Fıstık Besin Değerleri: 100 Gr Fıstık Kaç Kalori? Protein Ve Karbonhidrat Değerleri..

Hepimiz restoranlarda yemek yiyoruz. Yemeğe gitmesek bile çay ya da kahve içiyor, meşrubatlarımızın yanında gelen atıştırmalıkların ucundan da olsa tadına bakıyoruz. Ancak sağlık ve lezzet açısından restoranlarda uzak durulması tavsiye edilen bazı yemekler var.

"Gıda endüstrisi, önemini hiçbir zaman kaybetmeyen ve insan yaşamının devam ettirilebilmesi için gerekli olan bir durumdur. Gıda, besleyicilik bakımından vücut için gerekli olurken lezzet bakımından da damağa hitap etmesi beklenir. Fıstık, hem besleyici hem de lezzetli bir üründür. Peki, fıstık besin değerleri nelerdir? 100 gr fıstık kaç kaloridir? Protein ve karbonhidrat değeri nedir tüm detayları ile derledik."

Baklagiller familyasının bir türü olan fıstıkta çokça vitamin ve mineraller bulunmaktadır. Ayrıca birçok hastalığa iyi gelmesi ile bilinen fıstık tok tutucu bir üründür. Bu yüzden diyet menülerinde mutlaka yer alan çeşitlerden bir tanesidir.



Fıstık Besin Değerleri



Fıstık, besin değerleri bakımından zengin olan bir baklagildir. Fıstıkta, 1.144 mg bakır, 92 mg kalsiyum, 18 mg sodyum, 8.5 g lif ve4.72 g şeker bulunmaktadır.



100 Gr Fıstık Kaç Kalori?



İçerisinde bulunan doymuş yağ oranından dolayı yüksek kaloriye sahip olan fıstık 100 gramında 567 kalori içermektedir.



Protein ve Karbonhidrat Değerleri



Birçok besin maddesine sahip olan fıstık içerisinde toplamda 26 g protein ve 16 g karbonhidrat bulunmaktadır.

False