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GeriBeslenme Önerileri 1 Bardak Maden Suyuyla Gelen 10 Fayda
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Hürriyet
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>1 Bardak Maden Suyuyla Gelen 10 Fayda
Beslenme Önerileri
Kaynak Fotoğraflar: Alamy, Ingimage, Pixabay

1 Bardak Maden Suyuyla Gelen 10 Fayda

Bunaltıcı yaz sıcaklarında susuzluğu giderip serinletmede önemli bir alternatif olan maden suyu, sağlık açısından da birçok fayda sağlıyor.

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Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu Talak, maden suyunun 10 faydasını ve toplumda çoğunlukla birbirine karıştırılan sodadan farkını anlattı; önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

2Kemikleri güçlendiriyor
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Kemikleri güçlendiriyor

Maden suyunun düzenli tüketimi kemik sağlığını geliştiriyor; kadınlarda görülen menopoz sonrası kemik yoğunluğunun azalması (osteoporoz) gibi hastalıkların önlenmesinde fayda sağlıyor. Aynı zamanda magnezyum içeriğiyle kas performansını koruyor.

3Kötü kolesterolü düşürüyor
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Kötü kolesterolü düşürüyor

Yapılan bilimsel çalışmalar maden suyunun, magnezyum ve potasyum içeriği sayesinde kötü kolesterolü düşürücü etkisini olduğunu ortaya koyuyor.

4Sindirime yardımcı oluyor
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Sindirime yardımcı oluyor

Özellikle ağır yemekler sonrasında ya da yemeği fazla kaçırmışsak imdadımıza yetişen maden suyu sülfat içeriği sayesinde pankreastan amilaz salgısını artırarak sindirime yardımcı oluyor.

5Cildi güzelleştiriyor
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Cildi güzelleştiriyor

Maden suyu zengin mineral içeriği ile cilt sağlığını korumak için de önemli katkıda bulunuyor; cildi nemlendiriyor ve kırışıklıkları geciktiriyor.

6Romatizmaya iyi geliyor
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Romatizmaya iyi geliyor

Maden suyu romatizma ve artrit ile ilgili enflamasyonların azaltılmasına yardımcı olur.

7Böbrekleri koruyor
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Böbrekleri koruyor

İçeriğinde bulunan bikarbonat, klorid, potasyum ve sodyum eloktrolitleri dehidratasyonu engelleyerek su emilimini sağlıyor. Ayrıca yapılan çalışmalar; kalsiyum oksalat konsantrasyonunu azaltarak böbrek taşı riskini düşürücü etkisi yaptığını gösteriyor.

8Sıvı ve elektrolit kaybını yerine koyuyor
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Sıvı ve elektrolit kaybını yerine koyuyor

Vücut sıvılarında yer alan elektrolitler; kalp, sinir ve kas fonksiyonlarının düzenli çalışmasını sağlıyor. Sıcak yaz günlerinde terle kaybedilen sıvı ve elektrolit kayıplarının yerine konulmasında sağlıklı bir tercih olarak öne çıkan maden suyu, içeriğinde bulunan bikarbonat, klorid, potasyum ve sodyum sayesinde terleme ile kaybedilen mineralleri yerine koyuyor.

9Kas kramplarını önlüyor
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Kas kramplarını önlüyor

Özellikle de sporcularda egzersiz sırası ve sonrasında kaybedilen sıvı ve elektrolit kaybına karşı önemli fayda sağlayan maden suyu, magnezyum içeriğiyle kas kramplarını önleyerek performansı koruyor.

10Yüksek tansiyonla savaşıyor
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Yüksek tansiyonla savaşıyor

Maden suyu zengin magnezyum içeriği sayesinde yüksek kan basıncının düzenlenmesinde katkı sağlıyor. Yapılan bir çalışma; günde 1 su bardağı maden suyu tüketen bir hipertansiyon hastasında kan basıncının normal düzeye gerilediğini gösteriyor.

11Tatlı krizini önlüyor
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Tatlı krizini önlüyor

Maden suyu magnezyum içeriği sayesinde insülin hormonunun duyarlılığını artırarak kan şekerinin dengelenmesine katkı sağlamaktadır.

12Maden suyu ile soda farklı içecekler
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Maden suyu ile soda farklı içecekler!

Toplumumuzda sıkça birbirine karıştırılan maden suyu ile soda aslında farklı içecekler. Soda; içilebilir nitelikteki herhangi bir suya karbondioksit ve sodyum eklenmesiyle oluşur. Sodada sodyum haricinde zengin mineraller bulunmazken, maden suyu yer alının çeşitli katmanlarından kendiliğinden veya uygun yöntemlerle çıkarılır ve dengeli bir mineral örüntüsüne sahiptir. Ayrıca meyveli soda adıyla geçen gazlı içecekler yapay katkı maddeleri, renklendirici ve yapay tatlandırıcı içerebildiğinden tüketilmemelidir. Meyveli soda yerine maden suyuna taze sıkılmış meyve suyu veya taze meyve parçaları ile doğal aroma ilave edilerek yaz aylarında serinletici bir alternatif elde edilebilir. Ancak burada eklenen meyve suyu miktarına enerji açısından dikkat edilmelidir. Kalorisiz olan maden suyunu yüksek enerjili bir içeceğe dönüştürmekten kaçınılmalıdır.

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