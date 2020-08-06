Firuze (Turkuaz) Taşı Nedir, Nerelerde Ve Nasıl Bulunur? Firuze Taşı Nasıl Anlaşılır? Özellikleri Ve Faydaları

Firuze taşı, gökyüzünün mavi, yeryüzünün de yeşil rengini içinde barındırdığından değerli taşlar arasında denge taşı olarak kabul edilir. Aksesuar olarak tercih edilse de şifa kaynağı olması açısından tedavi amaçlı olarak da kullanılıyor.

Firuze (Turkuaz) Taşı Nedir?

Yeryüzünde milyonlarca yıl içerisinde kayaçların arasında doğanın etkisiyle oluşan, mumsu ve opak yapıya sahip taşlara firuze taşı denir. Taşın rengi genellikle turkuaz olduğundan bir diğer adı da turkuaz taşıdır.

Firuze taşı kolay işlenebilir kıvamdadır. Genellikle içinde siyah damarlar bulunur. Taşın en kıymetlisi içinde hiç damar barındırmayan çeşididir. Bazı taşlarda altın renkli damarlar da değerli kabul ediliyor. Firuze taşının kullanımı Antik Mısır’a kadar uzanıyor. Tarihten günümüze kadar bu taş takı ve aksesuar olarak kullanılmıştır.

Firuze (Turkuaz) Taşı Nerelerde ve Nasıl Bulunur?

Firuze taşının ana kaynağı Amerika Birleşik Devletleridir. Firuze taşının büyük bölümü bu ülkeden çıkarılıyor. Amerika dışında Şili, İsrail, Afganistan, Çin, Tibet ve Avustralya ve Meksika’da da firuze yatakları vardır. Taş yataklardan parça parça çıkarılıp, özel olarak işleniyor.

Firuze taşının işçiliği çok zahmetli olduğu için özel işçilik ve emek istiyor. Bu nedenle, piyasada gerçeğinden çok taklitleri satıldığı için uzmanları bile yer yer ayırt edemiyorlar.

Firuze (Turkuaz) Taşı Nasıl Anlaşılır?

Firuze taşının gerçek olup olmadığını anlamanın farklı yolları bulunuyor. Birincisi saçınızı taşa sarıp, ateşe tutun. Eğer saçınız yanmıyorsa taş gerçek demektir. İkincisi de taşın ucundan biraz kırmanız gerekiyor. Eğer iç rengiyle dış rengi aynıysa taşınız gerçek demektir.

Firuze taşının gerçek olup olmadığını ateşe tutarak da öğrenebilirsiniz. Birçok yapay ürün boyanıp satıldığından ateşe tuttuğunuzda taşın üstündeki boya yanarak, kimyasal bir koku yayacaktır. Böylece taşın gerçek olup olmadığını anlayabilirsiniz.

Firuze (Turkuaz) Taşı Özellikleri

1) 5.5 – 6 sertliğe sahip, opak yapıdadır. Taşın özgül ağırlığı 2.60 - 2.91’dır.

2) Camsı ve mumsu bir parlaklığa sahiptir.

3) Mavimsi gri, yeşilimsi mavi, turkuaz, gök mavisi renklerine sahiptir.

4) Firuze taşı en yüksek kaliteden en düşüğe doğru Ebuishaki, Ezheri, Süleymani , Zerhum, Haki , Keftari ve Sefidi zerdbam olarak 7 sınıfa ayrılmıştır.

5) Taş bünyesinde su bulunduruyor. Aşırı güneş ışığı veya sıcaklıklar taşın yapısında bozulmalara yol açabiliyor. Bu durumda taş daha yeşilimsi bir hal alıyor.

6) Gerçek taşın gözenekli bir yapısı vardır. Bu gözenekli yapının suyu emme özelliği bulunuyor. Aşırı neme veya suya maruz kalan taşta yapısal bozulmalar ve renk değişimleri olacaktır.

Firuze (Turkuaz) Taşı Faydaları

1-Solunum sistemini destekler, akciğer hastalıkları ve alerjilerini iyileştirmeye yardım eder.

2-Kronik astım, öksürük ve bronş ataklarının önlenmesinde ve tedavisinde etkilidir.

3-Katarakt oluşumunu engeller.

4-Migrene, baş ağrısına ve denge problemine karşı etkilidir.

5-Yorgunluk, depresyon ve panik atakları ortadan kaldırır.

6-Nazara karşı birebirdir.

7-Huzur ve rahatlık sağlayarak, ruh ve beden sağlığına olumlu etki sağlar.

8-Stresten uzaklaştırır.

9-Kişide empati duygusunu geliştirir. Daha yardımsever ve anlayışlı biri haline getirir.

10- Ortamdaki ve kişinin üzerindeki negatif enerjiyi dağıtarak, pozitif enerji yayılmasını sağlar.

11- Bulunulan ortamda elektromanyetik dalgalardan korur.

12- Kişinin üzerinde olumsuz düşünce ve tutumların oluşmasını önler. Daha yapıcı ve olumlu düşünceler oluşmasında etkili olur.