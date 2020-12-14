MAHMURE ÖZEL Kaynak FotoÄŸraflar: iStock, Alamy, Pixabay
14 AralÄ±k Yay Burcunda GüneÅŸ TutulmasÄ±! 2020'nin Son Gökyüzü OlayÄ±nÄ±n Tek Tek Burçlara Etkileri...
14 AralÄ±k GÃ¼neÅŸ TutulmasÄ± Yay burcunun 23. derecesinde gerÃ§ekleÅŸiyor. Somut ve soyut ikilisinin atÄ±ÅŸmasÄ± ile somut kavramlarÄ±n galip geldiÄŸi bir tutulma seyredeceÄŸiz. HayatlarÄ±mÄ±zda duygusal dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerimizin Ã¼Ã§ boyutlu yazÄ±cÄ±ndan Ã§Ä±ktÄ± alÄ±r gibi somutlaÅŸarak Ã¶nÃ¼mÃ¼ze geldiÄŸi bir etki karÅŸÄ±sÄ±nda, umudun yeniden sÃ¼per lige yÃ¼kseliÅŸini hep beraber yaÅŸayacaÄŸÄ±z.
GÃ¼neÅŸ TutulmasÄ± Rasalhague sabit yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ±n Ã¼zerinde olacaktÄ±r. Rasalhague sabit yÄ±ldÄ±zÄ± Ophiuchus TakÄ±myÄ±ldÄ±zÄ±nda yer almaktadÄ±r. SatÃ¼rn ve VenÃ¼s doÄŸasÄ±nda yer alan sabit yÄ±ldÄ±z Ã¼st yÃ¶neticilerden gelen yardÄ±mlarÄ± etkilediÄŸi gibi fanatizm gibi duygularÄ± aÅŸÄ±rÄ±lÄ±ÄŸÄ± da verebilmektedir. TakÄ±myÄ±ldÄ±zÄ±nda yÄ±lan toplayÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n baÅŸÄ± olarak nitelendirilerek ÅŸifanÄ±n da kendisi iÃ§erisinde olduÄŸunu bizlere anlatacaktÄ±r.
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Yani belki de ÅŸifa dediÄŸiniz ÅŸey 'yÄ±lanÄ±n baÅŸÄ±nÄ±' bulmaktÄ±r. HayatÄ±nÄ±za uÄŸrayan ve size Ã§eÅŸitli kÃ¶tÃ¼lÃ¼kler yapan insanlarÄ±n kendi dertlerine dÃ¼ÅŸmesinden de sÃ¶z edebiliriz. UmarÄ±m birilerine kÃ¶tÃ¼lÃ¼k yapmamÄ±ÅŸsÄ±nÄ±zdÄ±r. Devrimsel bitiÅŸler ya da devrimsel vazgeÃ§iÅŸlerin Ã§ok mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸu bir sÃ¼reÃ§ baÅŸlÄ±yor.
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Enfeksiyonel rahatsÄ±zlÄ±klara, baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k yapacak ilaÃ§ ya da iÃ§eceklere ve hayvan saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± dikkatli olunmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yleyebiliriz. TakÄ±myÄ±ldÄ±zÄ± SatÃ¼rn etkisi ile gÃ¶rÃ¼nmeyen gizli dÃ¼ÅŸmanlÄ±klar, tehlikeler ve karalama gibi iftiralara neden olabilecek olaylarÄ±n yaÅŸanabileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nÄ± yapmaktadÄ±r. Ä°fÅŸa ve iftira arasÄ±nda ince bir Ã§izgi olduÄŸunu unutmamalÄ±sÄ±nÄ±z.
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Yay burcu gezegen kavuÅŸumlarÄ± tutulmanÄ±n etkilerini oldukÃ§a artÄ±rÄ±yor olacaktÄ±r. AteÅŸ elementi yoÄŸunluÄŸu MerkÃ¼r Yay kavuÅŸumu zihinlerin, anÄ±larÄ±n oldukÃ§a geÃ§miÅŸ baÄŸlantÄ±lÄ± hatÄ±ralarÄ± bizlere yansÄ±tacaktÄ±r. KoÃ§ burcundaki Marsâ€™Ä±n aÃ§Ä±sal desteÄŸi ile ani hareket enerjisini aktive edecektir. Fevri davranÄ±ÅŸlar da bulunmamak iÃ§in dÃ¼rtÃ¼sel deÄŸil de mantÄ±ÄŸÄ±n yol gÃ¶stericiliÄŸini tercih etmeliyiz.
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GÃ¼neÅŸ TutulmasÄ± Yay burcunda umudun timsali olarak kÄ±rgÄ±nlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± kenara itmemizi bizden isteyecektir. Yeniden baÅŸlamak, hayata sÄ±kÄ± sÄ±kÄ±ya tutunmak, ilahi adalete havale etmemizi bekleyerek bir tohumun bahar ayÄ±nda kabuÄŸunu yararak yeniden filizlenmesi gibi dÃ¼ÅŸÃ¼nebilirsiniz.
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Bu tutulma bir ÅŸekilde sizlerin Ã§Ã¶pÃ¼ dÄ±ÅŸarÄ± atmamak iÃ§in biriktirdiÄŸiniz Ã§Ã¶plerin hÄ±zlÄ±ca dÄ±ÅŸarÄ± atmanÄ±zla iliÅŸkili olacaktÄ±r. Hani bugÃ¼n atarÄ±m yarÄ±n atarÄ±m Ã¶bÃ¼r gÃ¼n atarÄ±m derken aslÄ±nda hiÃ§bir ÅŸeyin farkÄ±nda deÄŸilsinizdir. Bir bakarsÄ±nÄ±z bir koku oluÅŸmuÅŸtur ve onun Ã§Ã¶p olduÄŸunu bilirsiniz. Bunun gibi hayatÄ±nÄ±zda kalmamasÄ±nÄ± bildiÄŸiniz ne varsa bilerek ve isteyerek bunlardan kurtulacaksÄ±nÄ±z. Åžimdi bu dÃ¶nemi Ã§ok dikkatli geÃ§irmeli ve tÃ¼kenmiÅŸ ÅŸeyleri artÄ±k zorlamamalÄ±sÄ±nÄ±z.
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Belki de artÄ±k ''ben seni hiÃ§ tanÄ±yamamÄ±ÅŸÄ±m'' duygusunu beraberinde getirecek. Bin bir zorlukla inÅŸa edilmiÅŸ duygularÄ±n Ã§Ã¶kmesi. Bir ÅŸeye, birisine zaten zor Ä±sÄ±nÄ±lmÄ±ÅŸsa, soÄŸumak da Ã§ok ÅŸiddetli oluyor. "ArtÄ±k, eskisi gibi olamaz." diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ an, gerÃ§ekten de o eski Ä±sÄ± saÄŸlanamayacaktÄ±r. SoÄŸuyup, sonra tekrar Ä±sÄ±nan insanlar varsa da onlarda bile ilk seviye yakalanmaz sanÄ±rÄ±m. Ä°nsan karmaÅŸÄ±k bir yapÄ±. HenÃ¼z Ã§Ã¶zÃ¼lmÃ¼ÅŸ deÄŸil ama yinede insan kendini bu raddeye getirmemelidir.
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GerÃ§ek olan bir ÅŸey varsa ÅŸu dÃ¼nyada saÄŸlÄ±k ve Ã¶lÃ¼m dÄ±ÅŸÄ±nda elde edilemeyecek maddi deÄŸer yok. GÃ¶zÃ¼nÃ¼ karartan kiÅŸi kÃ¶tÃ¼lÃ¼kle, fesatlÄ±kla, iftira ile de olsa istediÄŸini elde edebilir. Bizi pisliklerden alÄ±koyan ÅŸey onurumuzdur. Maddi deÄŸerler, mal, mÃ¼lk Ã§ok da imkÃ¢nsÄ±z deÄŸil ama bir insanÄ±n sevgisini kazanmak, hele soÄŸuduktan sonra eskisi gibi kazanmak imkÃ¢nsÄ±zdÄ±r. KaybettiÄŸiniz servetinizi, paranÄ±zÄ±, pulunuzu, sattÄ±klarÄ±nÄ±zÄ± yine alabilirsiniz ama bir insana hissettirdiÄŸiniz hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± telafi etmek zordur.
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Bu tutulma ile hesaplar kapanÄ±yor. Kariyer hayatÄ±nÄ±zda ya da Ã¶zel hayatÄ±nÄ±zda yeni baÅŸlangÄ±Ã§lara hazÄ±rlÄ±klÄ± olun ve yeterince dÃ¼rÃ¼stseniz asla korkmayÄ±n. Ã‡alÄ±ÅŸma sisteminizi deÄŸiÅŸime zorlayan bir tutulma olduÄŸunu sÃ¶yleyebiliriz. Ã–fkenizi iyi kontrol edin ve kendinize bir sÃ¶z verin. Yeniden yapabilirsinizâ€¦Â
GELÄ°N ÅžÄ°MDÄ° BU TUTULMANIN BURÃ‡LARA GÃ–RE ETKÄ°LERÄ°NE BAKALIM...
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KoÃ§ veya yÃ¼kselen burcu KoÃ§ olanlar
Sizler iÃ§in yarÄ±m bÄ±rakÄ±lanlarÄ± veya geÃ§miÅŸinizde geride kalan bazÄ± iÅŸlerinizi yeniden gÃ¼ndeme getirebilir. Belki de eski iliÅŸkilerinizi yeniden konuÅŸmaya baÅŸlayabilirsiniz. Bitmesi gerekenler artÄ±k devir kapanmaya geliyor. Yeni baÅŸlangÄ±Ã§lara, yeni hedeflere, yeni ideallere doÄŸru geminizi yÃ¼zdÃ¼rme vakti geldi. Hadi hazÄ±rlanÄ±n. Yeni bir baÅŸlangÄ±Ã§ yapÄ±yorsunuz. Bu sefer tÃ¼m tecrÃ¼belerinizle ilerleyeceksiniz. VefasÄ±z dostluklar ya da sizi eleÅŸtirenleri bir kenara bÄ±rakÄ±n. Siz yola devam edin. Niyetiniz neyse o Ã¶nÃ¼nÃ¼ze Ã§Ä±kmaya hazÄ±rlanÄ±yor. Yeni bir serÃ¼vene ya da maceraya baÅŸlÄ±yorsunuz.
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BoÄŸa veya yÃ¼kselen burcu BoÄŸa olanlar
Bu tutulma beraberinde hukuksal konularÄ±nÄ±zÄ± gÃ¼ndeme taÅŸÄ±yabilir. BugÃ¼ne kadar birÃ§ok olaya susmak zorunda kaldÄ±nÄ±z, tepki vermediniz kimseyi incitmek istemediniz...Ama artÄ±k kendi sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±zÄ± Ã§izme vakti geldi. Benim duygularÄ±m, benim dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerim, benim hislerim de Ã¶nemli demelisiniz. Kendini ortaya koyma vakti geldi Ã§attÄ± artÄ±k tutkularÄ±nÄ±n izinden yÃ¼rÃ¼me zamanÄ±! Size yÃ¼k olan ve sizi aÅŸaÄŸÄ±ya Ã§eken ÅŸeyleri bÄ±rakmayÄ± baÅŸarmalÄ±sÄ±nÄ±z. Kimseye kendini anlatmayÄ±n. Ä°lahi adalet yerini bulacak. Zamana bÄ±rakÄ±n.
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Ä°kizler veya yÃ¼kselen burcu Ä°kizler olanlar
Bu tutulma ile Ã§evrenizdeki spekÃ¼lasyonlara hazÄ±rlÄ±klÄ± olmanÄ±z gerektiÄŸini vurguluyor. GÃ¶sterdiÄŸiniz deÄŸeri, ilgiyi ya da sevgiyi bulamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor olabilirsiniz. DostlarÄ±nÄ±za, arkadaÅŸlarÄ±nÄ±za kime nasÄ±l davranmanÄ±z gerektiÄŸini Ã¶ÄŸrenmiÅŸ olmanÄ±z gerekiyor. Herkese gÃ¼venmemelisiniz. Yeni Ã¶ÄŸreneceÄŸiniz gerÃ§eklere karÅŸÄ± Ã¶fke, sinir ve aÅŸÄ±rÄ± kÄ±rÄ±cÄ± sÃ¶zlerle karÅŸÄ±lÄ±k bulmamalÄ±sÄ±nÄ±z. Yeni baÅŸlangÄ±Ã§lara, yeni kararlara doÄŸru adÄ±m atÄ±yorsun bu kararlara sizde saygÄ± duymalÄ±sÄ±nÄ±z. HayatÄ±nÄ±zdaki bu deÄŸiÅŸim noktasÄ±na sizde adÄ±m atÄ±n lÃ¼tfen, deÄŸiÅŸimi siz kucaklamazsanÄ±z, zorla itilmek zorunda kalabilirsiniz. DeÄŸiÅŸimin parÃ§asÄ± olmalÄ±sÄ±n.
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YengeÃ§ veya yÃ¼kselen burcu YengeÃ§ olanlar
Bu tutulma ile iÅŸ ortamÄ±nÄ±z ve kariyer hayatÄ±nÄ±zÄ± ÅŸekillendirme konusunda destekleyecektir. Uzun zamandÄ±r kariyer hayatÄ±nÄ±zda ayakta kalmak iÃ§in Ã§ok mÃ¼cadeleler verdiniz, hayatÄ±nÄ±zla ilgili uzun zamandÄ±r birÃ§ok konuda; iliÅŸkilerinizde, evliliÄŸinizde, ortaklÄ±klarÄ±nÄ±zda mÃ¼cadeleler veriyor olabilirsiniz ama artÄ±k bu gÃ¼neÅŸ tutulmasÄ± ile ne yÃ¶nde bir mÃ¼cadele vermeniz gerektiÄŸine sizde karar vereceksiniz. DuygularÄ±nÄ±z ve dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerinizden daha emin olacaksÄ±nÄ±z. Kariyeriniz, sorumluluklarÄ±nÄ±z ve hayatÄ±nÄ±zla ilgili kendinizi Ã§ok daha iyi ve Ã¶zgÃ¼r hissedeceksiniz. Bunun iÃ§inde size yÃ¼k olan iÅŸleri paylaÅŸmayÄ± Ã¶ÄŸrenmeniz gerekiyor. HayatÄ±nÄ±zla ilgili konularda daha umutlu bir yaklaÅŸÄ±m belirliyor olmanÄ±z gerekmektedir.
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Aslan veya yÃ¼kselen Aslan olanlar
Bu tutulma ile hayatÄ±nÄ±z iÃ§indeki bazÄ± gerÃ§ekleri daha iyi keÅŸfediyor olacaksÄ±nÄ±z. Ä°Ã§inizdeki Ã§ocuksu ruhunuzu yeniden kazamaya baÅŸlÄ±yorsunuz. Yeni baÅŸlangÄ±Ã§lara hazÄ±rlÄ±klÄ± olmalÄ±sÄ±nÄ±z. BaÅŸlangÄ±Ã§lara hevesli olmanÄ±za raÄŸmen bazÄ± ÅŸeylere Ã§ok kÄ±rÄ±ldÄ±nÄ±z ama ÅŸimdi yeniden bu hevesleri kazanmayÄ± seÃ§in. Kendinizi buna hazÄ±rlamalÄ±sÄ±nÄ±z. Yoruldunuz ve oldukÃ§a da sabrettiniz. Åžimdi bunlarÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± alma zamanÄ± geldi. HaklÄ±yken haksÄ±z duruma dÃ¼ÅŸecek konuÅŸmalar yapmayÄ±n. Bekleyin her ÅŸey olacaÄŸÄ±na varÄ±yor.
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BaÅŸak veya yÃ¼kselen BaÅŸak olanlar
Bu tutulma ile gerekenleri bitirmeye, yeni baÅŸlangÄ±Ã§larla Ã¶dÃ¼llerini yaÄŸmur bereketiyle yaÅŸatmaya geliyor. Belki aileniz, belki kardeÅŸleriniz, belki kariyer olanaklarÄ±nÄ±z, gitmek isteyip de gidemedikleriniz hepsini hasat etmeye geliyor. ArtÄ±k hayat defterinizde yeni temiz bir sayfa aÃ§ma vakti geldi. Ä°liÅŸkinizde kendinizi gÃ¼Ã§sÃ¼z hissetmemelisiniz. Åžu an her ÅŸeyi Ã§ok net gÃ¶remiyor olabilirsiniz ama her ÅŸeyin yavaÅŸ yavaÅŸ yoluna girdiÄŸini anlayacaksÄ±nÄ±z. SabÄ±rlÄ± olun.
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Terazi veya yÃ¼kselen Terazi olanlar
Bu gÃ¼neÅŸ tutulmasÄ± ile beraber kendi deÄŸerinizi heba etmemeniz iÃ§in Ã¶nÃ¼nÃ¼ze bazÄ± konular geliyor olacak. Hayat yolculuÄŸunuzda eski alÄ±ÅŸkÄ±nlÄ±klarÄ±nÄ±zÄ±n ya da modasÄ± geÃ§miÅŸ dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerinizin artÄ±k rafa kalkmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor. Ãœzerini Ã¶rttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z ÅŸeyleri artÄ±k deÄŸiÅŸtirmeniz gerektiÄŸinizi anlayacaksÄ±nÄ±z. Ne yapsam olmuyor diye dÃ¼ÅŸÃ¼nmekten vazgeÃ§in. Yeniden deneyin. Hatalarla yÃ¼zleÅŸin ve asla pes etmeyin. Bir aÅŸk kapÄ±nÄ±zÄ± her an Ã§alabilir. Gereksiz Ã¼zÃ¼ntÃ¼lerle gelen gÃ¼zellikleri de kaÃ§Ä±rmayÄ±n.
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Akrep veya yÃ¼kselen Akrep olanlar
Bu tutulma ile Â sizi siz yapan gÃ¼Ã§lÃ¼ derin deÄŸerlerinizi yeniden yapÄ±landÄ±rmaya geliyor. Kendinizle barÄ±ÅŸmanÄ±n vakti geldi. Yeni baÅŸlangÄ±Ã§larÄ±, yeni fetihleri kendinize inanarak herkese gÃ¶sterme zamanÄ± diyebiliriz. Ä°Ã§inizdeki derin arzularÄ± doyasÄ±ya yaÅŸama katma vaktindesiniz. Åžu an hayatÄ±nÄ±zdan giden insanlara Ã¼zÃ¼lmeyin. OnlarÄ±n sizin Ã¼zerinizde bir gÃ¶revi vardÄ± ve gitti olarak deÄŸerlendirin. Her ÅŸey en gÃ¼zel ÅŸekli ile ortaya Ã§Ä±kacak.
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Yay veya yÃ¼kselen Yay olanlar
Bu gÃ¼neÅŸ tutulmasÄ± ile hayatÄ±nÄ±zÄ±n derinliklerinde bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z her ne var ise ortaya Ã§Ä±karmaya geliyor. HalÄ±nÄ±n altÄ±na sakladÄ±klarÄ±nÄ±z artÄ±k ortaya Ã§Ä±kÄ±yor. HiÃ§ olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kadar kararlÄ±sÄ±nÄ±z ve Ã¶zgÃ¼venlisiniz. BÄ±rakÄ±n eskide olanlar eskide kalsÄ±nlar. Siz yeniye bakÄ±n, umutla Ã§ek gÃ¶nÃ¼l sandalÄ±nÄ± uzak diyarlara deyin kendinize. Zaman iÃ§inde sÃ¼reÃ§ sizi acÄ±tsa da oralÄ± olmayÄ±n. Bu sefer bÃ¼yÃ¼k bir baÅŸlangÄ±Ã§ ve ÅŸansa hazÄ±r olmalÄ±sÄ±nÄ±z. GerÃ§ek bir baÅŸarÄ± hikayesine ilerliyorsunuz.
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OÄŸlak veya yÃ¼kselen OÄŸlak olanlar
Bu tutulma ile umutlarÄ±nÄ±zÄ± yeniden ortaya Ã§Ä±kartÄ±yorsunuz. Yeniliklere adÄ±m adÄ±m ilerliyorsunuz. Eski olan kurudu bitti. Åžimdi yeni fidelere yeni hasatlara yeni Ã¼rÃ¼nleri toplama zamanÄ±. Bu dÃ¶nem asla kimseyi sert eleÅŸtiriler iÃ§inde bulunmamalÄ±sÄ±nÄ±z. Yolculuk yapmak ya da bazÄ± dÃ¼zensiz ÅŸeylere yeni dÃ¼zenler getirmek isteyeceksiniz. Yeni iÅŸ sorumluluklarÄ± sizi yeniden motive edecektir. AÅŸkta ÅŸanslÄ± ve keyifli bir sÃ¼reÃ§ baÅŸlatÄ±yorsunuz. Bunu bu sefer kaybetmemelisiniz.
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Kova veya yÃ¼kselen Kova olanlar
Bu tutulma ile hedeflerinizle yÃ¼zleÅŸeceksiniz. Ä°nsanlarla uÄŸraÅŸmak ya da yanlÄ±ÅŸ iletiÅŸim ÅŸekli iÃ§inde olmak zorunda kalacaÄŸÄ±nÄ±z durumlara Ã¶zellikle dikkat etmelisiniz. Parasal konularÄ±nÄ±z dÃ¼zeliyor. Yeni baÅŸlangÄ±Ã§lara doÄŸru gÃ¶kyÃ¼zÃ¼nde sÃ¼zÃ¼lme vakti geldi. Sizler ÅŸu anki durumlarÄ± Ã§ok tanÄ±mlayamÄ±yor olabilirsiniz ama hikayeniz uzun bir sÃ¼re devam edecek. Yeniye odaklanÄ±n ve yeniden baÅŸlamaktan korkmayÄ±n. Ä°liÅŸkilerinizde gereksiz rekabet ortamlarÄ± iÃ§ine girmeyin.
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BalÄ±k veya yÃ¼kselen BalÄ±k olanlar
Bu tutulma ile puslu gÃ¶zlerinizi alamadÄ±ÄŸÄ±n uzak diyarlardan size gelen yeni umutlarÄ± gÃ¶steriyor. YarÄ±m kalan ne varsa hayatÄ±nÄ±zda; eÄŸitim, kariyer, iliÅŸki hangi konular da yarÄ±m iseniz tamamlanmaya doÄŸru ilerliyorsunuz. Bitmesi gerekenleri bitirmeye devam edin. Yeni baÅŸlangÄ±Ã§lar eÄŸer siz isterseniz baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸebilir. Duygusal deÄŸil de daha Ã§ok profesyonel bakmalÄ±sÄ±nÄ±z. Bu tutulma sizlere yaÅŸam enerjisi verecek. Ã–nemli olan bunu sizin nasÄ±l deÄŸerlendirdiÄŸiniz. KalÄ±cÄ± iÅŸlerin peÅŸinde olmalÄ±sÄ±nÄ±z.
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Dememiz o ki: Ey sevgili; heyben acÄ±ylaÂ dolarÂ da nefes alamazsan gel. Huzur bulacaÄŸÄ±n kÄ±yÄ±larÄ±m senindir. UmutlarÄ±n solar kurur da su bulamazsan beraber sulayalÄ±m, gÃ¶zyaÅŸlarÄ±m senindir. KanadÄ±n kÄ±rÄ±lÄ±r da maviye uÃ§amazsan, ne gÃ¼ne duruyor al, kanatlarÄ±m senindir. Ã‡aresiz Ã§ilelere bir umut bulamazsan, kendime ettiÄŸim dualarÄ±m senindir.Â
Ey dost! Derdin ne olursa olsun umudun her zaman Allah olsun.