Gala Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Gala Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Gala çiçeği hızlı büyüyen çiçekler arasındadır. Dolayısıyla ev koşullarına da uygun olan bir çiçektir. Gala çiçeği çiçekçilerde satılmakta ve kolay erişebilen bir çiçektir. Kıvrımlı yaprakları olan bir çiçektir.

Gala Çiçeği Nedir?

​​​​​​​Gala çiçeği ülkemizde gelin çiçeği olarak da adlandırılmaktadır. Çok yıllık bir bitki olan ​​​​​​​Gala çiçeği oldukça güzel çiçekleri vardır. ​​​​​​​Gala çiçeği çoğaltılması da yine kolay olan bir çiçektir. Bakımı için hassas olmak da fayda vardır. Gala çiçeğini diğer çiçeklerden ayırt edici olan özellikleri vardır. Bu çiçek hem bahçede hem de saksı da yetişebilen bir çiçek türüdür.

Gala Çiçeği Bakımı Nasıldır?

​​​​​​​Gala çiçeğinin çok yıllık bir bitki olduğunu unutmayın. Dolayısıyla gala çiçeğini yetiştirirken düzenli olarak toprak ve saksı değişimini yapmanız gerekmektedir. Gala çiçeğinin toprağı senede bir kez olmak üzere değiştirilmelidir. Toprak değişiminin de mutlaka ilkbahar aylarında olması gerekmektedir. İlkbahar mevsiminde istediğiniz ayda gala çiçeğinin toprağını ve saksısını değiştirebilirsiniz. Gala çiçeğinin bakımında önemli olan bir diğer nokta ise sulama işlemidir.

Gala çiçeğini sularken dikkat edeceğiniz en önemli nokta toprağın kontrolüdür. Toprağın kuruması ile birlikte sulama işlemini gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Ayrıca toprağını değiştirdikten sonra mutlaka bir oda sıcaklığında bekletmeniz gerekiyor. Sulama işleminde yaz aylarında daha fazla yapmanız gerekiyor. Yaz aylarında gala çiçeği daha fazla su kaybedecektir. Bundan dolayı özellikle bu yaz aylarında sürekli olarak sulamanız gerekebilir. Kış aylarında ise seyrek sulama önerilir. Periyodik olarak gala çiçeğini sulayabilirsiniz.

Gala çiçeği soğuktan hoşlanmaz. Dolayısıyla bakımında gala çiçeğini oda sıcaklığında tutmalısınız. Aşırı derecede soğukta kaldığı durumlarda bu çiçek zarar görecektir. 12 derecenin altında olmamasına dikkat etmelisiniz.

Gala Çiçeği Nasıl Ekilir?

Gala çiçeğinin dilerseniz tohum ile ekebilir dilerseniz de çoğaltma işlemi ile tekrardan ekebilirsiniz. Eğer ekimi yapacaksanız nisan ayını beklemeniz gerekiyor. Nisan ayında bu çiçek daha hızlı büyümektedir. Kökü ile birlikte hafifçe ayırdıktan sonra yeni toprağına dikebilirsiniz. Dikerken 5 santimetre aşağıda olmasına dikkat edin.

Gala Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Gala çiçeği köklerinden ayrılarak çoğaltılır. Öncelikle sağlam olan kökün belirlenmesi gerekir. Sağlam olan kökü belirlemeden önce bu kökte ince kısımların olmasına dikkat edin. Bu ince kısımlar çoğalması için bitkinin vermiş olduğu yavrulardır. Yavruları köklerinden ayırmadan kök ile birlikte çıkardıktan sonra yeni toprağa ekebilirsiniz. Toprak seçiminde tamamen özgürsünüz. Fakat ilk diktiğiniz andan itibaren sulamayı ihmal etmeyin.

Gala Çiçeği Tohumu Nasıl Olur?



Gala çiçeğinin tohumu oldukça serttir. Aynı zamanda koyu renkten oluşmaktadır. Gala çiçeğinin tohumu çimlendirilmesi gereken bir tohumdur.

Gala Çiçeği Nasıl Sulanır?

Gala çiçeğini sularken mevsimlere dikkat edilmesi gerekir. Aynı zamanda toprağın sadece kuruduğu zaman su vermeniz önemlidir. Yani toprak nemli iken su vermemelisiniz. Yaz aylarında haftada 4 kez sulamanız yeterli olacaktır. Yaz aylarında fazla su kaybettiğinden dolayı köklerinden itibaren sulamanız yeterlidir. Gala çiçeği kış aylarında ise farklı şekilde sulanır. Kış aylarında bu çiçeği her gün sulamanıza gerek yoktur. Kış aylarında daha seyrek bir sulama periyodu belirlemelisiniz.

Buna göre gala çiçeğini kış aylarında damlama yöntemi ile haftada iki kez sulamanız yeterli olacaktır.

Evde Gala Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Gala çiçeği oda sıcaklığında yetişebilen bir çiçektir. Aynı zamanda gerekli şekilde bakımlarını yaptığınız takdirde de yine saksıda ve evlerde gala çiçeği yetiştiriciliği yapabilirsiniz.

Gala Çiçeği Anlamı

Gala çiçeği demek gelin çiçeği demektir. Gelin olanların bu çiçeği taşıdığı bilinmektedir. Gelin anlamına gelmektedir. Bazı dillerde ise saflık ve temizlik anlamına gelir.

Gala Çiçeği Latincesi

Gala çiçeğinin Latince dilindeki anlamı Calla Lilly'dir.

Gala Çiçeği Özellikleri

- Çok yıllık bir bitkidir.

- Yaprakları kıvrımlıdır.

- Oldukça narin ve kırılmaya müsait olan bir çiçektir.

- Saksı değişimleri senede bir kez yapılır.

- Gala çiçeği kökten çoğalır.

- Çiçekleri beyaz rengindedir.

- Yumrulu bitkilerdendir.

Gala Çiçeği Faydaları

- Gala çiçeği bulunduğu bölgenin havasını değiştiren ve temizleyen bir çiçektir.

- Yaprakları bitkisel tedavide kullanılmaktadır.

- Süsleme amaçlı kullanılmaktadır.

Gala Çiçeği Hikayesi

Gala çiçeğinin hikayesi bulunmamaktadır.