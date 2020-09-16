10 Adımda Sağlıklı Yaşamın Sırları

3-Aşırı sıcak havaların azaldığı ve yağmurlu günlerin henüz başlamadığı bu günlerde akşamüzerleri ailecek yürüyüşler yapmak bizi yoğun kış aylarına hazırlayacaktır. Üstelik öğrenciler için bu günler bulunmaz fırsattır. Okulların açılışı da bayramdan sonraya kaldığına göre bu kısa dönemi evde değil de dışarıda geçirmek çok hoş olacaktır. Üstelik bu akşamüzeri yürüyüşler hem dolaşım sistemi ve kalbimiz için önemlidir. Hem de sindirim sisteminin daha verimli çalışmasına yardımcı olan bu yürüyüşler, kışın daha sağlıklı olmamızı sağlayacaktır.