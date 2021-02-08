11 Şubat Kova Yeni Ayının Burçlara Etkisi Neler?

Boğa: Kariyer hayatınızı yeniden yapılandırıyorsunuz. Hedeflerinize emin adımlarla yürürken sabit kalmamaya çalışmalısınız. Her şey ve herkes ilerliyorken sizin duruyor olmanız bir fark oluşturabilir ama bu fark size bir katkı sağlamayacaktır. Toplum önünde yeni bir itibar kazanacağınız farklı bir alanın kapıları sizler için sonuna kadar açılabilir. Gözünüz, kulağınız açık olsun. Koltuğunuz da, koltuğu koyduğunuz yer de değişiyor.