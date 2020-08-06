Florit Taşı Nedir, Nerelerde Ve Nasıl Bulunur? Florit Taşı Nasıl Anlaşılır? Özellikleri Ve Faydaları

Florit taşı göz alıcı renklere sahip, gök kuşağı şeklinde bir etki sağlayan değerli bir taştır. Canlı renkleri ile birçok çeşitlilik sunmaktadır. Genellikle mor ağırlıklı bir taş olan Florit taşı yeşil, kırmızı, beyaz gibi renklere de sahiptir.

Florit Taşı Nedir?

Florit taşı içeriğinde florin ve kalsiyum florür bulunmaktadır. Farklı mineraller üzerinde oluşmuş ve zengin renklere sahiptir. Diğer taşlar ile karşılaştırıldığında daha narindir. Derecesi ise 4 olarak bilinmektedir. Florit taşı jeolojik ortamlarda oluşmuştur ve yataklanan madenler içerisinde yer almaktadır. Florit taşı oluşumu ise metaformik, sendimanter ve magnetik içerisinde yer alan dolgu, metozomatik ile birlikte hidrotermal yataklı biçimde oluşmuştur.

Florit taşı canlı gök kuşağı renklerine sahiptir. Özellikle mücevher ve takılarda kullanılmaktadır. Bunun dışında süs eşyası olarak da sıklıkla kullanılmaktadır. Görünüm olarak kalp görüntüsü ile dikkat çekici bir özelliğe sahiptir. Aynı zamanda Florit taşı nadir bulunan bir toprak elementi olarak da bilinmektedir. Isıtıldığı zaman ise fosforesans etkisi yaratmaktadır.

Florit Taşı Nerelerde ve Nasıl Bulunur?

Florit taşı genellikle Dünya üzerinde İngiltere, Batı Almanya ve ABD ülkelerinde bulunmaktadır. Bu ülkelerde çıkarılan Florit taşı farklı ülkelerde işlenmektedir.

Genellikle kalsiyum klorür formülünde yer almasının yanı sıra saf şekilde olduğu zamanda ise kalsiyum ve florür içermektedir. Florit taşı Alüminyum, demir çelik, kimya, cam, seramik, sanayi ve mobilya sektörlerinde kullanılmaktadır.

Florit Taşı Nasıl Anlaşılır?

Florit taşı yeryüzünde bulunan en renkli mineraldir. İsmini ise bünyesindeki florin elementinden almaktadır. Florit taşı ile beraber pek çok taş dünyanın en popüler minerallerinden biridir. Pek çok jeolojik zamanlarda oluşmuştur. Çok çeşitli renklere sahip olması sebebiyle ayırt edilmesi biraz zor olabilir. Florit taşı ışığa tutulduğunda mor renkte parlaması gerekir. Bu özelliği ise onun ayırt edici bir özelliğidir.

Florit Taşı Özellikleri

Florit taşının pek çok farklı özellikleri bulunmaktadır. Alın çakraları, taç, damarlı kısımları ve güneş sinir ağı ile kalp görüntüsüne sahiptir. Bunun dışında nadir bir toprak elementi olarak da bilinmektedir. Florit taşına mor ötesi ışığın altında bakıldığı zaman mor ve floresan özelliği yaratan değerli bir taştır.

Diğer bir özelliği ise ısıtıldığı zaman fosforesans tarzı bir etki yaratmaktadır. Ayrıca Antik Yunan döneminde bir tür süs eşyası olarak da kullanılmıştır.

Florit Taşı Faydaları

Florit taşı özellikleri itibari ile insanların sağlığına pek çok önemli faydaları da bulunmaktadır. Özellikle ruhsal ve fiziksel açıdan insanlara pek çok yarar sağlar. Florit taşının faydaları ise şunlardır:

- İnsan vücudunda bulunan boyun bölümünde tutulma olduğu zaman odaklama imkanı sağlar ve yetersiz beslenme hissini ortadan yok eder.

- İnsanların karmaşık düşüncelere sahip olması durumunda kişilerde doğru karar verme yetisi sağlar.

- Enerji verir ve böylece yatıştırıcı ve huzur verici bir etkiye sahiptir.

- Konsantrasyonu sağlayarak zihni açar.

- Kişilerde analitik güçleri arttırıcı bir etkisi bulunur.

- Pek çok kişide baş ağrılarının giderildiği bilinmektedir.

- Sezgi güçlerini oldukça etkin bir hale getirir.

- Kişilerin daha mutlu ve daha pozitif olmalarını sağlamaktadır.

- Bu sayede hayatta daha başarılı olmaları da sağlanmaktadır.