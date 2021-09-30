Fön suyu ne işe yarar, nasıl yapılır ve kullanılır? Fön suyunun faydaları

Fön suyu; sıvı saç kremleri şeklinde görülebilmektedir. Bilhassa duştan hemen sonra saçlara uygulanabilir ve saçlara nem kazandırılabilir. Fön suyu; saçların kolayca taranmasına destek olur. Bunun yanı sıra saç şekillendirmek için, işlem öncesi de kullanılabilmektedir. Saçların daha canlı ve parlak görünmesine yardımcı olan fön suyunun, başka kozmetik ürünleri gibi değişik çeşitlere ve renklere sahip olduğu belirtilebilir. Mor fön suyu ürünlerinin içerisinde genel olarak keratin vardır. Bununla beraber mor fön suyu; boya bulunan saçların uzamasına ve yumuşak kalmasına destek olur. Mavi fön suyu ise; doğal ve boyasız olan saç tipleri adına uygundur. Fönün saçta uzun süre kalmasına yardımcı olarak, saçların yumuşak hale dönüşmesini sağlar.

Fön Suyu Ne İşe Yarar?

Fön suları; genel olarak fön işlemi öncesinde kullanılan alternatiflerden biri şeklinde kabul edilmektedir. Bunların yanı sıra fön suları; sıvı saç kremi şeklinde de kullanılabilmektedir. Duştan sonra saçların daha parlak, dolgun ve ferah yapıya sahip olmalarına yardımcı olan fön suları; saçı kuru olan kişiler adına da nemli bir saç yapısına sahip olmaya yardımcı olur. Bununla beraber saçların çok daha kolay bir biçimde taranmasına imkan sağladığı söylenebilir. Fön suları; saçların şekil alması adına da kullanılmaktadır.

Fön Suyu Nasıl Yapılır?

Fön suyu yapımı adına kullanılan ham maddeler; poliquaternium, cyclomedicone, gliserin, su, koruyucu, esans, amidomethicone, cetrimonium, chloride şeklindedir. Fön suyu yapımının çok zor olmadığını belirtmek mümkündür. Fön suyu üretimi adına; teknik makineye ve herhangi bir teknik desteğe gereksinim duyulmaz. Üretimin oranına bağlı şekilde basit olarak, kolayca tasarlanan gereçler sayesinde fön suyu üretimi yapmak oldukça mümkündür. Fön suyu üretimi adına mühim olan; bir formül ve bu formüle bağlı şekilde üretim metoduna sahip olmaktır. Bunun nedeni, hangi ham maddelerin ne kadar oranla kullanılması gerektiğine, hangi sıralama ile kaba eklenmesine karar vermek adına, bu formüle gereksinim duyulur.

Fön Suyu Nasıl Kullanılır?

Fön suyu kullanımı adına iki değişik alternatif bulunur. Duştan sonra kullanılması ile saçların nemlilik oranına katkı sağlarken, saçların daha kuvvetli bir yapıya sahip olmasına yardımcı olur. Fön suyunun bu kullanım şekli oldukça azken, fön suyunun daha çok tercih edilen metodu, işlem öncesidir. Saçların daha güzel şekil almasına imkan tanıyan fön sularının kullanmasının sonrasında, uzun bir süre saçlar aldığı şekli koruyacaktır.

Fön Suyunun Faydaları

Fön suyunun saçlar için birden fazla yararı bulunmaktadır. Bununla beraber fön suyunun saç konusunda pek çok konuda faydası vardır. Fön suyunun faydalardan birkaçı ise;

- Fön suyunun duştan çıktıktan sonra ıslak saça uygulanması ile saçın nemlenmesi ve bu sayede daha parlak, canlı bir görünüm kazanması mümkündür.

- Fön suyu; saçların daha basit bir şekilde taranması adına önemli bir üründür. Saça verdiği canlılık görünümü sayesinde saçları beslemektedir.

- Fön suyu; saçları ağırlaştırmayan yapısı sayesinde, saçlara doğal bir görüntü kazandırmaktadır. Fön suyunun içeriğinde bulunan keratin bileşeni; saçı beslemekte ve saçın kolayca yıpranmasının, kırılmasının önüne geçmektedir.

- Fön suyunun saç konusunda birden fazla yararı vardır. Fön suyu; saçların parlak, canlı ve dolgun görünmesine yardımcı olmaktadır.