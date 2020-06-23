13 Temmuz’a Kadar Merkür Gerilemesi Etkileri Başladı!
Bu hafta etkisini en güçlü şekilde hissettirmeye başlayan ve 13 Temmuz’da son bulacak Merkür gerilemesi bu defa yengeç takım yıldızında gerçekleşiyor. "Bu durum korkulacak bir durum değildir. Genelde yıl içinde üç ya da dört kez gerileme hareketi gerçekleşir" diyen Uzman Astrolog Aygül Aydın, Merkür gerilemesini ve burçlara etkilerini anlattı.
Merkür düşünce, iletişim ve akıl gezegenidir. Bilgiyi işleyen, sözlü olarak iletişim kuran ve çevremizde olup bitene bir anlam ifade eden bir geçiştir. Örneğin, çevrenizde birisi size önemli bir şey anlatıyor ve siz bunları kayıt edecek bir şey bulamıyorsunuz ve bu panikle anlatılmak isteneni de kaçırıyorsunuz gibi düşünmelisiniz. Kayıt etmiyoruz veya onları doğru bir şekilde anlamıyoruz.
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-Bir uçuş rezervasyonu yapacaksınızdır ve yanlış tarihi seçebilirsiniz
-Yeni bir sözleşmeyi yanlış anlayabilirsiniz,
-Yeni bir girişim için mücadele verirken kendinizi yanlış tanıtabilirsiniz veya önemli bir kararın artılarını ve eksilerini tartma mücadelesi verirken zorlanabilirsiniz.
-Ayrıca, bilgisayarların veya teknolojik sistemlerinin bozulması Merkür gerilemesinde oldukça fenomen bir durum olarak bilinir.
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Merkür stratejileri nelerdir?
Astroloji geçişleri meteorolojik olaylar gibidir. Bir fırtına yaklaşırken bir fırtınanın gittiğini biliyoruz. (Ya da bir hafta güneş ışığı, ani sel, ılık bir ay, vs.) ve buna göre kendimizi hazırlayabiliyoruz. Sonuç olarak, tüm astrologlar sizlere uçuş rezervasyonu yapmak, sözleşmeleri imzalamak, zor konuşmalar yapmak, önemli kararları almak ve bilgisayarlarınızı yedeklemeniz adına birçok teklifte bulunuyoruz.
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Bu yaşam alanındaki planlarımızı Merkür gerilemesi bitene kadar ertelemeyi denemek iyi bir fikir olsa da bazen o zor konuşmayı yapmanız gerekiyordur. Ya da o önemli işe girmeniz gereklidir. Bazen zor konuşma ya da sözleşme bekleyemez. Ancak bu durum bizlerin Merkür tarafından zarar gördüğümüz anlamına gelmiyor. Bu sadece ekstra önlem almanın iyi bir fikir olduğu anlamına gelir. Merkür gerilemesinin etkisini sizlerde kişisel anlamda üzerinizde test ederek ve etkisini daha azaltmak için hem pratik çözümler yapabilirsiniz.
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Her şeyi iki kere kontrol edebilirsiniz
Örneğin, bir yazıyı düzenliyorsak, normalde yaptığımızdan daha fazla dikkat vermemiz gerekebilir. Zor bir görüşmeniz varsa, düşüncelerinizi vaktinden önce planlamalı ve yapacağınız önemli konuşmanın defalarca programını yapmalısınız. Ayrıca eskiden başlayamadığınız kitap yazma fikriniz ya da belki de eski bir proje sunma isteğinizi yeniden yükseltebilirsiniz.
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Bu dönemde sözleşme imzalamaktan başka çaremiz yoksa güvendiğimiz bir başkasından yardım alabiliriz. Seyahat düzenlemeleri için rezervasyon yaptırmamız gerekiyorsa, detayları daha sık ve defalarca kontrol etmeli ve onay e-postaları aldığımızdan emin olmalıyız.
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Merkür gerilemesi fırsatları
Gezegenler gerilemeler olarak hareket ettiklerinde, görevleri de içe döner. Bu, özellikle Merkür ile bağlanan alanlarda, yaşamımıza iç içe geçme ve yansıtma zamanı olabilir. İletişimimiz ilişkilerimizde nasıl gidiyor?
İletişimimiz nasıl çalışıyor?
İletişim biçimimizde yeni kararlar veya yeni stratejiler var mı?
Önümüzdeki anlaşmalardan veya girişimlerden memnun muyuz, yoksa değiştirmek isteyebileceğimiz şeyler var mı?
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Merkür iç enerjisi bizi bu sorgulama sürecinde destekleyerek hiç aklımıza gelmeyen şeyleri sorgulatabilir. Ayrıca, bunları başlatmak için en iyi an olmasa bile bize bazı yenilikçi fikirler verebilir. Yaşamın bu alanlarını daha iyi tanıyarak dinlememizin zamanıdır.
Çünkü Merkür gerilemesinin ne zaman gerçekleşeceğini önceden bildiğimiz için, takvimimizde, projelerimiz ve hedeflerimizle yolda kalmamıza yardımcı olacak güçlü bir işaretleyici haline gelebilir.
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Örneğin, her Merkür gerilemesinde iletişim, karar verme, mesleki yaşam, seyahat, vb. İşlerimizde nasıl yaptığımızdan bir ay önce kendimize sorabilir ve bu işlerde tamamlamak istediğimiz herhangi bir iş olup olmadığını kendinize sorabilirsiniz.
Dememiz o ki; Hayatımızı planlamak ve geleceğe yönelik bazı hedeflerde bulunurken güçlü dönemleri bilmek bize ulaşmak istediğimiz nokta adına belli ivmeler oluşturur.
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Bir gezegenin gerilemesi üzerine kaygı yaşamanızdan daha çok o gezegenin tavrını ve tarzını tanımanız sizi bu gezegende daha kaliteli ve güçlü ilerletebilir. Olaylara verdiğiniz yön bakış açınızla ilgilidir. Daha mantıklı ve sistemli ilerlemeniz kaygılarınızı azaltır. Tekrar ediyorum olması gereken olacaktır. Önüne geçemezsiniz ama güzel şeyler olması için emek harcayabilirsiniz. Kendinizi fazla yıpratmayın.
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Burçlara etkisi nelerdir?
Koç:
Özgür ve bağımsız bir duruma adım atmaya hazırlanmalısınız. Özellikle finansal anlamda güç kazanacağınız bir süreç içindesiniz. Duygularınız, kaygılarınız ve iç görüleriniz yoğun gelişmeler içinde olabilir. Bu sizi endişelendirmesin. Önümüzdeki 6 aylık süreç sizleri hem aşk ve ilişkiler alanında hem de finansal anlamda pratik ve güvenli bir yola ilerletiyor olacak. Bu konularla ilgili çözüm bulmaktan asla korkmayın. Kimseyle inatlaşmayın ama hedefinize ilerleyin.
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Boğa:
Sevdiklerinizi ve arkadaşlarınızı uçurumun kenarından kurtaran sizi acaba içinde hissettiğiniz bu yalnızlıktan kim kurtaracak diye kendinize sorup duruyorsunuz. Tabii ki insanın en iyi şifacısı kendisidir. İlişkilerde son dönemde yaşadıklarınızdan ötürü ne yönde ilerleyeceğinizi bilmiyorsunuz. Biraz sabırlı olursanız sizi engelleyen şartlardan kurtulduğunuzu fark edeceksiniz. Size karşı dürüst olmayan ilişkilerden uzak durun.
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İkizler:
Henüz kendi kendinizin patronu değilsiniz. Bu yönde adımlar atmaya çalışmalısınız. Yaratıcılığınız bu Merkür ve güneş geçişinde en üstün noktada. Evet kendinize öyle bakmayın. Ben miyim diye? Sizden bahsediyorum. Çevrenizdeki insanlar sizin kendinize olan inancınızı kaybetmenize neden olan olaylar yaşatıyor olabilir. Ama önemli olan neleri göğüslediğinizdir. Bazen bazı şeylerden kopmak için kırılmak gerekebilir. Kırıldığınız noktalar sizi geliştirsin. Ne kendinizi ne de insanları ilişkilerinizde yormayın. Hukuksal konularınızı tamamlayın.
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Yengeç:
Şöyle gidin bir aynaya bakın. Yüzyılda başınıza gelecek işler olmuyor mu hayatınızda? Tüm çözümler aslında o sorunların kenarlarında duruyor. Neden hala cesaretiniz yok ve bu çukurdan kendinizi çıkartmıyorsunuz. Mesleki yaşantınız ve ev hayatınız ile çok arada bir yerde kalmış olabilirsiniz ama bunu çözebilmek için hareket etmiyorsunuz. Bir yerden başlayın. Öncelikle iyi bir dosta ihtiyacınız olabilir. Yalnızlaşmak sizin için bir çözüm değildir. Eleştirileri bu kadar fazla kişiselleştirmeyin. Sürekli beyninizi ve kendinizi uyuşturmaktan vazgeçin.
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Aslan:
Kişisel ilişkilerinizde fazla talepkar ve agresif olmamalısınız. Kariyer hayatınızda önemli bir ivme yakalama zamanındasınız. Ego yapmak ya da taleplerde bulunmak belki de başka birilerini eleştirmek için doğru bir zamanda değilsiniz. Ön yargıları yıkmalı ve çalışma arkadaşlarınızla kucaklaşmalısınız.
Hayatınızdaki herkesle uzlaşma yönünde olun. Bu fikir inanılmaz sizi rahatlatacak. Katı gerçeklere toz pembe gözlüklerden bakmak yerine bunları kabul edin. Sizin olduğunuz yerlerde de katı gerçekler olabilir. Gurur yapmayın. Belki de öğrenmeniz gereken şey budur. Sorumluluklarınızı yeniden gözden geçirin. İnsanları değiştirmekten vazgeçin.
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Başak:
Kendi gerçekliğinizi kendinizin yarattığınızı ve kendi verdiğiniz kararlarınızın sorumluluğunu artık üstlendiğiniz bir dönemdesiniz. Bu kavuşum sizlere kendinizi kabul etmeniz gerektiğini öğretecek. Bunun için son dönemlerde dikkatinizi dağıtan unsurlara doğru tekrar yola dönüyorsunuz demektir. İnsanlara güven vermek için gayret gösteriyorsunuz ama son dönemde sürekli güven vermeyen biri olarak suçlanmış olabilirsiniz.
Bunları önemsemeyin. Kendi dürüstlüğünüze yatırım yapın. Hiçbir eleştiriyi kişiselleştirmeyin. Tutkularınızın neler olduğunu belirleyin ve onları daha yapıcı bir şekilde kullanın. Sizin çöküş olarak gördüğünüz şeyler yeniden doğuş için gereken derslerdir. Yeniden doğuşa hazırlık yapın.
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Terazi:
Son dönemlerde kendinize belki kızıyorsunuz. Bu yaşıma geldim ama hala şu duygusal meselelerle başa çıkma konusunda kararsızım diye. Evet bu sizler için hep zor bir durum olacaktır. Zaten yaşadığınız olayları yaşama sebebiniz bu yönünüzü geliştirmek içindir. Bunu ne kadar çabuk öğrenirseniz bir o kadar hızlı pozitif sonuçlar alacaksınız. Bu Merkür etkileşimi ile her şeyi gereğinden fazla kişiselleştiriyor olabilirsiniz.
Paranızı gereksiz harcıyor olabilirsiniz. İnsanların sizi kullanmasına izin verip sonra bu noktada saldırgan davranmayın. Sınırlarınızı bildirin ama insanlara faydalı olma fikrinden asla uzaklaşmayın. Sadece kendinizi tüketmeyin. Bazı şeyler kolay değil bu doğru olabilir ama aynı şeyleri tekrar tekrar yaşamamak adına ders verici olabilir. Bu Merkür geçişi sizi bir kısır döngüden kurtaracaktır ama bunu siz fark ederseniz.
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Akrep:
Hayatınızı dönüştürmek için tek başınıza kaldığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Güvendiğiniz dağlara karlar yağmışta olabilir. Âmâ sizin için bunlar bir sorun olmamalıdır. Sizin burcunuzda kavuşan bu Merkür ve güneş kavuşumu sizleri bambaşka biri yapmaya geliyor. Hepimizde iyi ya da kötü bir kapasite vardır.
Bunlardan hangisini ortaya koyacağımız bizim irademize bağlıdır. Bu açı sizin özgür iradenizle ilgilidir. Uzun zamandır beklediğiniz o mesajı alıyor olabilirsiniz. Önce bir adımınızı ileri doğru atın, arkasından diğerini…Bireyselliğinizi elden bırakmayın ve herkesin kendi gerçekliğini kendisinin ördüğünü hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın.
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Yay:
Kariyerinize ve mesleki başarılarınıza odaklanmış durumda olabilirsiniz. Sürekli belirli kaygılarınız ön plana geliyor olabilir. Belki kendinizi göstermek ya da anlatmak için gereğinden fazla efor harcıyorsunuz. Engellerle karşılaşıyorsunuz diye elinizdekileri bir köşeye bırakıp küsecek misiniz?
Unutmayın istediğinizi elde etmek için uzun süren bir istikrar lazımdır. Otoriteye veya kişisel baskılara isyankar davranmak size bir durum kazandırmaz. Kendinizi çok fazla içselleştirmek ve huzursuz etmek bugüne kadar verdiğiniz emekleri yok eder. Bu yüzden kendinize gelmelisiniz. Finansal anlamda birikimlerinizi biraz daha gizli tutmalısınız.
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Oğlak:
Aradığınız şey belki biraz umut belki aşk belki de yeni bir macera ama bunları yapacak içsel bir güç kendinizde bulamıyor olabilirsiniz. Aşkta hayal kırıklığı yaşamaktan yorulmuş olabilirsiniz. İlişkileriniz belki de hukuksal konular şu an sizleri boğuyor olabilir. Bunları ciddi anlamda başarılı bir noktaya getireceğiniz bir dönemdesiniz.
Birçok problem çözüme kavuşacaktır ama elbet henüz son durak burası değildir. Satürn gezegenin sizin burcunuza geri dönüyor olması sizleri bambaşka bir yöne doğru ilerletiyor. Hayatınızda yepyeni bir başarı hikayesi yazmaya hazır olun. Sadece doğru zamanlama yapmadığınız için şu an yaşadığınız duygular. Artık cesur olmalısınız. Merkür bu yüzden geriliyor. Ne dersiniz?
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Kova:
Kariyerinizde aradığınız yeniliği tam anlamıyla bulamıyor olabilirsiniz. Hayatınız da belki de neyin gerçek ya da neyin gerçek olmadığını sorguladığınız bir dönemdesiniz. Muazzam irade gücünüz ve yaşama karşı umutla durduğunuz gerçekçi yapınız sizleri gerçek olana ulaşma noktasında destekliyor.
Bugünlerde aklınızdakiler söyleyip, tutkuyla savunduğunuz konuları yüksek bir tartışmaya dönüştürmemelisiniz. Bu hem aile hem de iş hayatınız ile ilgili konular olabilir. Mesleğinizde istediğiniz yükseliş hemen olmayabilir ama bu olmayacak anlamına gelmeyecek. Aksine kendinizi suyun akışına bırakın. Azimle yolunuza devam edin. Orijinalliğiniz eninde sonunda kazanacaktır.
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Balık:
Büyük günlere doğru yol alıyorsunuz. Ama çok sıkı çalışmalı ve azmediyor olmalısınız. Beklenilmeyen bir şans ya da beklemediğiniz bir devrim içine giriyorsunuz. 2015 eylül ayından beri zaten çok yoruldunuz. Artık bunu hak ettiniz.
O dönemlerde hayatınızda değişen ahlak, inanç ve yeni akımlarla altüst olmuştunuz. Yediğiniz yumruklara göre pozisyon almayı öğrendiniz. Artık sizleri etkileyen bir durum bulunmuyor. Sadece kartlarınızı akıllıca ve dikkatlice bir şekilde oynayın. Hedefleriniz olsun ve ilerlemeyi seçin. Planlarınız gerçeklerle uyum içinde olsun. Sevgi anlamında kendinizi gerçekten güvende hissedeceksiniz.