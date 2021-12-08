Fıstık ezmesi kaç kalori? 100 gram fıstık ezmesi besin değerleri ve kalorisi...

Fıstık ezmesi kalorisi yüksek olan gıdalar arasında yer alıyor. 100 gram fıstık ezmesi içerisinde 588 kalori bulunuyor. Kalori miktarı fazla olan gıdaların başında yer alıyor.

Fıstık Ezmesi Kaç Kalori?

Fıstık ezmesi günümüzde sevilerek tüketilen gıdalardan biridir. Fıstık ezmesinin içerisinde bulunan kalori miktarı kilo almak istemeyen kişiler tarafından araştırılıyor. Fıstık ezmesi içerisinde yaklaşık olarak 588 kalori bulunuyor.

100 Gram Fıstık Ezmesi Besin Değerli Ve Kalorisi

100 gram fıstık ezmesi içerisinde bulunan besin değerleri oldukça önemlidir. İçerisinde 588 gram kalori ve 20 gram karbonhidrat bulunuyor. 100 gram fıstık ezmesi içerisindeki yağ miktarı da 50 gramdır. Besin değerleri çok yüksek olan bir gıdadır.