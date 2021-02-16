Fıstık Nasıl Yetişir? Fıstık Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Yer fıstığı adında "yer" kelimesi geçse de genelde ağaçta yetiştiği düşünülen bir besindir. Yer fıstığı baklagiller familyasına aittir ve yer fıstığının meyveleri yani yemişleri toprağın altında yetişir.



Fıstık Nasıl Yetişir?



Yer fıstığının pek çok farklı türü vardır. Farklı türdeki yer fıstıkları farklı iklim tiplerine uyum sağlayabilirler. Çok farklı türleri olan yer fıstığı, gıda sektöründe en temelde 4 tipe ayrılmış durumdadır. Bu yer fıstığı türleri; runner, ispanyol, virginia ve valencia olarak ayrışabilir.



Yer fıstığı ekimi genellikle Nisan ve Mayıs aylarında gerçekleşen son donların bitmesiyle birlikte yapılır. Toprağın sıcaklığı 15 ile 20 dereceye geldiğinde yer fıstığı ekimi için uygun sıcaklık yakalanmış olur. Önceki yılın mahsulünden alınan yer fıstığı tohumları yaklaşık 5 cm aralıklarla, toprağın 2 cm altına gömülür. Ekildikten kısa bir süre sonra topraktan çıkıp çiçek açan tohumlar tomurcuklanır ve 5 ay içinde hasat için elverişli bir hale gelir.



Fıstık Nerede Yetişir?



Yer fıstığı ılıman ve tropikal iklim kuşağında yaşamayı sever. Güneş ve ısı isteği fazla olan yer fıstığı, aylık ortalama 20 derece sıcaklık ister. Yer fıstığı çimlenme döneminde en fazla 12 - 13 derece sıcaklığa ihtiyaç duyar. Yer fıstığı toprak olarak kumlu ve gevşek yapıdaki topraklarda rahat eder. Bu nedenle yer fıstığı yetiştiriciliği ülkemizde elverişlidir.



Fıstık Türkiye'de Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?



Türkiye yer fıstığı yetiştiriciliğine uygun bir konumda bulunur. Ülkemiz ılıman iklim kuşağında bulunur. Aşırı soğukların olmadığı sıcak havalarda kolay yetişen yer fıstığı, ülkemizin iklimsel özellikleri nedeniyle sıcak kıyı bölgelerinde sıklıkla yetiştirilebilir. Akdeniz, Marmara, Güneydoğu Anadolu ve Batı Anadolu bölgelerinde yer fıstığı yetiştiriciliği yapılır. Aydın, Muğla, Adana, Mersin, Osmaniye, Antalya ve Kahramanmaraş illeri yer fıstığı yetiştiriciliğinde ülkemizde öne çıkan illerdendir.



Fıstık En Çok ve En İyi Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?



Dünyada yer fıstığı yetiştiriciliğinde başı çeken ülke %38 ile Çin Halk Cumhuriyeti'dir. Yer fıstığı yetiştiriciliğinde ikinci sırayı Hindistan alır. Nijerya, Sudan ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkeler de yer fıstığı yetiştiriciliğinde öne çıkan ülkeler arasında yer alırlar.