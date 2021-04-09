Flanel Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? Flanel Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları

Flanel kumaş pamuktan üretilen ve oldukça dayanıklı bir kumaş türüdür. Kullanımı rahat ve oldukça sağlam olan bu kumaş nemi emerek cilde nefes aldırabilir.

Flanel Kumaş Nedir?

Pamuktan üretilen flanel kumaşın kullanımı oldukça rahattır. Sağlıklı ve dayanıklı bir yapıya sahip olan flanel kumaşın kullanımı da rahattır. Nemi emen flanel kumaş cilde nefes aldırır. Bu kumaşların en büyük özelliği ise yüzeyinin pürüzlü olmasıdır. Yüzeyi pürüzlü olan flanel kumaş giyildiği takdirde vücuttan kaymayarak daha tok durur. Özellikle kış mevsiminde ve sonbahar aylarında tercih edilen flanel kumaş türleri kalın yapısı sayesinde vücudu sıcak tutar.

Flanel Kumaş Nasıldır?

Günümüzde sıklıkla tercih edilen flanel kumaşlar çoğunlukla pamuktan üretilir. Yüzeyi pürüzlü olan bu kumaş türleri genellikle kaymayan ve tok bir görüntüye sahiptir. Nemi emerek vücuda nefes aldıran flanel kumaş çeşitleri özellikle giyim sektöründe sık sık kullanılmaktadır. Kalın bir yapısı olan flanel kumaş çeşitleri özellikle dekorasyon alanında da kullanılır.

Flanel Kumaş Terletir mi?

Pamuktan üretilen ve kalın bir dokuya sahip olan flanel kumaş çeşitleri nemi emerek vücuda hava aldırır. Bunun yanı sıra flanel kumaşların terletme özelliği de bulunmaktadır. Vücutta tok durarak kaymayan bu kumaş sık sık giyim sektöründe kullanılır. Bu kumaş çeşidi genellikle sonbahar ve kış aylarında sık sık tercih edilmektedir.

Flanel Kumaş Özellikleri

Vücudu sıcak tutan bir yapıya sahip olan flanel kumaş ince ip kalitesi ile hafif ve yumuşaktır. Giyim sektöründe ve ev tekstilinde kullanılan flanel kumaşlar çoğunlukla nevresimlerde kullanılırlar. Dokunuşu ile yumuşak bir his bırakan flanel kumaş hava geçirgenliğine sahiptir. Bu nedenle nevresim ve çarşaflarda kullanılan flanel kumaşlar rahat bir uyku kalitesi sağlarlar. Özellikle bebekler için flanel kumaştan ürünler üretilmektedir.

Flanel Kumaş Kullanım Alanları

Flanel kumaşın kullanım alanları oldukça geniştir. Flanel kumaş başta giyim sektörü olmak üzere özellikle ev tekstilinde de kullanılır. Sonbahar ve kış aylarında giyilecek kıyafetlerin üretiminde kullanılan flanel kumaşlar ev tekstilinde nevresim, battaniye ve yastık kılıfı gibi pek çok ürünün üretiminde kullanılmaktadır. Bebeklere ve çocuklara rahat bir uyku sağlaması için bazı ürünlerde de flanel kumaşlar kullanılır. Çok yönlü olan bu kumaş çeşitleri vücutta asla kaymazlar. Birbirinden farklı desenleri olan flanel kumaşların farklı renk ve desen çeşitleri de vardır. Bu desenler modern bir görünüm kazandırır.

Flanel Kumaş Esnek midir?

Giyim sektöründe ve ev tekstilinde yoğun olarak kullanılan flanel kumaşlar çok esnek bir yapıda değildir. Yalnızca dokuma ve iplik kalitesine göre flanel kumaşın esnekliğinde değişiklik görülebilir.

Flanel Kumaş Yıkanınca Çeker mi?

Flanel kumaştan üretilen ürünler yıkanırken çok dikkat edilmelidir. Bu kumaştan üretilen kıyafetler ve ev tekstil ürünleri düşük sıcaklıkta yıkanmalıdır. Aksi takdirde yüksek sıcaklıkta yıkanan flanel kumaşlar çekme gösterebilir. Flanel kumaştan üretilen giysi ve ev tekstil ürünlerinin hassas yapıda olanlarına kuru temizleme yapılmalıdır.

Flanel Kumaş Sıcak Tutar mı?

Pamuktan üretilen flanel kumaş genellikle sıcak tutmaktadır. Birbirinden farklı rengi ve deseni bulunan flanel kumaşlardan battaniye ve nevresimler de üretilir. Bu nedenle sonbahar ve kış mevsimlerinde kullanılan flanel kumaşlar kişiyi sıcak tutarlar.