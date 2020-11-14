15 Kasım Akrep Yeni Ayı! İşte Burçlara Etkileri...

Gökyüzünde aksiyon bitmiyor. Artık hepiniz öğrendiniz.15 günde bir yeni ay ve dolunaylar her ay içinde var ve hep olacak. Bazı aylar daha şenlikli oluyoruz. Ay tutulmaları ya da güneş tutulmaları gerçekleşiyor. Bunlar belirli takımyıldızlarında oluyor. Bu takım yıldızlarında olan geçişleri sizlere nasıl bir iç görü kazandırması gerekiyor diye yazıyorum. Bu bir akrep yeni ayı olduğu için her zamankinden daha fazla bilinmeyene merakınız artacak.
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"Acaba üstümde büyümü var?", "Acaba şu ritüeli mi yapsam geçer?", "Aaaa duydun mu şuradaki hoca her şeyi çözüyor", "Bak gördün mü …astrolog Esma okuma zinciri kurmuş ona katılalım" gibi birçok duygusal tuzağa çekilme ihtimalinizin olduğu bir sezondasınız. Bu durumları lütfen aşın. Bunlara ihtiyacınız yok. Gerçekten bazı duygusal durumlarla başa çıkamadığınızı hissediyorsanız namaz kılın, Allah ile konuşun. Kuran-ı kerim okuyun, sadaka verin.
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Birine iyilik yapın. Başkalarının size dikte etmediği ve kendinizi güçlü hissettiğiniz dualarınızı okuyun, tövbe edin. Şifayı Allah ile aranızdaki bağı kuvvetlendirerek kurun. Kimse size aracı olamaz. Bazen modem nasıl olurda wi-fi şifresini görmez. İşte hayatta böyledir. Ne yaparsınız böyle durumda bilgisayarı alır modemin yakınına gelirsiniz. Yaşamda böyledir. Sizde belki bu dönemde iyi bir bağlantı için buna ihtiyaç duyuyorsunuz.
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Kendinizi ritüeller ya da boş vaatlerle yormayın. Yedi mahalleyi birbirine katmış birinin, her önüne gelenin canını acıtmış birinin suya okuduğu şeyle mutluluğu bulacağına gerçekten inanıyorsanız o sizin bileceğiniz iş. Ben karışamam ama kendinizi böyle dönemlerde bir hesaba çekin. Üzdüğüm biri var mı? Kırdığım biri var mı? Diye sorun. Bu durum oturduğunuz yerden de modemin wi-fisini sizin bilgisayarınızı iyi görmesi anlamı taşıyabilir.
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Şimdi gelelim asıl meseleye...
Bu durum sizleri yaklaşık 2 hafta ilgilendirecek ve arkasından yılın son ay tutulmasını 30 Kasım’da İkizler burcunda yaşayacağız. Bu durum daha büyük önem kazanacak. Sadece bu akrep yeniayını bir hafta boyunca kendiniz ve çevreniz üzerinde nasıl kontrol edebilirsiniz bundan bahsedeceğim.
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Diğer makalelerde söylediğim gibi, bu geçişlerin gerçekleştiği tarihte olaylar ya da durumlar ortaya çıkmaz. Bunun doğrusal bir hareket olmadığını unutmayın. Bu geçişler bazen hayatınızda bir başlangıç noktası, bir uyanma çağrısı veya bir geçiş görevi görür. Ay yavaşça bir aşamadan diğerine geçerken, etkileri bugün veya yarın tek başına hissetmiyor olabilirsiniz.
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Bu an bir süre içinizde ve çevrenizde derinden hareket edecek. Belki de ortaya çıkan tetikleyiciler veya sorunlar bir veya iki hafta içinde çözülmeyecektir ancak hayatınızda çok ihtiyaç duyulan bir iyileşme sürecini başlatacak ve kesinlikle hayatınızı sizin için yankılanan şeylerle aynı hizaya getirmenize yardımcı olacaktır.
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Sezginiz, evren tarafından size yaşamınız için verilen güçlü bir araçtır.
Kendi iç pusulanızı bu yeniayda bulabilirsiniz. Aslında gördükleriniz ya da duyduklarınız sizi ruhunuzun yolculuğuna rehberlik edecek ve götürecektir. Şimdi kendinizi dinleyin, dış gürültüyü tıpkı kendi zihninizin gürültüsü kadar azaltmaya çalışın. Ruhunuzu gerçekten dinleyebilmek için kendinizi yeterince susturun. Eminim, derinlerde, neyi görmezden gelemeyeceğinizi, engelleyemeyeceğinizi, teslim edemeyeceğinizi zaten biliyorsunuzdur.
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Kendinizi yeteri kadar yüzeysel bir yerde sınırlandırdınız. Değişimi kaldıramadığınızı veya yeterince güçlü olmadığınızı bilmek ve yine de hissetmek tamamen normaldir, kendinize çok fazla yüklenmeyin. Hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Sadece kendinize karşı dürüst olun, kendi gerçeğinizi dinleyin.
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Aslında herkes kendi davasını halletmenin en iyi yolunu biliyor. Tek söylediğim, eğer hayatınızda birisinin sizin için değer taşıdığını gerçekten hissediyorsanız ama onlar sizi incittiyse, bu ilişkiyi iyileştirmek veya beslemek için çaba harcamak yerine bu durumdan vazgeçmek için harika bir zaman. Bırakmak her zaman her şeyi koparmak demek değildir. Evlisinizdir ama bağlantınız kopmuştur. Aileniz vardır ama artık destek olmayacaklarından eminsinizdir. Bunlardan şu an için bağlantıyı kesemiyor gibi görünseniz de ruhsal bağlantınızı kesme kararı alabilirsiniz.
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Benim için bu Akrep yeni ayı, yeni bir başlangıcı olduğu kadar, bir döngünün sona ermesi ile ilgilidir. Bu yıl mevcut olan tüm aydınlatıcı gökyüzü olayları yaşanmış bulunmaktadır. Kendinize artık yer açmış ve işleri hazır hale getirmiş olmalısınız. Bu, ne istediğiniz, nasıl istediğiniz ve neden istediğiniz konusunda netliğin tam zamanı. Genişleme geliyor, ona açılmaya hazır mısınız?
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Mars gerilemesinin aynı hizada bitmesi ve sizlerin kuvvetle harekete geçme gücünü yakalamanızın bir tesadüf olduğunu düşünmediğinizden eminim.
Gerçek sevgi ile saplantılı sevgiyi bir çoğumuz karıştırıyoruz. Gerçek sevgi insanı iyileştirip güzelleştirir. Ruhunuza çiçekler açtırır, yoldaki tanımadığınız insana bile selam verdirir, mutlu eder. Sevmek acı çekmek değildir. Mutsuz hissettiren, boğan, yoran, nefes kesen şey sevgi değil saplantıdır. Bunu anlamaya çalışın her şeyden önce. Her gördüğünüze gerçek sevgi diye sarılmayın. Uzun yıllar süren ama sonuç alamadığınız sevgileri suçlamayın.
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Bırakın siz üzerine düşeni yaptınız. Elinizden ne geliyorsa yaptınız. Sevgide herkes sizin kadar cesur olamayabilir. Kendiniz öğrendiğiniz sevgiyi başkasına anlatmaya çalışmak hep hüsran veriyor. Belki bu sevgiyi ailenizden alamadınız. Kendi kendinize öğrendiniz. Kendi imkân ve becerilerinizle bu sevgiyi büyüttünüz. Çünkü mutlak sevgiyi insan ancak içinde tanımlar ve yükseltir. Ta ki birisi onu gerçekten sevene kadar…
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Gerçek sevgi, sevdiğiniz insanın sizi sevmemesine rağmen sevmeye devam etmenizle ve onun iyi olmasını istemenizle ilişkilidir. Her yönüyle onun yaşamda mutlu, iyi ve sağlıklı olduğunu görmesini istemenizdir. Hatta daha ileri sevgi, onun başkasıyla mutlu olduğunu görmeye dayanmaktır. Çünkü o mutludur ve böyle daha mutlu olduğuna inanıyordur. Sizin bunu açıklamanıza artık gerek kalmamıştır.
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Uzun sözün kısası; “Kendinize bırakacağınız en büyük miras bu gezegende her koşulda birini sevmeyi başarmanızdır.”
Sait faik Abasıyanık ne güzel demiş; “Küçük şeyleri unutamayanlar, en geri hatıraları da unutamayanlardır. Hafızalarının bu bahtsız kuvveti karşısında hiçbir memleket, hiçbir vatan tutamadan her yeri, her şeyi severek öleceklerdir…”
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Burçlara göre etkisi:
Yükselen Koç:
Akrep yeniayı hayatınızda eskimiş bütün defterleri yakarak yepyeni bir sayfa açmanıza yardımcı olacaktır. Gezegeniniz Mars'ın durağan pozisyonu artık geçmişin enerjisini geleceğin gücüyle yer değiştirecektir. Bu sefer bırakabilirsiniz. Çünkü elinizden gelen her şeyi yaptınız.
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Yükselen Boğa:
Akrep yeniayı yüreğinizi kabartan her şeyi ortaya dökerek, hayatınızda beklenilmedik güzellikleri önünüze serecektir. İkili ilişkilerinizde yeni bir dönemin kapısı aralanıyor olacaktır. İlişkilerde kendinizi daha güçlü hissedeceksiniz. Kendinize izin verin.
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Yükselen İkizler:
Akrep yeniayı duran 24 saatlik zamanınızı yeniden kurmaya geliyor. Çevrenizin yeniden şekilleneceği gün hayatınızda unutulmayacak bir dönemin başlangıcı olacaktır. Bambaşka bir hikâyenin kapısını aralıyorsunuz.
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Yükselen Yengeç:
Akrep yeni ayı sevginizden aldığınız ilhamı hayata geçirmek için sizlere destek olmaya geliyor. Dışarı yansıttığınız umudunuz artık harekete geçerek tutkularınızı yaşamınızla süsleyecektir. İlişkilerde önünüze gelen fırsatları değerlendirin ve cesur olun. Unutulmaz bir 20 yılın başlangıcını bu dönemde hazırlıyor olabilirsiniz.
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Yükselen Aslan:Akrep yeniayı hayatınızda yeni bir başarı sizlere getiriyor. Paylaşamadığınız hüznün son kara bulutları yerini ferahlatıcı yağmurlarına bırakarak filizlendiğiniz hayata ilk filizini verecektir. Gökkuşağı neden olmasın. Hakkınızı alacaksınız.
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Yükselen Başak:
Akrep yeni ayı yalnızlığınızla konuşan kelimelerinizin artık saklı kaldığı kuyulardan çıkma vaktinin geldiğinin habercisidir. Ektiğiniz tohumun meyvesini almaya giderken umudunuzun sesine kulak vermelisiniz. Kendinizi yıpratmayın. Yeni bir şeyler başlıyor ve siz artık eski siz değilsiniz. Gücünüzü kendinizden almayı öğrendiniz.
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Yükselen Terazi:
Akrep yeniayı kıymetini elmas ışıltısı ile hatırlatmaya geliyor olacak. Değersizliklerden yoruldunuz ya da verilen ve tutulmayan sözlerden bıktınız. İşte şimdi haklılığınızın anlaşılma zamanı. Ruhunuz özgürleşiyor. Bazı şeyler için sebep gerekli değildir. İşte tamda o noktadasınız.
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Yükselen Akrep:
Akrep yeni ayı hayatınızı yeniden şekillendirmeye geliyor. Bir şeyden vazgeçmeniz gerekiyorsa geçmek için harika bir zamandasınız. Bazı durumları uzatmanızın bir anlamı yoktur. Zihninizin kurumuş ve çatlamış toprak misali kırıntılarını şifalandırarak yeni bir görünüme kavuşturacaktır. Değişmeyeceğini bildiğiniz bir insana tahammül ettiğinizde kendinize haksızlık edersiniz.
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Yükselen Yay:
Akrep yeni ayı bilincinizin gizli kalmış çekmecelerindeki tozları temizlemek için sizlerin kapısını çalıyor. Birikmiş şansınızı kullanmanın vakti gelmiştir. Sürprizler gelecek. Hayatınıza giren insanlar yaşamınızı yeniden belirlemenize destek olacak.
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Yükselen Oğlak:
Akrep yeni ayı bağlarını kopardığınız herkes ve her şeyle tekrar bağ kurabilmeniz için sizlere yeni bir şans vermeye geliyor. Sistemin bütünün de yer almak için sonlarınızı başlangıçlara tercih etmelisiniz. Sizlere sunulan ödülün kıymetini bilin. Bazı şeyleri artık bırakmanız gerekiyorsa bırakın.
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Yükselen Kova:
Akrep yeni ayı toplum önündeki başarınızı ortaya sunmanıza yardımcı olacak olaylarla geliyor olabilir. Bilinçaltınız iç dünyanızın ışığı ile yeniden başlama gücünü sizlere sağlayacaktır. Keskin zekânız yeni başlangıçları kırmızı halı sererek karşılamaya hazırlanmalıdır. Kariyerinizde büyük bir değişime sizlere götürecek.
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Yükselen Balık:
Akrep yeni yaşam felsefenizde yeniliklere imza atmaya geliyor. İnancınızı duygusal bilinçle yeni formuna kavuştururken sizleri sıcak ve soğuk denizleri ayırmaya davet ediyor olacak. Sezgisel yeteneklerinizi verimli kullanarak yeni bir iletişim tarzı benimsemelisiniz. İlişkilerde önemli bir noktada olduğunuzun farkındasınız. Şu an bir şey yapmak ve harekete geçmek meziyet değil. Sakin kalmalı ve kendi içsel gücünüzü yeniden güncellemelisiniz.