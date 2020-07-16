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GeriKoleksiyonlar Fonksiyonel şıklığın ötesinde bir koleksiyon; ‘MORE THAN’
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Haberler >Mahmure >Moda >Koleksiyonlar>Fonksiyonel şıklığın ötesinde bir koleksiyon; ‘MORE THAN’
Koleksiyonlar

Fonksiyonel şıklığın ötesinde bir koleksiyon; ‘MORE THAN’

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Fonksiyonel şıklığın ötesinde bir koleksiyon; ‘MORE THAN’
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"Sinem Babacan, kendi adını taşıyan markasının İlkbahar/Yaz 2020 koleksiyonunu moda severlerin beğenisine sundu. Yazın tüm sıcaklığını hissettiğimiz bu günlerde, ‘More Than’ adını taşıyan koleksiyonda, fonksiyonellik yine ön planda. "

Fonksiyonel şıklığın ötesinde bir koleksiyon; ‘MORE THAN’

2020’nin en hit renkleri arasında yer alan mavi tonlarından, yine bu yıl vitrinlerde sıkça gördüğümüz batik desenlere kadar geniş renk yelpazesinin etkisinde kalan koleksiyon, şıklığını gündüzden geceye taşımak isteyen kadınlar için de sürprizler sunuyor. Uçuş uçuş elbiseler, yarasa kollar, şalvar ve tulumlar yine Sinem Babacan yorumuyla birleşerek zamansız kadın figürünü başrole taşıyor.

Fonksiyonel şıklığın ötesinde bir koleksiyon; ‘MORE THAN’

Formun fonksiyonu takip etmesi ilkesinden hareketle hazırlanan ‘More Than’ koleksiyonu; modern, fonksiyonel ve zamansız tasarım çizgisini yansıtıyor. Sinem Babacan da tasarımlarını hazırlarken bu ilkeden ilham alırken, farklı bir kıyafetin dört farklı şekilde kullanılmasına olanak sağlıyor. Yazı müjdeleyen elbiseler, çıkarılabilir askılarıyla strapleze dönüşerek, gece şıklığına göz kırparken, yine ceket ve kapüşonlu üstler tak-çıkar formlarıyla yaratıcı bir dünyanın kapılarını aralıyor.

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