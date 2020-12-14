YengeÃ§ veya yÃ¼kselen burcu YengeÃ§ olanlar Bu tutulma ile iÅŸ ortamÄ±nÄ±z ve kariyer hayatÄ±nÄ±zÄ± ÅŸekillendirme konusunda destekleyecektir. Uzun zamandÄ±r kariyer hayatÄ±nÄ±zda ayakta kalmak iÃ§in Ã§ok mÃ¼cadeleler verdiniz, hayatÄ±nÄ±zla ilgili uzun zamandÄ±r birÃ§ok konuda; iliÅŸkilerinizde, evliliÄŸinizde, ortaklÄ±klarÄ±nÄ±zda mÃ¼cadeleler veriyor olabilirsiniz ama artÄ±k bu gÃ¼neÅŸ tutulmasÄ± ile ne yÃ¶nde bir mÃ¼cadele vermeniz gerektiÄŸine sizde karar vereceksiniz. DuygularÄ±nÄ±z ve dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerinizden daha emin olacaksÄ±nÄ±z. Kariyeriniz, sorumluluklarÄ±nÄ±z ve hayatÄ±nÄ±zla ilgili kendinizi Ã§ok daha iyi ve Ã¶zgÃ¼r hissedeceksiniz. Bunun iÃ§inde size yÃ¼k olan iÅŸleri paylaÅŸmayÄ± Ã¶ÄŸrenmeniz gerekiyor. HayatÄ±nÄ±zla ilgili konularda daha umutlu bir yaklaÅŸÄ±m belirliyor olmanÄ±z gerekmektedir.