Fizik Tedavide Robotik Rehabilitasyon Nedir? Avantajları Nasıl? Kimler Kullanabilir?

Gelişen teknoloji sağlık alanında da kendini gösteriyor. Öyle ki hayatımızın bir parçası olan robotik teknolojileri, fizik tedavi alanında da görmek mümkün. Bazen mucize diye adlandırdığımız olayların baş kahramanı olan robotik rehabilitasyon, yürüme zorluğu çeken ya da yürüyemeyen birçok kişinin hayata tekrar katılmasını sağlıyor. Bu sistemde hastaya, bir yürüme bandının üzerinde askılar vasıtasıyla yukarı alındıktan sonra, bacakların iki yanına yerleştirilen robotik kısımlar yardımıyla normal yürüyüş şekline birebir benzer tarzda yürüme hareketi yaptırılmaktadır.

Avantaları saymakla bitmiyor

Normal yürüyüşe benzemesi konusu büyük avantaj sağlıyor. Aynı zamanda sanal gerçeklik ekranında hasta farklı ortamlarda yürüme hissi algıladığından veya aynada kendisini yürürken gördüğünden tedavi boyunca hiç sıkılmadan yürüyüş egzersizlerini yapma olanağına kavuşmaktadır. Bu yöntemle hastaların iyileşme süreci hızlandığı gibi yürüme şekilleri de normale yakın biçimlerde gelişmektedir.

Çok kısa sürede beyne normal egzersizlerinden çok daha fazla sayıda uyarı gönderdiği için iyileşme sürecini de belirgin bir şekilde kısaltmaktadır. Bilgisayar destekli değerlendirme ölçekleri ile hasta gelişimi hakkında kolay ve yeniden elde edilebilir ölçümlerin elde edilmesi mümkün olur. Robotik destekli olduğu daha çok ve yoğun seans yapılabilir. Klasik rehabilitasyona göre çok avantajlıdır.

Kimler kullanabilir?

Robotik yürüme tedavisinin birinci hedefi kaybolmuş veya bozulmuş yürüme yeteneğinin geliştirilmesidir. Bu amaçla travmatik beyin ve omurilik yaralanmaları, inme ve diğer nörolojik rahatsızlıklar başta olmak üzere, yürüme yeteneğini bozan nörolojik ve ortopedik birçok rahatsızlıkta robotik yürüme tedavisinden faydalanılabilir. Ayrıca Pediatrik Lokomat ile yaklaşık 4 yaşından itibaren, yürüyüş bozukluğu olan çocuk hastalar da bu imkandan faydalanabilir.