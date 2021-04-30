Frezya Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Frezya Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Beyaz, pembe, sarı ve mor renklerde çiçekler açan frezya çiçeği, bir hayli renkli görünüm barındıran ve çok hoş kokulu bir çiçek türü olarak dikkatleri çekiyor.

Frezya Çiçeği Nedir?

Frezya çiçeği, süsengiller ailesine ait bir bitki olup çok yıllıktır. Otsu bir bitki olarak bilinen frezya çiçeğinin ana vatanı Güney Afrika'dır. Frezya çiçeğinin barındırmakta olduğu doğal çeşitliliği çok azdır. Doğal olan frezya bitkileri, sarı renkli çiçekler açan bitkilerdir. Buna karşılık kültür olarak yetiştirilmesi oldukça yaygın durumdadır.

Frezya Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Frezya çiçeği bakımı noktasında dikkat edilmesi gereken en önemli husus hangi dönemde çiçek açmasını istediğinize karar vermek olmalıdır. Örneğin; Bitkinizin ilkbahar döneminde havaların güzelleşmesiyle beraber rengarenk çiçekler açsın isteğine sahip iseniz sonbahar döneminde ekim yapmış olmanızın gerekliliği söz konusudur.

Frezya bitkisinin ekiminin yapıldığı toprağın bu bitkiye uygun olmasına özen gösterilmesi çiçeğin gelişimine olumlu katkısı olan unsurların başında geliyor. Çiçeğin yetiştirilmesinde kullanılacak olan toprağın özelliğinin ise alkali veya kumlu olmasına dikkat edilmesi büyük önem taşır.

Bunun beraberinde çiçeğin toprağının iyi su tutabilmesi ve drenaj seviyesinin son derece yüksek olması çok büyük öneme sahiptir. Tüm bunlara ek olarak frezya çiçekleri, ufak gövdeli bitkiler olduğundan dolayı bulunduğu toprak üzerinde fazla yer kaplamayacak bir yapıya sahiptir.

Frezya Çiçeği Nasıl Ekilir?

Frezya çiçeğinin tohumunun ya da soğanın ekiminin yapılacağı saksıya geçirgen dokulu, yumuşak yapıda ve humuslu toprak konulmalıdır. Bu toprağa ise yalnızca doğal gübre karıştırılıp soğanlar ortalama 15 cm ara ile 5 cm kadar derine gömülerek ekim işlemi yapılmalıdır.

Frezya Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Frezsya çiçeği çoğunlukla soğanı ile çoğaltılan bir çiçek türü olup nadiren de olsa çoğaltılmasında tohumla üretim de gerçekleştirilmektedir.

Frezya Çiçeği Tohumu Nasıl Olur?

Frezya çiçeğinin üretiminde tohumdan çok bitkinin soğanından faydalanılmaktadır. Çünkü frezya bitkisinin tohumu ilke yapılan üretim oldukça zorlu olmakla birlikte soğanı ile gerçekleştirilen üretim son derece pratik olmaktadır. Bu sebeple üretimde tohum tercihi nadiren gerçekleştirilen bir işlem olma özelliği taşımaktadır.

Frezya Çiçeği Nasıl Sulanır?

Frezya çiçeği içinde sulama oldukça önem taşıyan bir durumdur. Frezya çiçeğinin sulanması esnasında iki farklı yöntem kullanılarak sulama işleminin yapılmasının gerekliliği söz konusudur. Çiçeğin ekim işleminin bitmesinden sonraki dönemde her gün sulama yapılması gerekir. Ancak ilk sürgünler ortaya çıktıktan sonra damla sulama işlemine geçilmesi önerilmektedir. Bu şekilde sulama yapılmaması durumunda bitkinin kökleri aşırı su alacağından dolayı çürüme durumu söz konusu olabilir.

Evde Frezya Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Frezya çiçeği, hem saksıda hem de bahçede yetiştirilebilen bitki olmasından dolayı evde frezya çiçeği yetiştiriciliği yapılmasına imkan sağlar. Ayrıca özel bir bakım istememesi sayesinde de son derece kolay yetiştirilebilir bir çiçek olma özelliği barındırır.

Frezya Çiçeği Anlamı

Frezya çiçeği; mor, beyaz, sarı ve pembe renklerde çiçekler açarken frezya çiçeğinin anlamları renklerine göre farklılık göstermektedir. Bu kapsamda:

Beyaz çiçekli frezya; umudu ve ümit etme anlamını taşır. Sarı renkli olan frezyalar, en içten gelen sıcak sevgi anlamına gelir. Pembe çiçekli frezya; azim ve sevgi anlamına gelirken, mor frezya ise neşeli anları ifade eder.Frezya çiçeği, ülkemizde arpa çiçeği olarak da adlandırılmaktadır.

Frezya Çiçeği Özellikleri

Firazya çok dikkat çekici güzelliğe sahip çiçekler açabilen bir süs bitkisi olarak karşımıza çıkıyor. Her çiçek açan bitki gibi bu bitkinin de kendisine özgü özellikleri bulunuyor.

- Frezya bitkisi sarı, beyaz ve pembe tonlarında çiçekleri vardır.

- Frezya bitkisi, soğanlı, yumrulu ve rizomlu süs bitkileri kategorisinde yer almaktadır.

- Sıcaklığı sevmeyen bir bitkidir.

- Bitkinin anavatanı Güney Afrika’dır.

- Frezya çiçeğinin boyu ortalama olarak 50 ile 75 cm arasında farklılık göstermektedir.

- Bahar aylarında evleri süsleyen frezyala çiçeklerinin çeşitli renklerinin yanı sıra çok güzel bir kokusu vardır.

Frezya Çiçeği Faydaları

Frezya çiçeği, zamanı geldiğinde çok güzel çiçekler açarak bulundukları ortama muhteşem bir görünüm kazandıran bitkilerdendir. Sadece çiçeklerinin güzelliği ile değil sahip olduğu hoş kokusu ile de mükemmel bir atmosfer yaratılmasına önemli bir katkı sağlarlar.

Frezya çiçekleri süs bitkisi olarak kullanıldıklarından dolayı, bu bitkinin insan sağlığı üzerindeki faydaları hakkında çok fazla ve net bir bilgi bulunmamaktadır.