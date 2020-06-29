1 Temmuz'da Merkür Güneş'in Kalbinde! Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Bu konuma şöyle bir örnek verebiliriz. Balina sizi yuttu. Fakat onun midesinde korunuyorsunuz. Çıkamıyor, önünüzü göremiyor, balina nereye doğru yüzerse oraya gitmek zorunda kalıyorsunuz ve tehlikelerden korunuyorsunuz.Merkür’ün bu konumunu çok özel işler ve süreçleriniz için kullanmamanızı önereceğim. Eğer ki zorunlu olarak kalmadıysanız. Fakat içe dönme ve ruhsal çalışmalar yapmak için çok ideal! Merkür bu konumundan sonra Mars ile sert bir açı yapacak ve Ay tutulmasını tetikleyecek.