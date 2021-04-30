Fulya Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Fulya Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Nergis Çiçeği olarak da bilinen Fulya çiçeği güzelliği ile herkesi büyüleyen bir etkisi bulunmaktadır. Diğer yandan o kadar güzel bir kokusu vardır ki insanın içine çektikçe çekesi gelmektedir. Dolayısıyla hem görüntüsünün güzelliği hem de kokusuyla ortamda kendisini hemen belli etmektedir. Bu güzel görünümüne ve enfes kokusu yanında aynı zamanda insan sağlığına faydalı yönleri de bulunmaktadır.

Fulya Çiçeği Nedir?

Fulya çiçeği hemen hemen elliye yakın çeşidi bulunan soğanlı bir bitkidir. Çoğunlukla Avrupa Kıtası'nda bulunmaktadır. Diğer yandan Akdeniz kıyılarında da görülen Fulya çiçeği Kuzey Amerika ile Afrika'da da yetiştiği bilinmektedir.

Fulya Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Lodos rüzgârının Fulya çiçeğinin gelişimine katkı sağlayan bir tesiri bulunmaktadır. Bahçedeki doğal koşullar Fulya çiçeğinin gelişimi için yeterli olmaktadır. Fazladan bir sulamaya gerek duymamaktadır. Doğrudan gün Işığı fulya çiçeğine iyi gelmemektedir. Bu nedenle güneş ışınlarını dolaylı olarak alması önem arz etmektedir. Zahmetsiz bir şekilde ışık aldığı yerlerde yetişmesi daha kolaydır.

Fulya çiçeği kendisini yapraklarından yenilemektedir. Bu nedenle çiçeğin soğanı doğal bir biçimde kendisini yenilemesine izin verilmelidir. Sonuç olarak Fulya çiçeği yapraklarının büyüyerek gelişmesi beklenirken ölmesine de müsaade edilmelidir. Yaprakların ölümü gerçekleşmeden toplanmamalıdır. Yoksa çiçeğin soğanı zarar görebilmektedir.

Fulya Çiçeği Nasıl Ekilir?

Fulya çiçeğinin soğanları Ağustos ile Kasım ayları arasında toprağa ekilmesi gerekmektedir. Bu aylar arasında ekilen soğanlar Mart ayı içinde çiçek açmaya başlamaktadır. Nergis soğanları organik maddelerin bol olduğu kumlu ve nemli topraklara ekilmelidir. Sudan çok hoşlanmayan Fulya çiçeği su geçirgenliği az olan killi topraklarda yetiştirilmesi zordur. Bu nedenle Fulya çiçeği için nemi süzebilen toprakların seçimi daha uygun olmaktadır.

Fulya Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Fulya çiçeği soğanlı bitkilerden olduğundan çoğaltılması kolay olmaktadır. Bu soğanlar ekildikten sonra dönemi geldiği zaman çok sayıda yavru vermektedir. Bunlar yeni küçük soğanlar şeklinde ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla bu soğanların toplanması ve farklı saksılara mevsiminde ekilmesiyle çoğaltma işlemi gerçekleştirilmektedir. Bunun yanında çiçek tohum verdiği zaman bunlar çimlendirilerek çoğaltmak da mümkündür.

Fulya Çiçeği Nasıl Sulanır?

Fulya çiçeği ekstra bir sulamaya ihtiyaç duymayan bir çiçektir. Doğal ortamda kediliğinden büyümektedir. Eğer saksıda yetiştiriliyorsa üç ila dört güne bir sulamak yeterli olmaktadır. Ancak fulya çiçeği açısından drenajın ciddiye alınması gereken bir konudur. Bu nedenle saksıların drenajları ona göre olmalıdır.

Evde Fulya Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Fulya çiçeği doğada uygun şartlarda çok kolay yetişen bir çiçektir. Evde saksıda yetiştirmek mümkün olsa da ticari anlamda bu çiçeği evde yetiştirmek pek anlamlı olmamaktadır. Bu nedenle evde Fulya çiçeği yetiştiriciliği yapmak çok da mantıklı bulunmamaktadır.

Fulya Çiçeğinin Anlamı

Fulya çiçeği güzelliği ifade etmektedir. Güzellikle o kadar özdeşleşmiş ki kendine zarar vermeye kadar götüren bir güzellik anlamına gelmektedir. Bu nedenle aşk çiçeği olmayı da fazlasıyla hak etmektedir. Fulya çiçeği enfes kokusu ve muhteşem görünümüyle aşkı en güzel ifade eden bir özelliğe sahiptir. Yanından geçen birinin onun gerek kokusundan gerekse görünümünden etkilenmemesi ya da fark edememesi mümkün değildir.

Fulya Çiçeği Latincesi

Fulya çiçeğinin Latincesi Narcissus jonquilla olarak ifade edilmektedir. Soğanı olan bitkilerden olup İtalyanca isminden (foglia) esinlenerek Türkçede fulya adıyla anılmaktadır.

Fulya Çiçeği Özellikleri

Fulya çiçeğinin belirgin özelliklerinden biri soğanlı bitkilerden biri olmasıdır. Bu çiçeğin soğanı tekrar kullanılma özelliğine sahiptir. Fakat Fulya çiçeğinin soğanının bir yıl kadar dinlenmesi önemli olmaktadır. Diğer yandan bu soğanlar zehirlidirler. Fulya çiçeğinin altı tane oval şeklinde taç yaprakları bulunmaktadır. Çiçeğin yaprakları sarı ya da beyazdır. Sap kısımlarının 20 ila 80 cm arasında bir uzunluğa erişebildiği görülmektedir. Fulya çiçeğinin bir dinlenme dönemi bulunmaktadır. Bu nedenle her mevsim çiçek açmamaktadır.

Fulya Çiçeği Faydaları

Fulya çiçeği koklandığı zaman genizdeki tıkanıklıkları açma gibi temizleyici bir niteliği bulunmaktadır. Bu çiçeğin kökünün öğütülmüş hali neredeyse sinirlere kadar ulaşan derin yaraları tedavi etme hususunda etkili olmaktadır. Temizleyici özelliği midenin dibindeki rutubeti almak için de faydalı olmaktadır. Bu çiçek kaynatılarak suyunun içilmesi ya da haşlanmak suretiyle yapraklarının yenmesi kusmayı tetiklemektedir. Dolayısıyla da mide temizlenmektedir. Rutubet ve safradan kaynaklanan baş ağrıları için de bire birdir. Fulya çiçeğinin enfes kokusu sakinleştirici bir tesire sahiptir.

Fulya Çiçeği Hikâyesi

Fulya çiçeği bir aşk çiçeğidir. Dolayısıyla bir aşkı anlatan her hikâye onun da bir hikayesi olarak anlatılabilir. Bu nedenle fulya çiçeğinin kendisi zaten bir aşk hikâyesidir.