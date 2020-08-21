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13 Günlük İsveç (Rigshospitalet) Diyeti Listesi!
Her gün yeni bir diyet adı duyuyoruz. İsveç diyeti de onlardan biri. Düşük kalorili bir beslenme tarzı olan İsveç diyeti hakkında merak edilenleri anlatıyor, üzerine bir de 13 günlük liste veriyoruz!
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İsveç diyeti nedir?
Diyet listesine geçmeden önce bu beslenme şeklini daha yakından tanıyalım. İsveç diyeti, 6 günden az yapılmayan ve maksimum 13 gün ile sınırlı olan bir diyet türüdür. Genel olarak 1000 kalorinin altında yiyeceğin tüketildiği diyette kalori miktarı günlere göre değişiyor. İsveç diyeti dünya çapında 'Rigshospitalet diyeti' diye biliniyor.
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Rigshospitalet ya da diğer adıyla İsveç diyeti yapılırken uyulması gereken kurallar:
Bu diyeti 6 günden kısa ve 13 günden uzun süreli uygulamayın.
3 ay içinde tekrar etmeyin.
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Diyet sırasında günde en az 2 litre su için.
İsveç diyetini yaparken aynı gün içinde öğle ve akşam yemeklerinin yerini değiştirebilirsiniz.
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Kolesterolü yüksek olanlar yumurtanın sadece akını yemeli.
Diyet listesi ağır gelirse diyeti 6. günde kesip 3 ay sonra 6 gün daha uygulayabilirsiniz.
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İsveç diyeti kilo verdirir mi?
Kişiden kişiye değişmekle beraber, diyetin kurallarına tam olarak uyulduğunda 13 günün sonunda 5- 15 kilo arasında kilo kaybı görüldüğü söyleniyor. Diyeti uygulayanların yaşı, kilosu, gün içinde yaptığı faaliyetler, metabolizma hızı gibi birçok değişken kilo verme sonucunu etkiler.
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NOT: Bu tarz katı diyetleri uygulamaya karar verirseniz mutlaka bir uzmana danışıp onun uzman kontrolünde diyeti uygulamanızı tavsiye ederiz.
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Örnek İsveç diyeti listesi
1. Gün
Sabah: 1 fincan kahve ve 1 kesme şeker
Öğle: 2 adet katı yumurta ve 1 porsiyon haşlanmış ıspanak, 1 domates
Akşam: 1 biftek (200 gram kadar) zeytinyağlı ve limonlu 1 porsiyon yeşil salata
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2. Gün
Sabah: 1 fincan kahve, 1 kesme şeker
Öğle: 1 dilim salam, 100 gr. yoğurt
Akşam: 1 biftek (200 gr.) ve yeşil salata, 1 meyve