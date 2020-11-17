G-String Giymeden Önce Bilinmesi Gerekenler

Pamuk olanları tercih edin



İlk potansiyel sorun, çamaşırın yapıldığı malzemedir. Tangalar genellikle işlevinden çok görünümü düşünülerek tasarlandığından, genellikle pamuk dışındaki kumaşlardan yapılırlar. Ancak iç çamaşırlarında sıklıkla kullanılan polyester, vinil, saten ve diğer seksi kumaşlar gibi malzemeler pamuk kadar iyi nefes almaz. Dolayısıyla, daha fazla nemin hapsolmasına ve vajinal problemlere etki eder.



Bakterilerin vücuda girmesine neden olur

Kaygan bir malzeme kullanılmışsa, gün içinde hareket etme özgürlüğümüzü kısıtlayabilir. Dahası, hareket ederken, bakterilerin vajinaya yerleşmesine neden olur ve bu da vajinoz veya idrar yolu enfeksiyonlarına yol açabilir.

Çok sıkı olmamasına özen gösterin



Son bir potansiyel sorun ise çok sıkı bir tanga giymektir. Bu tür çamaşırlar nemli yerlere baskı uyguladığından, cildinizde kendi kendine enfekte olabilecek tahrişe veya kızarıklığa neden olabilir.

Bu nedenle, tanga giyerken, her zaman temiz, doğru beden olmalı ve herhangi bir sağlık sorununu önlemek için sık sık değiştirilmelidir.