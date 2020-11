15 Kasım Akrep Yeni Ayı! İşte Burçlara Etkileri...

Aslında herkes kendi davasını halletmenin en iyi yolunu biliyor. Tek söylediğim, eğer hayatınızda birisinin sizin için değer taşıdığını gerçekten hissediyorsanız ama onlar sizi incittiyse, bu ilişkiyi iyileştirmek veya beslemek için çaba harcamak yerine bu durumdan vazgeçmek için harika bir zaman. Bırakmak her zaman her şeyi koparmak demek değildir. Evlisinizdir ama bağlantınız kopmuştur. Aileniz vardır ama artık destek olmayacaklarından eminsinizdir. Bunlardan şu an için bağlantıyı kesemiyor gibi görünseniz de ruhsal bağlantınızı kesme kararı alabilirsiniz.