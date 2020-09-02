2 Eylül Balık Dolunayı ve Etkileri

2 Eylül 2020 Çarşamba günü saat 08.21’de Balık burcunda yeni bir dolunaya merhaba diyoruz. Bu dolunay bize nasıl etki edecek? Uzman Astrolog Aygül Aydın anlatıyor...
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1
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Kısaca bu dolunay ne açıklıyor:
Hayat zor değildir, tercihleriniz ve yaşam kaliteniz zorlaştırır sadece. Hayatı anlayıp çözdükten sonra kolaylaştırmak sizin elinizde. İnanın ki hayatı çözmek bir havuz problemini çözmekten çok daha basit. Sadece doğru işlemleri yapmalısınız. Öncelikle kim ne der ne düşünür ve ne yorum yapar diye yaşarsanız hayat zordur. Birilerinin altında yaşarsanız hayat zordur. Birileri istiyor diye davranışlarınızı bir çerçeveye sığdırırsanız hayat zordur. Birilerinin isteklerine göre kendinizi bir kalıba sokarsanız hayat zordur.
2
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Unutmayın ki siz bu dünyaya tek başınıza geldiniz ve yine tek başınıza gideceksiniz. Önce kendinize faydanız olacak ondan sonra etrafınıza faydalı bir birey olacaksınız. "hayat zor ve sırrı çözülemez" mottosuna sığınmayın. Defalarca söylüyorum ki, hayat basit bir havuz probleminden çok daha kolaydır. Zira doğru işlemi yapıp yapmadığınıza bağlıdır... Astroloji bu yüzden vardır.
3
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Dememiz o ki; Balık dolunayı adeta bir çözülme duygusu verecek sizlere…
Bir sır çözülecek, bir düğüm çözülecek…
Bir şey doğacak ya da bir yara izi kapanacak…
4
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Koç:
Bu dolunay romantizm ve aşk hayatınızı büyülüyor. Ruhsal hakikatlerinizin, hayallerinizin peşinden gidiyorsunuz. Arka planda sürdürmek zorunda kalacağınız ilişkiler sonrasında geleceğiniz olabilir. Yönetici gezegeniniz marsın geri hareket etmeye başlayacağı bu süreç yaşamınızda pozitif ve ilahi bir takım geçişleri önünüze getirecek. Ruhunuzu tamamlayan ortağınız yaşamınıza dahil oluyor. Geçmişte size acı veren şeyleri sonlandırın. Bu zamana kadar olmadıysa daha da olmasın diyebilin. Sağlığınıza, sporunuza iyice bakın. Bedeniniz ve ruhunuzla senkronize olun.
5
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Boğa:
Bu dolunay size uzun zamandır aradığınız huzuru getirecek önemli bir karar verdirebilir.İdeallerinizi veya hedeflerinizi yeniden hesaplıyorsunuz.En rahat hissettiğiniz ortamı bularak, yeni alanlara ilerlemek için gerekli değişkenliği kazanabilirsiniz. Sosyal açıdan güçlü yönlerinizle önemli bir arzunuza kavuşabilir ve sosyal çevrenizde bir dostunuzdan bu konuda gerekli desteği alabilirsiniz. Aşk ile ilgili konularınız birdenbire size acı veren noktaya gelmemelidir.Kendinizi yeniden yapılandırma fırsatını iyi değerlendirin.
6
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İkizler:
Balıktaki dolunay, iş hedeflerinizde bugününe kadar geldiğiniz noktada sizlere karar vermeniz gerektiğini söylüyor. Yolunuza bir netlik katarak artık kalıcı başarılar için bir plan yapma zamanı! Bu Dolunay size kariyerinizde ve özel yaşamınızda değişimler getirebilir. Son dönemlerde eski aşk ve ilişkilerin sizde yarattığı kafa karışıklığı artık son buluyor. Önünüze bakma cesareti sizlerle olacak.Kariyerinizi şekillendirme ve yeniden bazı projeleri başlatma adına oldukça başarılı bir dönemdesiniz.
7
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Yengeç:
Bu dolunay uzun zamandır kaybettiğiniz mutluluğunuzu ortaya çıkartmak için ayarlanmış gibi duruyor. İçinizde en derinlerde kimsenin anlayamadığı şeyleri çözmeye çalışmak sizi yıpratmış olsa da hayatınıza yön vermek için savaş veriyorsunuz. İş meselelerinizde odaklandığınız ve uzun zamandır başarısını beklediğiniz bir sonucu elde edebileceğinize işaret ediyor. Parasal konularda bunalmış olabilirsiniz.Bu konuda aceleci davranmayın.Bu dolunay'da uzun zamandır aradığınız güvenceyi, ilgiliyi size verecek hatta dünya görüşünüzü değiştirecek kişiyle bir araya getirebilir.
8
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Aslan:
Balık burcundaki bu dolunayla yeni bir kariyere adım atmak veya uzun zamandır uğraş verdiğiniz bir kariyer hedefini başlatmak için yardımcı olacaktır. İş alanında bir yıldız gibi görüleceksiniz. İyi finansal haberler artık gelmeye başlıyor! Önümüzdeki iki hafta içinde yarım kalan projelerinizi tamamlayın.Böylece yeni bir anlaşmaya başlamak için hazır olabilirsiniz. Romantik yaklaşımlar sizleri oldukça şaşırtacak. Hazırlıklı olun.
9
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Başak:
Bu dolunay ile birlikte partnerinizin yaşamına ve mutluluğuna ne kadar büyük bir katkınız olduğunu kabul ettiğini ve size bunu dile getirdiğini duyabilirsiniz. Balıktaki bu dolunay, evlilik veya ortaklık girişimler alanınızda size pozitif kararlar almanıza yardımcı olacak. Önemli bir projeye başlıyorsunuz. Sorumluluklarınız ve başarınız artıyor. Çok arzu ettiğiniz sevgi ve şefkatin somut ifadelerini görmeye başlayacaksınız. Taşınma ya da yer değişikliği konuları gündeminiz olabilir.
10
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Terazi:
Bu dolunay ile biraz kırgınlıklarınız ortaya çıkmış olabilir. Her karanlığın bir sabahı vardır. Kendinizi kişisel yüklerinizden kurtarırken aynı zamanda içinizdeki ruhsal dağınıklığınızı temizleyeceksiniz. Daha çok özgürleşeceksiniz. Bu dolunay bir iş projesini bitirmenize ve yeni bir işe başlamanıza yardımcı olacak.Uzun zamandır başarı hiç bu kadar yakın olmamıştı! Yaşamınızda uzun süre kalıcı olacak başlangıçlar sizinle. Size yük olan ilişkilerden artık kurtulun.
11
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Akrep:
Bu dolunay bir süredir hayalini kurduğunuz romantik bir isteği sizin önünüze getirebilir. Hayaller birden gerçek oluyor! Gerçek aşkı hissetmek sizi oldukça heyecanlandıracak. Çevrenize karşı karizmanızın arttığı bu dönemi iyi değerlendirmelisiniz. Beklemediğiniz biri size ne kadar sevildiğinizi gösterebilir.Evliliğiniz veya ilişkilerinizde uzun zamandır süregelen problemlerinizi sonlandırmak elinizde. Bu ışıltılı dolunayın keyfini sonuna kadar çıkarın!
12
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Yay:
Finansal konular bu dolunayla birlikte istikrarlı bir şekil içine giriyor. Artık bir nefes alarak,ekonomik koşullarınız size güven duygusu verecek. Bu dolunay bir aile meselesini çözmeniz için sizi fırsat verebilir. Vicdanınızı izleyin ve aileniz tarafından verilen tavsiyeleri şuan için görmezden gelin. Uzun zamandır süre gelen bazı kronik rahatsızlıklar sona eriyor.Kendinize inanma zamanı.Sonuçlarından memnun kalacağınız kararlar içine sizi itekleyecek olan bu dolunay,sonunda alacağınız ödüllerin buna değer olduğunu söylüyor!
13
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Oğlak:
Balıktaki bu dolunay kariyer planlarınızı yapabilmenize yardımcı olacak. Büyük bir karar vermeden önce sevdiklerinizin de duygularını dikkate alın.Kısa gezileriniz veya ticaret ilişkilerinizde kurduğunuz bağlantılardan kaynaklı seyahatler gündeminizde olabilir. Umutlarınızı, hayallerinizive dileklerinizi daha da ileriye götürecek durumlarla karşılaşabilirsiniz. Size düşen sadece risk almak olacaktır.Korkmayın,devam edin! Yepyeni başlangıçlar sizi bekliyor.
14
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Kova:
Bu dolunay, mali durumunuzda sizleri büyük bir iyileşmeye ilerletiyor. Hedeflerinize ulaşmak için en uygun bütçeyi oluşturmanıza yardımcı olacak. Sanatsal ve yaratıcı kovalar için bu muhteşem dolunay yaşam kalitenizi zenginleştirme zamanı geldiğini ve bunun için harekete geçmeniz gerektiğini söylüyor. Projelerinizin meyvelerini toplama zamanı! Size yapılacak bir ödeme yada kalıcı bir gelir sizleri oldukça motive edecek. Çocuk sahibi olacağınızı öğrenebilirsiniz.
15
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Balık:
Bu dolunay sizin önceliklerinizi düzeltmeye ve kişisel mutluluğunuzu artık bulmanıza yardımcı olacak. Duygularınız yükselişe geçiyor ve çok istediğiniz şey size doğru geliyor. Beklemediğiniz bir zamanda biriyle kuracağınız duygusal iletişim motivasyonunuzu yükseltecektir.Yaşama karşı kim olduğunuzu tespit ettiğiniz bu dolunay sizin son yılınızın tüm negatifliklerini kapatacak bir etkileşim verecektir.