G Noktası Büyütme Nedir, Nasıl Uygulanır?

G noktası büyütme nedir?

G noktası büyütme, çok az kesinti ile cinsel tatmini artıran nispeten hızlı bir vajinal gençleştirme prosedürüdür. Öğle molasında bile uygulanabilen bu prosedür, cinsel deneyimin artması için G noktasının uyarılmasını artırmak için uygulanır. Prosedür, kollajen veya kişinin saflaştırılmış otolog dokusu kullanılarak gerçekleştirilebilir. İkincisi seçilirse, enjekte etmek için vücudun önceden belirlenen bir bölgesinden az miktarda yağ alınabilir. Kollajen veya otolog doku ön vajinal duvarına enjekte edilir ve ardından günlük aktivitelere geri dönülebilir.

Prosedür oldukça hızlıdır, kişiyi hayatına hemen geri dönebilir ve tedaviden sonra cinsel ilişki için bekleme süresine ihtiyaç yoktur.

G noktası cinsel hazzı nasıl artırır?

Çok basit bir prosedürdür, hatta basit bir uygulama olmasına rağmen, G noktası büyütme birçok kadın için oldukça etkili sonuçlar sağlayabilir. Bu yöntem, G noktasının boyutunun ve hassasiyetinin, orgazmın ve cinsel aktivite zevkinin artmasına yardımcı olur. Tedavinin etkisi kalıcı değildir, bu nedenle büyütme işleminin belirli aralıklarla tekrarlanması gerekir.

G-shot aşısı nedir?

G-shot, artan cinsel hassasiyet ve cinsel zevk için G noktasının hassasiyetini artıran kozmetik bir prosedürdür. Hyaluronik asit bazlı enjeksiyonlar, vajina duvarının G noktasındaki hassasiyetini artırarak daha kolay vajinal orgazm ve daha yoğun orgazm sağlamak için kullanılır. G noktası amplifikasyonu, cinsel aktivite deneyimlerini iyileştirmek için diğer vajinal gençleştirme prosedürleri veya erojen bölge enjeksiyonları (klitoris için O-shot gibi) ile birlikte kullanılabilir.

G-shot prosedürü hangi sorunları tedavi eder?

G-shot prosedürü için ideal aday, doruğa ulaşmakta zorluk çeken kadınlardır. Ağrılı cinsel ilişki veya düşük libido gibi belirli cinsel işlev bozuklukları için tedavi arayanlar için G-shot önerilmez.

G-shot prosedürü sonrası cinsel ilişki dahil tüm normal aktivitelere işlemden dört saat sonra dönülebilir.

G-shot prosedürünün sonuçları hemen fark edilir ve tipik olarak dört ay sürer. Sonuçlar bireyler arasında büyük farklılıklar gösterebilir.