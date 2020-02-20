2020 Londra Moda Haftası Burberry Defilesi

Burberry şovunda çıkan Irina Shayk, Burberry ve Ricardo Tisci'yi sorduklarında duygularını şöyle anlattı:



“Her koleksiyonda, Riccardo yaratıcılığının yeni bir boyutunu açıyor . Sadece mükemmel kıyafetler tasarlamıyor, aynı zamanda bir mesaj veriyor. Burberry hakkında sevdiğim şey şovun her zaman büyük, inanılmaz ışık ve müzikle olması. Riccardo'nun piste çeşitliliği getiriş tarzını seviyorum. Aynı zamanda çok modern, şık, genç, şık ve havalı. Koleksiyonun her parçasının içinde bir ruhu var. ”