1 Bardak Maden Suyuyla Gelen 10 Fayda

Maden suyu ile soda farklı içecekler! Toplumumuzda sıkça birbirine karıştırılan maden suyu ile soda aslında farklı içecekler. Soda; içilebilir nitelikteki herhangi bir suya karbondioksit ve sodyum eklenmesiyle oluşur. Sodada sodyum haricinde zengin mineraller bulunmazken, maden suyu yer alının çeşitli katmanlarından kendiliğinden veya uygun yöntemlerle çıkarılır ve dengeli bir mineral örüntüsüne sahiptir. Ayrıca meyveli soda adıyla geçen gazlı içecekler yapay katkı maddeleri, renklendirici ve yapay tatlandırıcı içerebildiğinden tüketilmemelidir. Meyveli soda yerine maden suyuna taze sıkılmış meyve suyu veya taze meyve parçaları ile doğal aroma ilave edilerek yaz aylarında serinletici bir alternatif elde edilebilir. Ancak burada eklenen meyve suyu miktarına enerji açısından dikkat edilmelidir. Kalorisiz olan maden suyunu yüksek enerjili bir içeceğe dönüştürmekten kaçınılmalıdır.