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GeriDiyet Rehberi 13 Günlük İsveç (Rigshospitalet) Diyeti Listesi!
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Diyet Rehberi>13 Günlük İsveç (Rigshospitalet) Diyeti Listesi!
Diyet Rehberi
MAHMURE ÖZEL Kaynak Fotoğraflar: Pexels, Ingimage, iStock

13 Günlük İsveç (Rigshospitalet) Diyeti Listesi!

Her gün yeni bir diyet adı duyuyoruz. İsveç diyeti de onlardan biri. Düşük kalorili bir beslenme tarzı olan İsveç diyeti hakkında merak edilenleri anlatıyor, üzerine bir de 13 günlük liste veriyoruz!

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1İsveç diyeti nedir
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İsveç diyeti nedir?

Diyet listesine geçmeden önce bu beslenme şeklini daha yakından tanıyalım. İsveç diyeti, 6 günden az yapılmayan ve maksimum 13 gün ile sınırlı olan bir diyet türüdür. Genel olarak 1000 kalorinin altında yiyeceğin tüketildiği diyette kalori miktarı günlere göre değişiyor. İsveç diyeti dünya çapında 'Rigshospitalet diyeti' diye biliniyor.

2Rigshospitalet ya da diğer adıyla İsveç diyeti yapılırken uyulması gereken kurallar:
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Rigshospitalet ya da diğer adıyla İsveç diyeti yapılırken uyulması gereken kurallar:

Bu diyeti 6 günden kısa ve 13 günden uzun süreli uygulamayın.

3 ay içinde tekrar etmeyin.

3
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Diyet sırasında günde en az 2 litre su için.

İsveç diyetini yaparken aynı gün içinde öğle ve akşam yemeklerinin yerini değiştirebilirsiniz.

4
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Kolesterolü yüksek olanlar yumurtanın sadece akını yemeli.

Diyet listesi ağır gelirse diyeti 6. günde kesip 3 ay sonra 6 gün daha uygulayabilirsiniz.

5İsveç diyeti kilo verdirir mi
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İsveç diyeti kilo verdirir mi?

Kişiden kişiye değişmekle beraber, diyetin kurallarına tam olarak uyulduğunda 13 günün sonunda 5- 15 kilo arasında kilo kaybı görüldüğü söyleniyor. Diyeti uygulayanların yaşı, kilosu, gün içinde yaptığı faaliyetler, metabolizma hızı gibi birçok değişken kilo verme sonucunu etkiler.

6
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NOT: Bu tarz katı diyetleri uygulamaya karar verirseniz mutlaka bir uzmana danışıp onun uzman kontrolünde diyeti uygulamanızı tavsiye ederiz.

7Örnek İsveç diyeti listesi
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Örnek İsveç diyeti listesi

1. Gün

Sabah: 1 fincan kahve ve 1 kesme şeker

Öğle: 2 adet katı yumurta ve 1 porsiyon haşlanmış ıspanak, 1 domates

Akşam: 1 biftek (200 gram kadar) zeytinyağlı ve limonlu 1 porsiyon yeşil salata

82. Gün
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2. Gün

Sabah: 1 fincan kahve, 1 kesme şeker

Öğle: 1 dilim salam, 100 gr. yoğurt

Akşam: 1 biftek (200 gr.) ve yeşil salata, 1 meyve

93. Gün
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3. Gün

Sabah: 1 fincan kahve, 1 kesme şeker, 1 dilim kızarmış ekmek

Öğle: Haşlanmış ıspanak, 1 domates ile 1 meyve

Akşam: 2 katı yumurta, 1 dilim salam, yeşil salata

104. Gün
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4. Gün

Sabah: 1 fincan kahve, 1 kesme şeker, 1 dilim kızarmış ekmek

Öğle: 1 katı yumurta, 1 rendelenmiş havuç ve 25 gram yağsız beyaz peynir

Akşam: 2 dilim portakalın suyu, 100 gram yoğurt

115. Gün
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5. Gün

Sabah: 1 büyük rendelenmiş havuç (limonlu)

Öğle: Haşlanmış yağsız balık ve (200 gram, limonlu ve tereyağlı)

Akşam: 1 biftek (200 gram), salata ve brokoli

126. Gün
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6. Gün

Sabah: 1 fincan kahve, 1 kesme şeker

Öğle: 2 katı yumurta ve 1 büyük rendelenmiş havuç

Akşam: Derisi alınmış tavuk (200 gram), salata

137. Gün
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7. Gün

Sabah: Şekersiz çay

Öğle: Izgara et (200 gram) ve taze meyve

Akşam: Hiçbir şey

148. Gün
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8. Gün

Sabah: 1 fincan kahve, 1 kesme seker

Öğle: 2 katı yumurta ve 1 porsiyon haşlanmış ıspanak, 1 domates

Akşam: 1 biftek(200 gram), zeytinyağlı ve limonlu yeşil salata

159. Gün
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9. Gün

Sabah: 1 fincan kahve, 1 kesme şeker

Öğle: 1 dilim salam ve 100 gram yoğurt

Akşami: 1 biftek (200 gram), yeşil salata, 1 meyve

1610. Gün
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10. Gün

Sabah: 1 fincan kahve, 1 kesme şeker, 1 dilim kızarmış ekmek

Öğle: Haşlanmış ıspanak ve 1 domates, 1 meyve

Akşam: 2 katı yumurta, 1 dilim salam, yeşil salata

1711. Gün
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11. Gün

Sabah: 1 fincan kahve, 1 kesme şeker, 1 dilim kızarmış ekmek

Öğle: 1 katı yumurta, 1 rendelenmiş havuç ve 25 gram yağsız beyaz peynir

Akşam: 2 dilim portakalın suyu, 100 gram yoğurt

1812. Gün
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12. Gün

Sabah: 1 büyük rendelenmiş havuç (limonlu)

Öğle: Yağsız haşlanmış balık (200 gram kadar) limonlu ve tereyağlı

Akşam: 1 biftek (200 gram), salata ve brokoli

1913. Gün
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13. Gün

Sabah: 1 fincan kahve, 1 kesme şeker

Öğle: 2 katı yumurta ve 1 büyük rendelenmiş havuç

Akşam: Derisi alınmış tavuk (200 gram), 1 porsiyon salata

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