Fransız Askısı Kimler için Uygundur?

Fransız sskı ile 20 yaş gençleşmek mümkün mü? 20 yaş gençleşme evet çok iddialı ama Fransız askı ile birkaç sene geriye gitmek mümkün. Sadece yaşlı kişilerde değil gençlerde de yüzde sarkma şikayeti olur. Kilo alıp verme, kötü beslenme gibi durumlar yüzde kollajen ve elastisite kaybına neden olabilir.



Cilt neden yaşlanır?



Cilt yaşlanması sadece yaşın ilerlemesine değil birçok faktöre bağlı olarak hızlanıp yavaşlatılabilir. Beslenme ve sağlıklı yaşam tarzı bu konuda çok önem arz eder. Vitamin mineral eksiklikleri, vücutta biriken toksin ve ağır metallerin atılamaması kişinin yaşlanmasında çok etkilidir.

Antiaging uygulamaların, antiaging beslenme ile desteklenmesi ve yaşam tarzının iyileştirilmesi kişide çok farklar yaratır. Bizi sadece yüzümüzdeki kırışıklıklar yaşlı göstermez, cildimizin mat olması, renk farklılıkları, gözaltı morlukları da yaşlı gösterir.

Fransız askısı kimlere yapılır?

İp uygulamaları ile iplerin vücutta erimesiyle birlikte kaldırma etkisinin yanı sıra sıkılaşma ve yenilenme etkisi de görürüz. İp askılara ile sadece kaldırma etkisi görülmez. İplerin bırakıldığı yerde kollajen stimulasyonu sağlanır. O bölgede aylarca vücutta yenilenme reaksiyonu devam eder. Oluşan etkinin süresi de iplerin cinsine göre 1-4 yıl arası sürer.

Kişiye uygun tedavi ancak yüze bütünsel yaklaşımla mümkün olur. İp yöntemlerinin mineral dolgularla, gençlik aşılarıyla desteklenmesi sonuçların kalitesini artırır.