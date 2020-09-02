2 Eylül Balık Dolunayı ve Etkileri

Kısaca bu dolunay ne açıklıyor:



Hayat zor değildir, tercihleriniz ve yaşam kaliteniz zorlaştırır sadece. Hayatı anlayıp çözdükten sonra kolaylaştırmak sizin elinizde. İnanın ki hayatı çözmek bir havuz problemini çözmekten çok daha basit. Sadece doğru işlemleri yapmalısınız. Öncelikle kim ne der ne düşünür ve ne yorum yapar diye yaşarsanız hayat zordur. Birilerinin altında yaşarsanız hayat zordur. Birileri istiyor diye davranışlarınızı bir çerçeveye sığdırırsanız hayat zordur. Birilerinin isteklerine göre kendinizi bir kalıba sokarsanız hayat zordur.