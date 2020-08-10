Fıstık Ezmeli Enerji Topları
"Hem sağlıklı hem leziz hem de yapımı bir hayli basit olan enfes bir tarifimiz var; fıstık ezmeli enerji topları!"
Pişirmeden, hızlıca hazırlanan bu tarifte çikolata parçaları ve Hindistan cevizi yerine fındık, ceviz, badem ya da kuru meyveler de kullanabilirsiniz.
Malzemeler:
2 bardak yulaf ezmesi
1 su bardağı fıstık ezmesi (şeker ilavesiz)
¼ fincan damla çikolata
½ fincan bal
¼ fincan şekersiz rendelenmiş Hindistan cevizi
Arzuya göre 1 tatlı kaşığı kakao
Hazırlanışı:
Cam bir kapta tüm malzemeleri iyice yoğurun.
Malzemeler iyice iç içe geçtikten sonra yemek kaşığı ile avucunuza alın ve yuvarlayın.
Hava geçirmeyen bir kapta, buzdolabında 5 gün kadar muhafaza edebilirsiniz.