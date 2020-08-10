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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Fıstık Ezmeli Enerji Topları
Beslenme Önerileri
MAHMURE ÖZEL

Fıstık Ezmeli Enerji Topları

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Fıstık Ezmeli Enerji Topları
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"Hem sağlıklı hem leziz hem de yapımı bir hayli basit olan enfes bir tarifimiz var; fıstık ezmeli enerji topları!"

Pişirmeden, hızlıca hazırlanan bu tarifte çikolata parçaları ve Hindistan cevizi yerine fındık, ceviz, badem ya da kuru meyveler de kullanabilirsiniz.

Fıstık ezmeli enerji topları

Malzemeler:

2 bardak yulaf ezmesi

1 su bardağı fıstık ezmesi (şeker ilavesiz)

¼ fincan damla çikolata

½ fincan bal

¼ fincan şekersiz rendelenmiş Hindistan cevizi

Arzuya göre 1 tatlı kaşığı kakao

Hazırlanışı:

Cam bir kapta tüm malzemeleri iyice yoğurun. 

Malzemeler iyice iç içe geçtikten sonra yemek kaşığı ile avucunuza alın ve yuvarlayın.

Hava geçirmeyen bir kapta, buzdolabında 5 gün kadar muhafaza edebilirsiniz.

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