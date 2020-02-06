'Freddie Mercury Show' İle Duru Ataşehir Gig’s Sahnesinde Coşmaya Hazır Olun!

Freddie Mercury şarkılarını özleyenlerdenseniz linki tıklayın konserde yerinizi alın!

Queen’in efsane solisti Freddie Mercury müzik dünyasında çığır açtı ve çıtayı yükseklere taşıdı. Bir nesil gençlik onun şarkılarıyla büyüdü. Kendine has tarzıyla, şarkılarıyla rock müziğine farklı bir renk kattı. “Freddie Mercury konserlerini izleyemedim” diyenlerdenseniz. Freddie Mercury Show" ile o zamanlara yolculuk yapmış kadar olacaksınız. Bu harika konser için linki tıklayın.

Bu bir ilandır.

"Freddie Mercury Show"u izlerken sanki hayranı olduğunuz Freddie Mercury karşınızda konser veriyormuş gibi hissedeceksiniz. Onun sevilen hit parçalarıyla unutulmaz bir konser deneyimi yaşayacaksınız. Linki tıklayın ve bu konseri kaçırmayın.

Bu içerik Yakala.co tarafından hazırlanmıştır.