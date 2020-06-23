13 Temmuz’a Kadar Merkür Gerilemesi Etkileri Başladı!

Terazi: Son dönemlerde kendinize belki kızıyorsunuz. Bu yaşıma geldim ama hala şu duygusal meselelerle başa çıkma konusunda kararsızım diye. Evet bu sizler için hep zor bir durum olacaktır. Zaten yaşadığınız olayları yaşama sebebiniz bu yönünüzü geliştirmek içindir. Bunu ne kadar çabuk öğrenirseniz bir o kadar hızlı pozitif sonuçlar alacaksınız. Bu Merkür etkileşimi ile her şeyi gereğinden fazla kişiselleştiriyor olabilirsiniz.



Paranızı gereksiz harcıyor olabilirsiniz. İnsanların sizi kullanmasına izin verip sonra bu noktada saldırgan davranmayın. Sınırlarınızı bildirin ama insanlara faydalı olma fikrinden asla uzaklaşmayın. Sadece kendinizi tüketmeyin. Bazı şeyler kolay değil bu doğru olabilir ama aynı şeyleri tekrar tekrar yaşamamak adına ders verici olabilir. Bu Merkür geçişi sizi bir kısır döngüden kurtaracaktır ama bunu siz fark ederseniz.