G-String Giymemeniz Gereken 6 Durum
"G-string çamaşırlar oldukça seksi olsalar da her gün giyilebilecek şekilde tasarlanmadılar. Bazı zamanlarda onları daha rahat çamaşırlar ile değiştirmeniz gerekir. Özellikle bu 6 durumda g-string giymekten uzak durmalısınız."
Tüm gün egzersiz kıyafetlerinizi giymeyi planlıyorsanız
Egzersiz yaparken ve günün kalanında g-string giymek pek de iyi değildir. Özellikle egzersiz sırasında rahat hareket etmenizi önlerler ve genital bölgenizi tahriş edebilirler. Aynı zamanda g-string çamaşırınız vajinanızın sağlıklı dengesini bozan bakteriyel büyümeyi teşvik edebilir. Spor yaparken bambu ya da pamuklu kumaştan üretilmiş daha rahat çamaşırlar tercih edin.
Kısa etek giydiyseniz
Mini bir etek ya da elbise giydiğiniz tanga kullanmamanız için birkaç sebep vardır. İlk sebep frikik verme ihtimalinizin daha fazla olması. Bu, gün içinde hareket ederken sürekli dikkatli olmak zorunda olacağınız ve rahat edemeyeceğiniz anlamına gelir.
İkinci neden ise kısa etek ile beraber g-string giydiğinizde bakterilere daha açık hale gelmenizdir. Otobüs, park gibi halka açık yerlerde koltuğa/banka oturduğunuzda yüzeylerde yer alan bakteri ve virüslerin vajinanıza ulaşması daha kolay olacaktır.
Maya veya bakteriyel vajinal enfeksiyonlara yatkınsanız
Tanga çamaşırlar, enfeksiyon kapma riskini arttırırlar. Eğer siz de Maya veya bakteriyel vajinal enfeksiyonlara yatkınsanız bu çamaşırlardan uzak durmanızda fayda var.
Günlük duşunuzu atlıyorsanız
Vajina kendi kendini temizleyebilen bir yapıya sahip olsa da gün sonunda duş almak enfeksiyonların azalmasına yardımcı olabilir. Burada dikkat etmeniz gereken şey sabun, şampuan gibi ürünler yerine vajinal bölgeye özel üretilmiş temizleyiciler kullanmak ya da hiç kullanmamak. Sadece su kullanarak temizlik yapmak. Eğer vajinal temizliğinizi atlıyorsanız g-string çamaşırlardan uzak durun çünkü bu sizi enfeksiyonların hedefi haline getirir.
Hastaysanız
Gribal enfeksiyon yaşıyor olmanız bağışıklığınızın zayıfladığı anlamına gelir. Bu da sizi vajinal enfeksiyon kapmaya daha yatkın hale getirir.
Regl iseniz
Regl dönemi kadınların en hassas zamanlarıdır. Bu süreçte rahat çamaşırlar giymek rahatlık olduğu kadar hijyen açısından da oldukça önemlidir. G-string çamaşırlar ise regl dönemi için hiç de uygun değildir.