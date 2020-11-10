2020 MTV Avrupa Müzik Ödülleri Kırmızı Halı Stilleri

Macaristan'ta düzenlenmesi beklenen 2020 MTV Avrupa Müzik Ödülleri, koronavirüs nedeniyle Los Angeles'tan Londra'ya ve hatta Seul'a kadar pek çok farkı şehirde çekildi. Ünlü isimler törenin pandeminin gölgesinde kalmaması için uğraştı, birbirinden şık kostümlerle kamera karşısına geçti. Gelin 2020 MTV Avrupa Müzik Ödülleri'nde kim ne giymiş bir bakalım...