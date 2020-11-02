Fondöten ile BB krem arasındaki farklar neler?

Fondöten nedir ve ne zaman kullanılır?

Ciltteki kusurlar gizlemek, daha pürüzsüz bir görünüm elde etmek için çoğunlukla ilk akla gelen ürün fondöten olur. Fondöten genellikle BB kremden daha fazla kapsama alanı sunar.

Eğer lekeli bir cildiniz varsa veya gizlemek istediğiniz noktalar varsa yoğun kapatıcılığı sebebi ile fondöten tercih edebilirsiniz. elde etmek istediğiniz görüntü yoğun kapatıcılık, pürüzsüz ve daha iddialı bir görünüm ise fondöten kullanmak daha doğru olacaktır. Öte yandan fondöten daha çok gece makyajlarında iyi durur. Gündüz aydınlığında yoğun bir kapatıcı görüntüsü çok doğal görünmeyecektir.

BB krem nedir ve ne zaman kullanılır?

BB krem günün her saatinde sürebileceğiniz, günlük ve sade makyajda kullanabileceğiniz renkli bir nemlendiricidir. Hafif kızarıklığınız ya da donuk bir cildiniz varsa BB krem en iyisidir. BB krem, cilt tonunuzu eşitleyerek kusurlarınızı gizlemeye yardımcı olur. Günlük yaptığınız makyajda BB krem ilk tercihiniz olmalı.

BB krem cildinize doğal bir görünüm vererek cilt renginizi eşitler. Öte yandan BB kremler güneş koruyucu özelliğine de sahip olduğu için cildinizi güneş ışınlarından korur. Ayrıca cildin parlamasını ve yağ dengesini kontrol altında tutar.

NOT: Daha yoğun bir içeriğe sahip olduğu için her gün fondöten kullanmak cildinizi yoracak, yaşlanma belirtilerine neden olacaktır. Öte yandan fondöten ya da BB krem fark etmez, cildinize makyaj uyguladığınızda güzelce temizlemeyi sakın ihmal etmeyin.