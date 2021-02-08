11 Şubat Kova Yeni Ayının Burçlara Etkisi Neler?

İçerisinde özgürlük, umut ve isyan barındıran bu Yeniay’ın etkilerini farkındalık ile hayatınıza çekebilirsiniz. Kendi hayatınızda bazı yenilikleri ve güçlü bir cesaretle değiştirmeyi deneyin. Kalbiniz ve aklınız arasındaki mesafeyi çok fazla açmayın. Kalbiniz temiz ise aklınızda temizdir. Bazı zorluklar elbet olabilir.
2
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Sağlıkla ilgili şok edici haberler ya da hacklenen hesaplarınız, otomobil hırsızlıklarında artış söz konusu olabilir. Güvenlik önlemlerinizi alın ve sağlığınıza iyi bakın. İnsanlara yardım edin. İnsan insanda çoğalır. İnsanların sizden bir şey istemesini beklemeyin.
Kova yeni ayının burçlarınıza göre etkisini önce yükselen sonra da güneş göre okuyabilirsiniz.
3
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Koç:
Uzun zamandır beklediğiniz ve emeklerinizin karşılığını alabileceğiniz haberler sonunda geliyor. Yeniliğe adım atarken geleceğe yönelik planlarınızı gerçekleştirmek için somut adımlar atıyor olacaksınız. Gökyüzünden aldığınız destek yeryüzünde karşılığını bulacaktır. İdeallerinizden vazgeçmeden sonuna kadar yürüyün.
4
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Boğa:
Kariyer hayatınızı yeniden yapılandırıyorsunuz. Hedeflerinize emin adımlarla yürürken sabit kalmamaya çalışmalısınız. Her şey ve herkes ilerliyorken sizin duruyor olmanız bir fark oluşturabilir ama bu fark size bir katkı sağlamayacaktır. Toplum önünde yeni bir itibar kazanacağınız farklı bir alanın kapıları sizler için sonuna kadar açılabilir. Gözünüz, kulağınız açık olsun. Koltuğunuz da, koltuğu koyduğunuz yer de değişiyor.
5
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İkizler:
Ufkunuzu genişletiyor ve bunun verdiği güçle daha sağlam adımlar atıyorsunuz. Kafanızın içindeki bazı sorularınıza cevap bularak hayatınıza yeni bir kilometre taşı dahil edebilirsiniz. Yeni bir başlangıç yaparak eğitim hayatınızı yeniden şekillendirebilir, fikirlerinizi işleyeceğiniz yeni alanlar kurabilir ya da var olan alanlarda kendinize bir yer açabilirsiniz. İletişim gücünüzü sosyal ve maddi kazançlara dönüştürmek için ideal bir zamandasınız.
6
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Yengeç:
Duygusal birlik kazandığınız kişiler sayesinde dönüşüme gidiyorsunuz. Kendinizi yeniden reforme ederken korkularınızı da geride bırakmaya aday olacaksınız. Özellikle maddi anlamda iyileşmeler kapınızı çalabilir. Bunun için yapmanız gereken şey, fikirlerinizi ve yaptıklarınızı daha görünür kılmak olacaktır.
7
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Aslan:
Karşıt burcunuzda gerçekleşen yeniay ile ikili ilişkilerinizde yeni bir döneme giriş yapıyorsunuz. Duygularınızı sıfırlarken geçmiş ve mevcut ilişki ve ortaklıklarınız konusunda tutumlarınıza yeni bir gömlek giydirebilirsiniz. Sevgi zamanındasınız, bunun verdiği ışık hem sizi hem de bulunduğu ortamı aydınlatarak hayatınızda bundan sonraki kısmı için daha kaliteli yaşam sürebileceksiniz.
8
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Başak:
İçinize çekilerek önceliği kendinize veriyorsunuz. Düzenlemeye kendinizden başlamak adına harika bir zaman olacaktır. Fiziksel ve zihinsel sağlığınıza önem vererek kendinizi yeni bir başlangıç için rutin bakıma alıyorsunuz. Saklı tuttuğunuz her konuda bir iyileşme sağlarsanız bunu hayatınıza yansıtmak daha kolay olacaktır. Unutmayın, içinizden gelirse elinizden de gelir.
9
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Terazi:
Becerileriniz ve mutlu-başarılı olma şekilleriniz konusunda yeni yatırımlar yapıyorsunuz. Eğlence anlayışınızdan, aşk hayatınıza yeni bir uyanış yaşayarak yaratıcılığınızı kendi üzerinizde kullanmak bu dönem için yapacağınız en güzel hamledir. Tahminlerinizi ve planlarınızı uygulamaya koymak bu alanda daha serbest ve ve kendinizle ilgili daha çok söz hakkı sahibi olmanızı da sağlayacaktır.
10
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Akrep:
Aranızda köklü bir bağ kurduğunuz kişi ya da kişilerle olan iletişiminiz, aile hayatınız konusunda yeni kararlar alabilirsiniz. Bitmek ya da başlamak, yaşadıklarınız neticesinde sizin vereceğiniz kararla mümkün olacaktır. Hayatınızdaki sonlanmaların yerini yeni başlangıçların alması için elinizi taşın altına sokmalısınız. Yüzeyi özgür bırakmak derinleri güzelleştirmek için size destek verecektir.
11
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Yay:
Sade, anlaşılır bir iletişim ve yakın çevreniz konusunda kendinize yeni bir rota belirliyorsunuz. Var olan özgürlük tutkunuz ve ihtiyacınız, sizi farklı bilgilere ve bunlar ışığında yapacağınız yeni anlaşmalara götürebilir. Hareket enerjisi ve hızınızı, düzene ayak uyduracak şekilde kullanmalısınız. Hayretiniz ne ise gayretinizin de buna göre şekilleneceğini unutmayın.
12
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Oğlak:
Maddi varlıklarınız ve kazanç elde ettiğiniz alanlarda bir düzenleme yapmaktan ziyade yeni alanlar oluşturabilirsiniz. Sahip olduklarınızdan ve olmak istediklerinizden hareketle, yeni kaynak arayışına girebilirsiniz. Karşınıza bunu destekleyecek fırsatlar çıkabilir, değerlendirmelisiniz. Değer duygunuzu özgürlükle sınamaya çalışırken çevre şartlarını da hesaba katmalısınız.
13
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Kova:
Burcunuzdaki yeniay sizin miladınız olarak tarihe geçecektir. Büyük bir sıfırlanma ve yükseliş ile nefes almaya yeniden başlayacaksınız. Çağın gereksinimini omuzlarınıza alırken sistemin sorumluluğu sizin liderliğinize ihtiyaç duyacaktır. Aşina olduğunuz konular ve buna bağlı imkanlar daha görünür olduğu için hem iş hem de ilişki anlamında oldukça şanslısınız. Başlangıçlara karşı kayıtsız kalmamalısınız. Bu başlangıç etkisi dış görünüşünüzde de söz sahibi olabilir ve dolap içeriğinizi değiştirebilirsiniz.
14
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Balık:
Eski defterleri kapatarak yeni başlangıçlara, “ben böyleyim” deyip sıyrıldığınız konulara son vermeye hazır olun. Aklınızdan geçenleri gerçek hayatla bağdaştırmanız ve yeni temeller atmanız gereken bir dönemdesiniz. Üstesinden gelmekte zorlandığınız konuları bilinçaltınıza saklamak yerine bulut olup uçmasını sağlayabilirsiniz. Kendinize güvenin, fedakarlıklarınızı artık kendiniz için yapın.