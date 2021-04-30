Ful Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Ful Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Endonezya ve Filipinler'in ulusal çiçeği olan çiçek Arap yasemini olarak da bilinir. Hindistan'a özgü

Arabian Jasmine ( jasminum sambac ), geniş Oleaceae familyasındaki jasminum cinsinin 200 türünden biridir.

Ful Çiçeği Nedir?

Gerçekte, Arabistan'ın bugün bu yaseminle gerçekten güçlü bir bağı yoktur, oysa Asya'nın çoğunda çiçek geleneksel olarak dini ritüeller için kullanılır. Buna ek olarak, Hindistan'da analjezik, antiinflamatuar, antiseptik ve yatıştırıcı özellikleriyle tanınır.

Büyük yasemin ailesinde, Hindistan'a özgü bu tür, Çinlilerin memnuniyetle yeşil çay ile birleştirdiği çok hoş kokulu çiçekleriyle karakterizedir. 3 m yüksekliğe ulaşabilen bir tırmanıcıya benzeyen sarmentolu bir çalıdır.

Ful Çiçeği Bakımı Nasıl Yapılır?

Büyüme sırasında, özellikle kuru yaz aylarında düzenli olarak sulayın ve nemi korumak için ayağı malçlayın. Kış sonunda kompost eklemek çok faydalı olacaktır. Kış yaklaşırken bitkiyi dona karşı koruyun ve ideal olarak Ekim ve Mayıs ayları arasında bir serada dondan uzak tutun. Sambac yasemin, dengeli bir yapıyı korumak ve kuru gövdeleri çıkarmak dışında budamaya ihtiyaç duymaz.

Her birinin 5 ila 9 "diş" taşıyan bir kaliksten çıkan tek veya çift korolası vardır. Jasminum sambac tropikal dünyada yaygın olarak bulunur. Süsleme ilgisinin yanı sıra birçok ritüel kullanım için kullanılmaktadır. Çiçekleri uçucu yağı çıkarmak için hasat edilir ve Çin'de yeşil çayı tatlandırmak için de kullanılır.

Ful Çiçeği Nasıl Ekilir?

-5 ° C'ye kadar dayanıklı olan Yasemin Sambac, genellikle seralarda yetiştirilir. Tırmanmaktan daha fazla terbiye edici, güzel bir yaprak dökmeyen koyu yeşil yaprakları taşır ve yazın, yıl boyunca bile çok ılıman bir iklimde, yeşil çayı aromatize eden tatlı kokularıyla ünlü büyük beyaz çiçekler üretir. Güneşte, iyi drene edilmiş, zengin topraklarda aşırı nem olmadan yetiştirilir.

Sera topraklarına ekilmesi gerekir. Bu efsanevi bitki, bir serada veya verandada neredeyse tüm yıl boyunca çiçek açabilir.

Ful Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Jasminum sambac, Oleaceae ailesine aittir. Bu botanik tür, muhtemelen subtropikal bir iklim tarafından yönetilen kuzeydoğu Hindistan'ın vadilerine özgüdür. Çok rustik olmayan, en ılıman Akdeniz iklimlerine mükemmel bir şekilde adapte olan bu yasemin, -5 ° C civarında kısa bir dona maruz kaldıktan sonra stoktan yeniden canlanabilir. Soğanlı bir köke sahip olduğundan soğanları aracılığı ile çoğalırlar.

Ful Çiçeğinin Tohumu Nasıl Olur?

Bitki, sapların uç kısmında 3 cm çapında 3 ila 12 çiçekten oluşan çok sayıda salkım üretir. Her biri 5 ila 9 lob arasında genişleyen bir tüpten oluşur ve bu da onlara aşağı yukarı iki yönlü bir görünüm verir. Tohum biçiminde değil soğan biçiminde kökleri vardır.

Ful Çiçeği Nasıl Sulanır?

Çiçeklerini korumak için soğuk hava akımlarına maruz bırakmayın. Sulama işini ise gün aşırı yapmanız yeterli olacaktır. İlkbaharın başlangıcından eylül ortasına kadar her 15 günde bir, her zaman ıslak toprakta sıvı gübre ile zenginleştirin. Yaz aylarında bol sulamaya ihtiyaç duyar, ancak kışın kök topunun iki sulama arasında iyice kurumasına izin verin.

Evde Ful Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Ful çiçeğini evde saksıda rahatlıkla yetiştirebilirsiniz. Fakat yetiştiricilik için profesyonel bir yardım alabilirsiniz. Ev ortamında yetiştiricilik teknik donanım isteyecektir.

Ful Çiçeğinin Anlamı Nedir?

Ful çiçeği, Hindistan ile birlikte ana üreticilerden biri olan güneybatı Çin'e özgüdür. İsmi ise Fars kökenlidir ve Muhammed'in kızı Fatıma'nın işkencelerine atıfta bulunarak ihaneti çağrıştırır. Çiçek, Yasmina gibi Arapça isimlere de ilham verdi.

Ful Çiçeğinin Latincesi Nedir?

Jasminum Sambac Grand Duke of Tuscany, Ful çiçeğinin latincesidir. Gül ile birlikte yasemin, parfümeri ve gastronomide, özellikle çay yapımında en çok kullanılan çiçeklerden biridir.

Ful Çiçeğinin Özellikleri Nelerdir?

Bir ful çiçeği, özellikle bir davet başlatmak için romantik bir ortamda kullanılır. Ayrıca Kleopatra'nın Sezar'a yasemin özü yüklü bir teknede katıldığı söylenir. Çiçekli bitki, aynı zamanda, dostluk ile ilişkilendirildiği için diğer birçok dost, aile ve iş etkinliğine de uyum sağlar.

Ful Çiçeğinin Faydaları Nelerdir?

Bitki çay olarak kullanıldığında sakinlemeye yardımcı olur. Ayrıca banyo suyuna atıldığında ter kokusunu engeller.

Ful Çiçeğinin Hikayesi Nedir?