13 Günlük İsveç (Rigshospitalet) Diyeti Listesi!

İsveç diyeti nedir? Diyet listesine geçmeden önce bu beslenme şeklini daha yakından tanıyalım. İsveç diyeti, 6 günden az yapılmayan ve maksimum 13 gün ile sınırlı olan bir diyet türüdür. Genel olarak 1000 kalorinin altında yiyeceğin tüketildiği diyette kalori miktarı günlere göre değişiyor. İsveç diyeti dünya çapında 'Rigshospitalet diyeti' diye biliniyor.