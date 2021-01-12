G-String Giymemeniz Gereken 6 Durum

Tüm gün egzersiz kıyafetlerinizi giymeyi planlıyorsanız

Egzersiz yaparken ve günün kalanında g-string giymek pek de iyi değildir. Özellikle egzersiz sırasında rahat hareket etmenizi önlerler ve genital bölgenizi tahriş edebilirler. Aynı zamanda g-string çamaşırınız vajinanızın sağlıklı dengesini bozan bakteriyel büyümeyi teşvik edebilir. Spor yaparken bambu ya da pamuklu kumaştan üretilmiş daha rahat çamaşırlar tercih edin.

Kısa etek giydiyseniz

Mini bir etek ya da elbise giydiğiniz tanga kullanmamanız için birkaç sebep vardır. İlk sebep frikik verme ihtimalinizin daha fazla olması. Bu, gün içinde hareket ederken sürekli dikkatli olmak zorunda olacağınız ve rahat edemeyeceğiniz anlamına gelir.

İkinci neden ise kısa etek ile beraber g-string giydiğinizde bakterilere daha açık hale gelmenizdir. Otobüs, park gibi halka açık yerlerde koltuğa/banka oturduğunuzda yüzeylerde yer alan bakteri ve virüslerin vajinanıza ulaşması daha kolay olacaktır.

Maya veya bakteriyel vajinal enfeksiyonlara yatkınsanız

Tanga çamaşırlar, enfeksiyon kapma riskini arttırırlar. Eğer siz de Maya veya bakteriyel vajinal enfeksiyonlara yatkınsanız bu çamaşırlardan uzak durmanızda fayda var.

Günlük duşunuzu atlıyorsanız

Vajina kendi kendini temizleyebilen bir yapıya sahip olsa da gün sonunda duş almak enfeksiyonların azalmasına yardımcı olabilir. Burada dikkat etmeniz gereken şey sabun, şampuan gibi ürünler yerine vajinal bölgeye özel üretilmiş temizleyiciler kullanmak ya da hiç kullanmamak. Sadece su kullanarak temizlik yapmak. Eğer vajinal temizliğinizi atlıyorsanız g-string çamaşırlardan uzak durun çünkü bu sizi enfeksiyonların hedefi haline getirir.

Hastaysanız

Gribal enfeksiyon yaşıyor olmanız bağışıklığınızın zayıfladığı anlamına gelir. Bu da sizi vajinal enfeksiyon kapmaya daha yatkın hale getirir.

Regl iseniz

Regl dönemi kadınların en hassas zamanlarıdır. Bu süreçte rahat çamaşırlar giymek rahatlık olduğu kadar hijyen açısından da oldukça önemlidir. G-string çamaşırlar ise regl dönemi için hiç de uygun değildir.