Fotoğraf Tutkunuzu Temel Bilgilerle Sanata Dönüştürün!

Her insanın göremediği gözle bakmak ise bir sanattır. Siz de fotoğraf sevdanızı daha ileri bir seviyeye taşımak istiyorsanız Ankara Sinema Akademisi’nin eğitimleri için linke tıklayın.

Bu eğitimde yok yok! Üstelik fotoğraf kursu almanız için fotoğraf makinenizin olması da şart değil. Ankara Sinema Akademisi sizin için ekipmanları sağlıyor. Bol uygulamaları bir eğitim programı sizi bekliyor. Öğrenirken eğleneceğiniz görselliğe dayalı müzik eşliğinde eğitim almanın keyfini yaşayabilirsiniz. Fotoğraf makinelerini keşfedebilir, seyahat fotoğrafçılığından portre fotoğrafçılığına kadar merak ettiğiniz her konu hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Bu bir ilandır.

Fotoğrafçılığı en ince ayrıntılarına öğrenmek, yeteneklerinizi keşfetmek, hobinizi profesyonelliğe taşımak ve adından söz ettiren bir fotoğrafçı olmak için Türkiye’nin en çok tercih edilen fotoğrafçılık kursu olan Ankara Sinema Akademisi ailesiyle tanışın! Temel fotoğrafçılığın bütün püf noktalarını öğrenmek için linke tıklayın.

Eğitimler ise: 4 hafta boyunca (Hafta içi gündüz) haftada 1 gün 3’er saat olacaktır. Eğitimlerin ilk iki haftası sınıf içinde uygulamalı olup diğer iki haftası ise dışarıda uygulamalı fotoğraf çekimleriyle tamamlanacaktır. Herkesin çektiği fotoğraflar projeksiyonla perdeye yansıtarak tek tek inceleyip değerlendirilecektir. Sımsıcak bir aile ortamında, bol gezi programlı bu eğitim ile hobinizi mesleğe dönüştürmek istiyorsanız linke tıklamanız yeterli.

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