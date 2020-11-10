MAHMURE ÖZEL Kaynak Fotoğraflar: Reuters, Instagram
2020 MTV Avrupa Müzik Ödülleri Kırmızı Halı Stilleri
Bu yıl 26'ncısı düzenlenen MTV Avrupa Müzik Ödülleri, pandemi sebebiyle farklı bir şekilde gerçekleşti. Her şeye rağmen ünlü isimler ödül töreni için özenle hazırlandı, kamera karşısına geçti.
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Macaristan'ta düzenlenmesi beklenen 2020 MTV Avrupa Müzik Ödülleri, koronavirüs nedeniyle Los Angeles'tan Londra'ya ve hatta Seul'a kadar pek çok farkı şehirde çekildi. Ünlü isimler törenin pandeminin gölgesinde kalmaması için uğraştı, birbirinden şık kostümlerle kamera karşısına geçti. Gelin 2020 MTV Avrupa Müzik Ödülleri'nde kim ne giymiş bir bakalım...
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Gecenin ev sahipliğini üstlenen Little Mix grubunun üyelerinden Leigh-Anne Pinnock, ANNAKIKI tasarımı turuncu elbisesi ile arz-ı endam etti.
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Little Mix grubunun bir diğer üyesi olan Perrie Edwards'in kostümü ise ACT No1.
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En İyi İskandinav Sanatçı ödülüne layık görülen Zara Larsson, kıyafet tercihini Versace'den yana kullandı.
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Gecenin en dikkat çekici kostümü şüphesiz Rita Ora'ya aitti. Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Ora, Giambattista Valli tasarımı sarı kostümü ile kamera karşısına geçti.
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Kanadalı model Winnie Harlow, güzelliği ile göz kamaştırdı. Modelin renkli elbisesi Moschino'ya ait.
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En İyi Yeni İsim ödülünün sahibi olan ABD'li rapçi Doja Cat, Givenchy tasarımı bir elbise giydi.
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Güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken ABD'li şarkıcı Madison Beer, İngiliz moda devi Vivienne Westwood tasarımı elbisesiyle yine çok şıktı.
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İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Anne-Marie'nin tercihi Area'dan yanaydı.
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TV sunucu Becca Dudley, Nadine Merabi tasarımı kırmızı bir tulum giydi.