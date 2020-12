200 Yılın En Önemli Gezegen Kavuşumunun Size Getireceği Olasılıklar Neler?

YÜKSELEN TERAZİ İçten içe artık kaybettiğiniz neşenizi yakalama niyetiniz dışında başka isteğiniz yok. Yükselmeye ve neşelenmeye istekliyseniz en karanlık ve en zor zamanları geride bırakıyorsunuz. Jüpiter-Satürn birliği sizi özgürlük ve zafer ruhuyla ateşleyecek. Şu anda umutsuz gibi görünen bazı durumlar zamanla, gücünüz büyüdükçe ve kısa sürede yönetilebilir hale gelecektir. Gökyüzü, hayatınızın ihtiyacı olan alan için bir toparlanma vaat ediyor. Mantıklı görünen ama aslında uygulanabilir olmayan bir fikirden uzaklaştırılıyorsunuz. Planlarınızı engelleyen her şeye kızmaya meyillisiniz ancak her şeyin mutlu bir şekilde bir araya geldiğini fark ettiğinizde ruh haliniz değişecektir. Aşk hayatınızda yaşadığınız hayal kırıklıklarınız başka bir ölçüde sizi iyi ki olmamış dedirtecek noktaya getirebilir. Yaratıcı özelliğinizi ve tabiatınızın dışa dönük tarafını ortaya koyacağınız bir süreç başlıyor. Uzun zamandır buna ihtiyacınız vardı. Bazı konularda görünen, duyulan ve bilinen bir isim olmaya doğru yol alıyorsunuz. Sessiz bir at gibi köşede yıllarca olayları izlediniz. Şimdi tekme atıp yolunuza ait olan ilk kapıyı kırma zamanı geldi. Bazen nerde susmak gerektiğini bilmek kadar nerede konuşmanız gerektiğini de bilmelisiniz. Bazı konularda çocuklarınız varsa onları düşünme noktasında olabilirsiniz. Bu aşamada doğru dürüst, sizi mahveden durumlardan çıkış sağlamazsanız itibarınızı ya da kariyerinizi zor duruma sokabilirsiniz. Kendi doğrularınıza güven duyun ve daha fazla sessiz kalmayın.