200 Yılın En Önemli Gezegen Kavuşumunun Size Getireceği Olasılıklar Neler?
Aklınızda çılgın sorular var. Diyorsunuz ki benim burcuma göre bu durum neler getirebilir? 21 Aralık 2020 tarihindeki bu kavuşum sizleri başka bir yöne doğru taşıyacak.Şimdi, haritanızda mevcut Jüpiter-Satürn döngüsünün sonraki aşamalarının nerede gerçekleştiğini bulalım. Döngüleri takip edelim. Önceliğimiz geçmişi referans almak olacak.
Yıl 2000, bu dönemde Jüpiter-Satürn boğa burcunda kavuşumunu gerçekleştirmişti!
Eğer 2000’lerden önce doğan gruptaysanız bu dönemi çok iyi hatırlarsınız. Belki siz küçüktünüz ama aileniz ne yapıyordu? Bu noktaları referans alarak kendiniz için bazı olasılıkları düşünebilirsiniz.
Yıl Aralık 2005!
Jüpiter Akrep ve Satürn Aslan burcundayken yani Aralık 2005 tarihlerinde sert etkileşimlerde bulundu. Bu dönemlerde hayatınızda hangi yönde gelişmeler yaşıyordunuz?
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Yıl Mayıs-Ağustos 2010!
Mayıs 2010 yılında Jüpiter Balık, Satürn Başak burcunda karşıtlık yaptı. Ağustos 2010 yılında Jüpiter Koç, Satürn'ün Terazi karşıtlığı güçlü bir konumdaydı.
Yıl Ağustos 2015 ve Mart-Mayıs 2016!
Ağustos 2015 yılında Jüpiter, Satürn arasında bir kare açı gelişti. Mart 2016 Jüpiter-Satürn birbirlerine karşıtlık yaptı. Mayıs 2016, Jüpiter-Satürn kare açısı oldu.
Yukarıdaki yıllar yorucu ve sizleri zorlayıcı geçtiyse geçmiş olsun diyebiliriz.
Şimdi sırada Jüpiter-Satürn kavuşumu Kova burcunda gerçekleşiyor. Bu eskide olanları unutacağınız yeni bir sayfa açacağınız özel bir dönem.
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Her Jüpiter-Satürn döngüsü size yeni bir büyüme, yeni teklifler, hedeflerinize ulaşmanız için yeni fırsatlar getirir ve daha sonrası için meyve alacağınızdan emin olacağınız girişimlere sizleri yöneltir. Artık sessiz kaldığınız her konuda konuşmak isteyeceksiniz. Haklılığınızın anlaşılacağı özel bir süreç. Dikkatinizi yapabileceklerinize çevirmeyi öğrenin ve bunları başkalarından beklemekten vazgeçin. Bir şeyleri kaçırmış olabilirsiniz. Dikkatinizi problemlere değil çözebilme yeteneğinize odaklayın. Çektiğiniz ızdırapların olumlu sonuçlar doğurduğu bugünleri kaçırmayın.
Jüpiter-Satürn döngüsünü anlamak için doğum haritanızda yükselen burcunuzu bulup ona göre okumanızı önerebilirim.
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YÜKSELEN KOÇ
Sizleri zorlayan ve hayatınızın hep bir alanında sizi kendinize eksik hissettirmiş gibi gösteren konular hayatınızdan artık çıkıyor. Yeni bir yaşam modeli içine çekiliyorsunuz. Kaotik bir olay gibi görünen bir şeyde ortaya çıkan olumlu birçok durum söz konusu olacaktır. Bu gelişmeler şu anda pek bir anlam ifade etmeyebilir. Ancak çok geçmeden neden gerçekleştiğini ve bunları kendi yararınıza nasıl kullanacağınızı anlayacaksınız. Belirgin bir gelişme yaşamaya başlayacaksınız. Bazı insanlarla ilişkileriniz geliştikçe ağırlaştırıcı faktörler azalacaktır. Jüpiter-Satürn birliği tuhaf olsa de kaderin son derece talihli bir dönüşüne yol açacaktır. Çok uzun süredir durağan olan her şey hızlıca ilerlemeye başlayacaktır. Daha istikrarlı yaşayabilir, bir sosyal kimlik yaratma projesine bağlılık gösterebilirsiniz. Yeni profesyonel bir tavıra, profesyonel ilerlemeye odaklanın. Görünüm ve tutumda daha fazla profesyonellik önemli olacaktır. Yeni disiplin ruhu ve amacın ciddiyeti size uğraştığınız iki yıllık sürecin meyvelerini verecektir.
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YÜKSELEN BOĞA
Dünya sadece size karşı acımasız davranmadı. Herkes için bu böyleydi. Zorlanmaların amacı sizi daha iyi bir yola yönlendirmektir. İlişkilerinizde veya dostluklarınızda daha tutarlı olma ihtiyacınız artıyor. Jüpiter-Satürn birliği sizi daha güçlü ve daha kararlı hale getirme niyetinde. Önemli bir görevin başarılmasına doğru yönlendiriliyorsunuz. Bir anlık gelişecek bir durum karşısında uygulayacağınız bir plan hayatınızı değiştirecek güçte olacaktır. Şu an bunu kimse öngöremez. Çok güçlü bir arzunuz var. Ne istediğinize ya da neye ihtiyacınız olduğuna karşı daha emin olun. Para kazanma konusunda yeni işlere gireceksiniz. Finansal hedefler belirleyin. Daha fazla para kazanmaya başlayacaksınız. Çabalarınızın karşılığını daha somut bir şekilde elde edeceksiniz. Yaşam içinde kendinizi köşeye sıkışmış hissettiğiniz her konuda daha etkin ve güçlü dönüşler göreceksiniz.
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YÜKSELEN İKİZLER
Uzun zamandır ilerlemek istediniz ama bu birçok engel ile karşı karşıya kaldı. Genelde birinin sizi cesaretlendirmesini istediğiniz zamanlarda hep eleştiriler duydunuz. Bu kadar çok çalışırken ve bu engellenmelere rağmen hala devam edebilme gücünüzü korumak sizleri yıpratmış olabilir. Şikâyet edilen yere asla güzellikler gelmez ve bundan iyi bir şey çıkmaz. Bu kavuşum etkisi sizin engellerinizi ortadan hızlı bir şekilde kaldırıyor. Jüpiter-Satürn birliği size hızlı ilerleme kaydetme gücü veriyor. Gelecek için planlar değil ama hayalleriniz varsa daha kazançlı çıkabilirsiniz. Şimdi bu değişimi bilip sizler de kendinize destek olmalı ve yeniden heveslenmelisiniz. Harika şeyler başarmayı hedefliyorsunuz.Öğrenme ve eğitim adına muhteşem projeler içine çekileceksiniz. Öğrenme veya eğitime pratik bir şekilde oldaklanın ve asla bu noktada hiçbir masraftan kaçınmadan ilerleyin. Her bilginin sizin için pratik değeri olacak ve bu daha fazla para kazanmaya yardımcı olacaktır. Doğrudan iyi bir işe yol açacak bir eğitim alabilirsiniz. Bu dönem ayrıca finans ve alacak konusunda bekledikleriniz önünüze şaşırtıcı bir şekilde gelebilir. Borçlarınız varsa bunlar için yeni ödeme şansları yakalayacaksınız.
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YÜKSELEN YENGEÇ
Uzun zamandır kendiniz için sürekli söylediğiniz şey “nerede bela ve sorun varsa hepsinin içine düştüm” fikri olabilir. Zorluklardan, kafa karışıklığından ve acıdan kaçınmak istiyorsanız, sınırların net bir şekilde çizilmesi gerekir. Bu nedenle sizi yalnız kalmak korkusu içine çeken ve bu yüzden işe yaramayan insanları hayatınızda bir suçluluk duygusu gibi tutma fikrinden kurtulmalısınız. Başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak için kendi ihtiyaçlarınızı bastırmaya devam ederseniz, kendinizi ve isteklerinizi asla gerçekleştiremeyeceksiniz. Jüpiter-Satürn birliği size bu duygulardan kaçmanın tek noktasının korkularınızın üzerine gitmeniz olduğunu söylüyor. Pişmanlık duyduğunuz şeylerden kaçmanız için izin veriyor. Devam edin ve hayatı özgür bir insan olarak deneyimleyin. Önce kendinizi düşünmezseniz sağlık ile ilgili bir problem yaşayıp bundan sonrasında kendinizi düşünmek zorunda kalabilirsiniz. Yani siz kendinizi zorlamazsanız hayat sizi zorlayacaktır. Özgürlüğün tadını çıkarın. Beklentilerimizin ötesine geçtiğimizde gücü mümkün kılarız. Artık bu kavuşum ile birlikte hayatınızdaki baskıyı kaldırıyorsunuz. Aile veya ev konularınızda bazı değişimler söz konusu olabilir. Belki arsa, ev ve araba satışları gibi konular söz konusu olabilir. İş yeriniz varsa burayla ilgili bazı radikal kararlar içine girip önümüzdeki 20 yıllık sürecin ilk başlangıcını bu yıl yapabilirsiniz.
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YÜKSELEN ASLAN
Hayat bazen bilmediğimiz yerden soru sorar. Hayallerimiz ya da duygularımız incindiğinde, iyileşmeleri uzun zaman alabilir. İstikrarı bozan bir deneyimden sonra kendimizi tekrar dengede tutmayı başardığımızda, bir daha asla hazırlıksız yakalanmayacağımızdan emin olmak için insanlara güven duymak istemeyiz. Jüpiter-Satürn birliği, kök salmaya başlayan belirli bir süreci geri çevirmeyi maalesef imkânsız kılıyor. Hislerinize ve incindiğiniz konulara rağmen güvenmeye mecbursunuz. Bu hayat başka şekilde yaşanmaz. Aksi durumda kendinizi tüketirsiniz. Bu yüzden değişmek en güzel gerçekliktir. Eylemlerinizin doğal gidişine güvenin. Bu geçiş ile kendinizi içsel olarak daha güçlü hissedeceksiniz. İç huzur yakaladığınızı fark edeceksiniz ama bunlar doğru kararları alma gücünüzü kullanırsanız olacak. Yapmaya çalıştığınız şey zordur, ancak başaracaksınız. Bundan emin olabilirsiniz. İlişkilerde sizi gerçekten yoran ve inciten şeyleri bırakmak hiç bu kadar kolay olmamıştı diyeceksiniz. Yeni bir büyüme yolculuğuna doğru ilerliyorsunuz. Özellikle iş hayatınızda uzun süredir verdiğiniz emeklerin karşılığını alacağınız bir süreç olduğunu söyleyebiliriz. Başkalarıyla anlamlı ilişkiler kurma ve bağlılık noktasında bir aşamaya ilerleyeceksiniz. Bu belki bir iş projesine bağlılık belki de evlilik olarak değerlendirilebilir. Kişisel arkadaşlıklarda veya ilişkilerde önemli gelişmeler söz konusu olurken hırslı veya başarılı biriyle çıkacağınız bir yolun size öğretileri olabilir. Yeni ortaklıklar şaşırtıcı noktada olacaktır.
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YÜKSELEN BAŞAK
Uzun zamandır inandığınız ne varsa şimdi hepsini kendi ellerinizle yıkma kararı alıyorsunuz. Şimdi inandığınız bu gerçekliğin apaçık olduğunu ve her şeyin ortada olduğunu görüyorsunuz. Şimdi herkesi buna inandırma noktasında olabilirsiniz. Sorun şu ki, emin misiniz? Yaşananlar düşündüğünüz ya da size anlatılanlar kadar doğru olmayabilir. Bir şekilde belki de ipin yanlış ucunu yakaladınız. Bir şeye o kadar tutkuyla inanıyoruz ki yanlış olabileceğini düşünmeye zamanımız olmuyor. Şimdi bir konuda haklılığınızı arama savaşında olabilirsiniz. Bu hususta belki de hukuksal belki kişisel anlamda bir savaş içine ilerliyorsunuz. Jüpiter-Satürn birliği, bu kişiyle köprü kurmanın bir yolunu ortaya çıkaracaktır. Çok talihli ama tuhaf bir kader dönüşüyle, anlaşmazlığınızı sonsuza dek bir güce dönüştürebilirsiniz. Bu enteresan olacak sizler için. Öngörülemeyen noktada sizi şaşırtıcı konular içine çekecek. Aslında oldukça pozitif ve dönüştürücü şekilde olacağını söyleyebilirim. İş hayatınızda kendinizi bir köle gibi görün ve asla geri adım atmayın. Mesleki rolünüzü değiştirme isteğiniz tetiklenecek ve kendinizi başka bir meslek konusunda sorumluluk geliştirirken bulabilirsiniz. Bu kavuşum 20 yıllık bir döngünün başlangıcı olacak. Sizler bugün ya da yarın bunları hemen yaşamayacaksınız ama bir şeylerin ateşi bu 6 ay içinde yanacak diyebiliriz. Daha sağlıklı bir yaşam biçimi içine geçmek isteyebilirsiniz. Kişisel gelişim, beceri geliştirme, iş eğitimi, sağlık programı veya ruhsal uygulamaya daha fazla bağlılık duyacaksınız. Mesleki rolünüze veya iş sorumluluklarınıza daha fazla yatırım yapın. Çalışanlarınızın ya da çalışanların yönetimi için daha fazla sorumluluk almak durumunda kalabilirsiniz. Bu süreçte aslında kendinizi kabullenir, kusursuz olmayı çabalamayı bırakırsanız başkalarını da kusurları ile kabul edebilirsiniz. Sadece bunu uygulamaya geçirmek yeterlidir.
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YÜKSELEN TERAZİ
İçten içe artık kaybettiğiniz neşenizi yakalama niyetiniz dışında başka isteğiniz yok. Yükselmeye ve neşelenmeye istekliyseniz en karanlık ve en zor zamanları geride bırakıyorsunuz. Jüpiter-Satürn birliği sizi özgürlük ve zafer ruhuyla ateşleyecek. Şu anda umutsuz gibi görünen bazı durumlar zamanla, gücünüz büyüdükçe ve kısa sürede yönetilebilir hale gelecektir. Gökyüzü, hayatınızın ihtiyacı olan alan için bir toparlanma vaat ediyor. Mantıklı görünen ama aslında uygulanabilir olmayan bir fikirden uzaklaştırılıyorsunuz. Planlarınızı engelleyen her şeye kızmaya meyillisiniz ancak her şeyin mutlu bir şekilde bir araya geldiğini fark ettiğinizde ruh haliniz değişecektir. Aşk hayatınızda yaşadığınız hayal kırıklıklarınız başka bir ölçüde sizi iyi ki olmamış dedirtecek noktaya getirebilir. Yaratıcı özelliğinizi ve tabiatınızın dışa dönük tarafını ortaya koyacağınız bir süreç başlıyor. Uzun zamandır buna ihtiyacınız vardı. Bazı konularda görünen, duyulan ve bilinen bir isim olmaya doğru yol alıyorsunuz. Sessiz bir at gibi köşede yıllarca olayları izlediniz. Şimdi tekme atıp yolunuza ait olan ilk kapıyı kırma zamanı geldi. Bazen nerde susmak gerektiğini bilmek kadar nerede konuşmanız gerektiğini de bilmelisiniz. Bazı konularda çocuklarınız varsa onları düşünme noktasında olabilirsiniz. Bu aşamada doğru dürüst, sizi mahveden durumlardan çıkış sağlamazsanız itibarınızı ya da kariyerinizi zor duruma sokabilirsiniz. Kendi doğrularınıza güven duyun ve daha fazla sessiz kalmayın.
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YÜKSELEN AKREP
Önemli bir hedefe ulaşmak için ihtiyacınız olan tüm enerjiyi harcıyorsunuz. Şu sıralar kendi değerinizi belirleme telaşına düşmüş olabilirsiniz. İtibarınız ya da kariyeriniz açısından finansal beklentileriniz yüksek olabilir. Ben buna çok emek verdim ya da ben bu konuda çok yoruldum diye yüksek beklentiler içerisine girerek karşınızdaki insanları ürkütebilir ve bazı iş birliklerinden ayrılmanıza neden olabilirsiniz. Jüpiter-Satürn birliği, sizi engelleyen her türlü kısıtlamayı aşmak için bir plan yapmanıza yardımcı olacaktır. Size yol gösterecek olan bu iki yıldıza güvenirseniz bazı sorunların hepsini avantajlı bir etki ile çözebileceksiniz. Bazı şeyler istediğiniz gibi gitmiyor olabilir ama yeni bir yol bulup oradan çıkıyorsunuz. Uzun zamandır barındırdığınız hayali yerine getirecek fırsatlarla karşılaşacaksınız. Bu deneyim sizler için inanılmaz olacak. Sadece yapmanız gereken insanlarla dost kalmayı başarmanız olacaktır. Özellikle mesleki anlamda aynı konumda olduğunuz meslektaşlarınızdan destek almak zorundasınız. Bu alanda sınanabilirsiniz. Çevrenizde bu hususta onay alırsanız işleriniz daha kolay ilerleyecektir. Düşmanlık çekip bu konuda güç savaşlarına giriş yaparsanız kariyerinizi çok zor bir şekilde yıkıma götürebilirsiniz. Kilit ilişkilere dikkat edin. İş hayatınızda bazı başarılar için çok koşturmalı bir 2021 başı içinde olacaksınız. Taşınmak, yer değişikliği gibi konular çok anlık ve ani değişimler olarak hayatınıza giriş yapabilir. Arsa almak, yatırım yapmak vs. gibi konularda daha dikkatli olun.
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YÜKSELEN YAY
Sizler 2015-2017 yılları arasında çok farklı deneyimler yaşamak zorunda kaldınız. Şu sıralar karşılaştığınız çetrefilli bir ikilem sizi çok endişelendiriyor. Ancak bu endişe eğer akıllıca düşünürseniz sizi daha mutlu bir düzenlemeye götürecek fırsata kolayca dönüşecektir. Israrla, bugünün hayallerini yarının gerçeklerine dönüştürmeyi kesinlikle başaracaksınız. Ne kadar hayalleriniz yıkılmış olsa da tamamlanmasının az kaldığı ama sizin eksik kalmasından korktuğunuz bir sürecin ortasındasınız. Ancak Jüpiter-Satürn birliği bunu hızlandıracak ve size heyecan verici bir maceraya atılma fırsatı verecek. Uluslararası anlamda özellikle bazı iş birlikleri içine çekilebilirsiniz. Üzerinizdeki atalet ve durgunluk kalkıyor. Gelişim, keşfetme ve büyüme duygusu sizlerin bu dönem kapı açılış şifreleriniz olacaktır. Sizler aşırı kontrolden nefret ederken kendinizi son 5 yıl içinde her şeyi aşırı kontrol etme duygusunu tanımış olarak buldunuz. Belki gücünü çok fazla kullanan insanlarla karşılaşmış olmanız sizleri bu savunma pozisyonuna itti. Bu durum aslında bir öğretiydi ve sizlere bu yönü kattı. Özellikle belki de bunu sizler evlilik konusunda ya da ilişkilerde deneyimlediniz. Bu hayatınızın hangi noktasında vardı? Azimle ihtişam yaratacağınız bu dönemden vazgeçmeyin. Bu iki gezegenin hizalanması en çok sizlerin işine yarayacak. İlahi adaleti tadacak ve kırıldığınız dönemlerin zaferini elde edeceksiniz.
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YÜKSELEN OĞLAK
Jüpiter-Satürn birliği size bir şeyi düzeltmek için güç veriyor. Bu uzun zaman alıyor gibi görünüyor ama ister inanın ister inanmayın bir sorunu çözme girişimleriniz oldukça güzel ilerliyor. Bu hayrınıza işleyecek olan hizalamadan yola çıkarak başarı şüphesiz önünüze geliyor. Hiçbir aksiliğin sizi üzmesine izin vermeyin. Hepsinin üstesinden gelinebilir. Umduğunuz önemli bir gelişme yakında sizleri heyecanlandıracak. 2018 Ekim ayından bu yana oldukça kendinizi üzdünüz ve yıprattınız. Ama şimdi çok önemli bir noktayı geçtiniz. Hayatınızdaki birçok şey pek mantıklı değil. Bu duruma katılıyorum ama yakında hepsi en mantıklı şekline ulaşacak. Uzun zamandır kişisel şüphe ve kafa karışıklığının olduğu konularda şimdi gerçeği buluyorsunuz. Bu sizlerin kendinizi daha güçlü hissetmenize yardımcı olacak. Hayatınızı son iki yıldır yeniden yapılandırdınız. Şimdi sıra yeni yapılandırdığınız hayatın iç mimarlık gerektiren çalışmasındadır. Bina hazır ve ev size anahtar teslim verildi. Şimdi evin içindeki inşaat pislikleri atılacak ve eşyalarınızı nereye koyacağınıza kararı siz vereceksiniz. Bu heyecan verici sürece inanarak ilerleyin. Elinizdeki anahtarın farkına varın.
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YÜKSELEN KOVA
Yaşamınızın bir yerinde bir muammayla nasıl başa çıkılacağı konusunda bazı karışıklıklar olabilir. Bu durumla nasıl başa çıkacağınızı merak ediyorsanız şüphelerinizi ve korkularınızı bir kenara bırakmalısınız. Bunun nedenini anlamak şu an için zor olabilir ama hayatınızın aldığı doğru şekli gördüğünüzde çok memnun olacaksınız. Çünkü burcunuzda olan bu yüzyılın kavuşumu karşılaştığınız tüm belirsizliklerle sizi daha güçlü biri yapacak. Bu dönem bazı durumları nasıl yönettiğinize sizde şaşıracaksınız. Yapmam dediğiniz şeyleri yaparken kendinizi bulabilirsiniz. Şimdi tam olarak kavrayamadığınız bir şeye kışkırtıcı derecede yakınsınız. Şu anda bir hayal kırıklığı hissi canınızı sıkıyor olabilir ancak Jüpiter-Satürn hizalanması bir girişim ile sizleri önemli bir yere taşıyacak. Doğum haritanızda Kova burcunda 0 dereceyi bulun. Hayatınızın sıfırlanmaya hazır olan alanı budur. Yani özellikle doğum gününüz 20 Ocak- 30 Ocak arasındaysa bu noktada oldukça değişimlere hızlı ilerleyenlerden olacaksınız. Amaçlarınızı hayata nasıl geçireceksiniz? Bu soruya cevap ararken kendinizi bulabilirsiniz. Yaşam amacınızın netleşmesi için bunu yaşıyorsunuz. İş yaşamınızda amacınızı gerçekleştirirken işinizi anlamlı kılmaya doğru da ilerleyeceksiniz. Belki iki yıl boyunca kendinize en çok ben nereye aitim diye soracaksınız. Kendinizle birebir ilgilenmeyi, kendinize öncelik vermeyi, ne istediğinizi ve nerede olduğunuzu keşfetmeyi reddetmemelisiniz. Kendinizi tablonun dışında hissettiren insanlarla oldukça sınanabilirsiniz. Birçok şeyi yapıp kendinizi yaptıklarınızın bir parçası olarak göremeyebilirsiniz. Bunu psikolojik bir kayboluş noktasına getirmemelisiniz. İnsan kaybolduğunu düşündüğünde bildiği yere gitmek ister ama aslında bu dönem bildiklerinizin de değişmesi gereken bir süreçtir. Kendinize tanıdık bir yer arayarak değişemezsiniz. Veya kendinizi kayıp hissetmeden bir önceki son aşina olduğunuz noktaya dönmek isteyebilirsiniz. Tanıdık bir noktaya dönseniz bile kısa zamanda bunun da değiştiğini keşfedebilirsiniz. Bunun çözümü bir tanedir. Bu iki yıl içinde kendinizi kendi içinizde bulmaktır. Satürn size bu merkezi bulduracak. Merkezi bulduktan sonra daha kaybolmazsınız ya da kaybolsanız da bütün yollar zaten merkeze çıkar. Paniklemeyin ve tadını çıkarın.
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YÜKSELEN BALIK
Bazen ne anlama gelirse gelsin bir şeyin daha iyi bir karar olması için aykırı şeyler yapmamız gerekebilir. Artık bu kavuşum ile pratik olanı hayatınıza dahil etmelisiniz. Hangisi daha iyi? Kesin olan bir şey var ki bu süreç sizi yeniden güçlendiriyor. Uzun zamandır kayıtsız kaldığınız duygularla yüzleşiyorsunuz. Kendinizi bir delikten çıkarmak için mucizeye ihtiyacınız yok. Aslında yaşadığınız sorunların ve tahammül ettiğiniz insanların sizin hayatınızda bir eşik olduğunu görmeye ihtiyacınız var. Çünkü her zaman ihtiyacınız olan mucizeleri üretmenin bir yolunu bulduğunuzdan tuhaf bir boşvermişlik hissi içinde de olabilirsiniz. Zorluklar, içinizdeki en iyiyi ortaya çıkarır. Ve Jüpiter-Satürn birliği sizi daha iyi muhakeme gücünüzle temasa geçirecek. Bir aydınlanma ya da kendini aşma süreci olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 2015-2017 yıllarından bu yana yaşadıklarınıza bakınca tabloyu bütünüyle yakalamaya çalışıyorsunuz. Aslında Balıkların en çok takıldığı paradokslardan biri güç gibi görünen şeylerin hayatlarında büyük bir zayıflık teşkil ettiğini farketmemeleridir. Aslında başkalarına karşı iyi ve başarılı görünmek isteği de gerçekte ne olmak istediklerini ya da nasıl mutlu olmaları gerektiğini onlara unutturdu. Bu kadar yardımsever olan sizlerin asla yardım istemeden kendi karanlığınızda kaybolmayı seçmeniz de bir ego çatışması olabilir. Başkalarının düşüncelerini belki de hayatınız boyunca bu kadar umursamamıştınız. Bir şeyi kendinizi zayıf hissetmenize rağmen yapıyorsunuz ama cesur olduğunuzu hissediyorsunuz. Aslında kahramanlar her zaman kendilerini güçlü hissetmezler. Büyük cesaret anlarına genellikle yetersizlik ve zayıflık duyguları eşlik eder. Sizler bu duyguları en fazla 2015 Eylül’den sonra öğrenmeye başladınız. Öğrendiğiniz zihinsel bir modeldir. Bu dönemin zorlukları bazı hatalar barındırdı ama hep aynı olmayacak. Güzel ilişkiler sağlıklı bir zihin yapısı ve hataların kabulü ile gerçekleşir. Kimsenin hayatının bağımlılığından ya da ihtiyaçlarından sorumlu değilsiniz. Kendi hayatınızdan sorumlusunuz. Tek bir hayatınız var. Başka yok.