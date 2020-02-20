2020 Londra Moda Haftası Burberry Defilesi

Riccardo Tisci’nin hazırladığı Burberry Sonbahar/Kış 2020 koleksiyonu Londra Moda Haftası kapsamında sergilendi. Riccardo Tisci'nin neredeyse her şovunda ve defilesinde olan süpermodeller Irina Shayk, Kendall Jenner, Gigi Hadid ve Bella Hadid gibi isimler de defileye damga vurdu. İşte 2020 Londra Moda HaftasıBurberry Defilesi'nden detaylar...
Burberry'nin son şovu için saçlarını sarıya boyayan süper model Kendall Jenner, bu defilede kendi saç rengine döndü. Defilede tartan sütyen, beyaz etek ve beyaz botlarla yürüdü.
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Defilede ışıl ışıl görünen Shayk, adeta Rus güzelliğini ortaya koydu. Göğsünde yıldız motifli kapüşonlu tek renkli yakalı bir elbise üzerine giydiği siyah kabanı adeta gardrobundan bir parçaymış gibi taşıdı.
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Burberry şovunda çıkan Irina Shayk, Burberry ve Ricardo Tisci'yi sorduklarında duygularını şöyle anlattı:
“Her koleksiyonda, Riccardo yaratıcılığının yeni bir boyutunu açıyor . Sadece mükemmel kıyafetler tasarlamıyor, aynı zamanda bir mesaj veriyor. Burberry hakkında sevdiğim şey şovun her zaman büyük, inanılmaz ışık ve müzikle olması. Riccardo'nun piste çeşitliliği getiriş tarzını seviyorum. Aynı zamanda çok modern, şık, genç, şık ve havalı. Koleksiyonun her parçasının içinde bir ruhu var. ”
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Tasarımcı Ricardo Tisci ise şov sonrası yaptığı açıklamada bakış açısını anlattı:
"Burberry'de yolumu bulmam birkaç sezon aldı elbette büyük bir şirket. Bu sezon daha "birlik" düşündüm. Bu koleksiyonda pek ayrım yok.
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Modern olan pazarı anlamak. Ben genel pazara inanıyorum; insanlar markalardan ne istiyor. Burberry'nin ikonik trençleri ve ekosesi var ancak benim yaratmak istediğim gerçek yaşam stili."