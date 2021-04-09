Gabardin Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? Gabardin Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları

Gabardin kumaş ilk defa 1888 yılında modacı Thomas Burberry tarafından ortaya çıkarılmıştır. Thomas Burberry tarafından patenti alınan gabardin kumaş özellikle spor giyimde de yoğunlukla kullanılmaya başlandı.

Gabardin Kumaş Nedir?

Günümüzde çok sık kullanılan gabardin kumaş özellikle spor giyim sektöründe tercih ediliyor. Bu kumaş genellikle sık dokunurken ince yün ve pamuktan üretiliyor. Gabardin kumaş sağlam ve dayanıklı olduğu için üretilen malzeme de oldukça dayanıklı olabilir. Gabardin kumaşlar dimi örgü ile dokunduğu için çözgüsü ve atkısı da daha sıkı olması ile bilinir. Gabardin kumaşı dokunurken rigalar ise kumaşın yüzüne ve tersine eğri olarak atılmaktadır. Gabardin kumaşlar bu sayede su geçirmezler.

Gabardin Kumaş Nasıldır?

Dünya çapında en fazla tercih edilen kumaşlardan olan gabardin kumaşlar su geçirmez bir yapıda olması ile bilinir. Karakteristik bir özelliğe sahip olan gabardin kumaş oldukça dayanıklı ve esnek bir yapıdadır. Ayrıca gabardin kumaşlarda top boyama da yapılmaktadır. Gabardin kumaş genel olarak pamuk, yün, parlak, tencel ve polyester gibi çeşitler ile üretiliyor.

Gabardin Kumaş Terletir mi?

Son yıllarda oldukça popüler olan gabardin kumaş daha çok pamuklu ve ince yünlü olarak bilinen sağlıklı bir kumaştır. Kalın ve sert yapılı bir kumaş olan gabardinden özellikle pantolon üretimi yapılır. Bunun yanı sıra bu kumaştan üretilen kıyafetler genellikle mevsimlik olur. Vücudu yakmayan gabardin kumaş kalın bir yapıya sahip olduğu için çoğu zaman terletebilir. Kalın yapısı nedeni ile gabardin kumaştan üretilen kıyafetler yazın çok fazla tercih edilmez.

Gabardin Kumaş Özellikleri

Karakteristik bir özelliğe sahip olan gabardin kumaş çok dayanıklıdır. Gabardin kumaşın polyester, pamuklu ve tencel gabardin gibi farklı çeşitleri de bulunur. Ürün özelliklerine göre gabardin kumaştan farklı atkı ve iplikler kullanılarak üretimler yapılmaktadır. Gabardin kumaştan oluşan tüm kıyafetler mutlaka kuru temizlemeye gönderilmelidir.

Gabardin Kumaş Kullanım Alanları

Hassas bir yapıda olan gabardin kumaş giyim sektöründe ve ev tekstilinde kullanılmaktadır. Daha çok giyim sektöründe kullanılan bu kumaştan pantolon ve dayanıklı olması gereken önlük gibi giysiler üretilir. Gabardin kumaştan yapılan kıyafetler de oldukça dayanıklıdır.

Gabardin Kumaş Esnek midir?

Kalın yapılı olması ile bilinen gabardin kumaş esnek değildir. Sert dokuma yapıldığı için gabardin kumaşlar da esnek olmaması ile bilinir. Karakteristik bir özelliğe sahip olan bu gabardin kumaşların su geçirmeyen bir özelliği vardır. O nedenle su geçirmeyen bir kıyafet tercih edildiğinde bu mutlaka gabardin kumaştan üretilir.

Gabardin Kumaş Yıkanınca Çeker mi?

Gabardin kumaşın birbirinden farklı çeşitleri bulunuyor. Gabardin kumaş denildiğinde ilk akla gelenler ise pamuklu ve ince yünlüler oluyor. Kalın ve sert duran gabardin kumaşlar yoğun bir dikişe sahip olduğu için çekmez. Yalnızca bu gabardin kumaşlar mutlaka kuru temizleme yapılmalıdır. Çamaşır makinesinde yıkanan gabardin kumaştan yapılan kıyafetlerin çekme olasılığı da yüksektir.

Gabardin Kumaş Sıcak Tutar mı?

Sık dokunması ile bilinen gabardin kumaş genellikle kış mevsiminde giyilir. Vücudu sıcak tutan bu gabardin kumaşlar çok fazla terletir. Yapısı itibari ile vücudu yakmayan ama terleten bu gabardin kumaşlar yaz aylarında tercih edilmezler. Kış mevsiminde sıcak tutması için tercih edilen gabardin kumaşlar kalın ve tok bir yapıya sahip olduğu için yazın giyilmez.