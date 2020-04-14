EvdeKal Günlerinde Ruh Sağlığımızı Korumanın Yolları

Yapılan bir taramaya göre, daha önce bir ruh sağlığı sorunu bulunmayan, bu sürece kadar önceden psikolojik olarak bir destek almamış kişilerde de karantina sürecinde çeşitli ruh sağlığı sorunları gelişebileceğini söyledi.



Evdekal günlerinde ruh sağlığı için öneriler...