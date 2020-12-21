200 Yılın En Önemli Gezegen Kavuşumunun Size Getireceği Olasılıklar Neler?

YÜKSELEN BALIK Bazen ne anlama gelirse gelsin bir şeyin daha iyi bir karar olması için aykırı şeyler yapmamız gerekebilir. Artık bu kavuşum ile pratik olanı hayatınıza dahil etmelisiniz. Hangisi daha iyi? Kesin olan bir şey var ki bu süreç sizi yeniden güçlendiriyor. Uzun zamandır kayıtsız kaldığınız duygularla yüzleşiyorsunuz. Kendinizi bir delikten çıkarmak için mucizeye ihtiyacınız yok. Aslında yaşadığınız sorunların ve tahammül ettiğiniz insanların sizin hayatınızda bir eşik olduğunu görmeye ihtiyacınız var. Çünkü her zaman ihtiyacınız olan mucizeleri üretmenin bir yolunu bulduğunuzdan tuhaf bir boşvermişlik hissi içinde de olabilirsiniz. Zorluklar, içinizdeki en iyiyi ortaya çıkarır. Ve Jüpiter-Satürn birliği sizi daha iyi muhakeme gücünüzle temasa geçirecek. Bir aydınlanma ya da kendini aşma süreci olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 2015-2017 yıllarından bu yana yaşadıklarınıza bakınca tabloyu bütünüyle yakalamaya çalışıyorsunuz. Aslında Balıkların en çok takıldığı paradokslardan biri güç gibi görünen şeylerin hayatlarında büyük bir zayıflık teşkil ettiğini farketmemeleridir. Aslında başkalarına karşı iyi ve başarılı görünmek isteği de gerçekte ne olmak istediklerini ya da nasıl mutlu olmaları gerektiğini onlara unutturdu. Bu kadar yardımsever olan sizlerin asla yardım istemeden kendi karanlığınızda kaybolmayı seçmeniz de bir ego çatışması olabilir. Başkalarının düşüncelerini belki de hayatınız boyunca bu kadar umursamamıştınız. Bir şeyi kendinizi zayıf hissetmenize rağmen yapıyorsunuz ama cesur olduğunuzu hissediyorsunuz. Aslında kahramanlar her zaman kendilerini güçlü hissetmezler. Büyük cesaret anlarına genellikle yetersizlik ve zayıflık duyguları eşlik eder. Sizler bu duyguları en fazla 2015 Eylül’den sonra öğrenmeye başladınız. Öğrendiğiniz zihinsel bir modeldir. Bu dönemin zorlukları bazı hatalar barındırdı ama hep aynı olmayacak. Güzel ilişkiler sağlıklı bir zihin yapısı ve hataların kabulü ile gerçekleşir. Kimsenin hayatının bağımlılığından ya da ihtiyaçlarından sorumlu değilsiniz. Kendi hayatınızdan sorumlusunuz. Tek bir hayatınız var. Başka yok.