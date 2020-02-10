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GeriÜnlü Kombinleri 2020 Oscar Ödülleri Natalie Portman Stili
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Haberler >Mahmure >Moda >Ünlü Kombinleri>2020 Oscar Ödülleri Natalie Portman Stili
Ünlü Kombinleri
MAHMURE ÖZEL

2020 Oscar Ödülleri Natalie Portman Stili

Natalie Portman, 92. Oscar Ödül Törenine çok konuşulacak bir kıyafetle katıldı. Oscar ödüllü oyuncu törene Akademi tarafından adaylık listesine alınmayan kadın yönetmenlerin isimlerinin işlendiği bir kıyafetle katıldı.

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Portman da kadınların endüstride karşılaştığı mücadeleleri anladığını göstermek, bu yılki Oscar Ödül Töreni'ndeki kadın adayların eksikliğine tepki göstermek için stilini kullandı.

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Aday gösterilmeyen yönetmenlerin soyadlarının altın rengiyle işlendiği siyah pelerininin markası ise Dior.

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The Farewell, Little Woman, Booksmart gibi iddiaları filmlerin kadın yönetmenlerinin adaylık listesine alınmaması ayrımcılık ve eşitsizlik yorumlarına yol açmıştı.

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Portman'ın kıyafetinde Lorene Scafaria, Marielle Heller, Lulu Wang, Alma Har’el, Greta Gerwig, Mati Diop, Melina Matsoukas, Céline Sciamma gibi bu sene adaylık alamamış kadın yönetmenlerin isimleri yer alıyor.

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Kıyafetiyle ilgili açıklama yapan Portman, "Bu yıl harika çalışmaları tanınmamış kadınları ince bir şekilde tanımak istedim" diyerek tepkisini dile getirdi.

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Dumanlı bir göz makyajı yapan Portman, saçlarını ise doğal bırakmayı tercih etti.

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Ünlü oyuncu aksesuar olarak elbisesiyle uyumlu bir yüzük taktı.

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Portman'ın pelerininin tasvir ettiği gibi, bir dizi kadın bu yıl inanılmaz filmler yarattı, ancak erkek meslektaşlarıyla aynı oranda tanınmadılar.

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