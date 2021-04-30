Fırça Çalısı Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Fırça Çalısı Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Fırça çalısı ismini şeklinden almaktadır. Dalları çiçeklendiği zaman şişe temizliğinde kullanılan fırçalara benzemektedir.

Fırça Çalısı Çiçeği Nedir?

Fırça çalısı çiçeği boyu yaklaşık 3 metreyi bulabilen bir çiçektir. Fırça çalısı soğuk hava şartlarına dayanabilen bir çiçektir. Fırça çalısı çiçeği eksi derecelere dayanabilmektedir. Bu çiçek süs bitkisi olarak kullanılabilir. Evlerin balkonlarda yetiştirilebileceği gibi park ve bahçelerde de yetişir. Fırça çalısı çiçeği güneşi seven bir çiçektir.

Fırça çalısı çiçeği ilkbahar ve yaz aylarında çiçeklenmeye başlar. Kışın çok soğuk geçmezse yapraklarını da dökmez. Aşırı soğuk veya don olaylarında ise çiçek ölür. Bu nedenle don olayı dönemlerinde koruma altına alınmalıdır.

Fırça Çalısı Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Fırça çalısı çiçeğinin eksi 5 dereceden soğuk yerlerde kökleri zarar görecektir. Bu nedenle çok soğuk yerlerde yetiştirilmemelidir. Dalları düzenli olarak budanarak, küçük düzenlemeler yapılmalıdır. Fırça çalısı çiçeği susuzluk konusunda oldukça dirençlidir. Çiçeklenmesi için ise yaz aylarında düzenli sulanmalıdır. Haftada bir veya iki kez sulanması faydalı olacaktır. Kışın sulama ihtiyacı olmaz.

Fırça Çalısı Çiçeği Anlamı

Fırça çalısı çiçeği her zaman yeşil olan bir çiçektir ve çiçekleri ay şeklindedir. Yapraklarının mızrak şeklinde olması ve silindir formunda fırça şeklindeki çiçekleri nedeniyle bu ad verilmiştir. Callistemon laevis olarak literatüre geçmiştir.

Fırça Çalısı Çiçeği Özellikleri

Fırça çalısı çiçeği 2,5 – 3 metre uzunluğa kadar çıkabilen bir çiçek türüdür. Bu çiçek soğuğa dayanıklıdır. Ama -5 derecenin altında kalırsa kökleri zarar görür. Bu nedenle çok soğuk ortamlarda kalmamasına özen gösterilmelidir. Fırça çalısı çiçeği güneş seven bir çiçektir. Bu nedenle güneş almasına özen gösterilmelidir.

Fırça çalısı çiçeği kolay yetiştirilen bir çiçek türüdür. Ama çiçeğin toprağının su geçirgenliği olması önemlidir. Ayrıca yazı aralıklı olarak sulanır. Kış aylarında sulanmasına gerek yoktur. Böylece çiçeğin dinlenmesi sağlanır. Fırça çalısı çiçeği tohumdan veya sürgüden çoğaltılabilir. Zararlı bitkilerden korunmasına özen gösterilmelidir.

Fırça Çalısı Çiçeği Faydaları

Fırça çalısı çiçeği görüntü olarak çok güzeldir. Ayrıca değişik bir çiçek arayanlar için ideal bir seçimdir. Bulunduğu ortamlarda soğuğa dayanabilmesi önemli bir avantajdır. Fırça çalısı çiçeği süs bitkisi olarak bulunduğu ortamı güzelleştirir. Bu açıdan görselliği güzel olan bir çiçektir. Farklı bir çiçek arayanlar için doğru alternatiftir.

Fırça Çalısı Çiçeği Yetiştiriciliği

Fırça çalısı çiçeği yetiştirilirken bazı noktalara dikkat etmek gerekir. Fırça çalısı küçük formdayken budanması uygun olacaktır. Fırça çalısı çiçeği zengin toprak yapısı istemektedir. Bu nedenle dikimi yapılmadan önce toprağın zenginleştirilmesi gerekir. Organik topraklarda daha iyi büyümektedir. Eğer toprak yeterince zengin olmazsa yeterince gelişemez.

Fırça çalısı çiçeği toprak yapısı olarak geçirgen toprağı sever. Bu nedenle geçirgen topraklara dikilmesi daha uygun olacaktır. Su çeken topraklarda daha kolay serpilir. Saksıda yetiştirileceği zaman saksının toprağına çakıl karıştırılmalıdır. Fırça çalısı çiçeği hemen her ortamda yetişebilen bir çiçektir. Bu konuda yetiştirilmesi kolay bir çiçek olarak bilinir.

Fırça çalısı çiçeğinin sağlıklı büyümesi için besin verilmesi gerekir. Ayrıca güneş ışığı alması tavsiye edilir. Fırça çalısı çiçeği için 25cm büyüklüğünde bir saksıya ihtiyaç vardır. Derinli ise 20 cm olmalıdır. Fırça çiçeği yapı olarak saksısı kadar büyüme özelliğine sahiptir. Fırça çalısı çiçeği büyüdükçe saksısının değiştirilmesi faydalı olacaktır.

Fırça çalısı çiçeği ilkbaharın başlangıcından itibaren dikilebilir. Çiçeğin tohumları toprağın üstüne serpilir ve üzerine toprak serilir. 4-5 gün sonrada çimlenme başlar. Fırça çalısı çiçeği güneş seven bir çiçektir. Bu nedenle bol güneş alan bir yerde bulundurulmalıdır. Çiçek gölgede kaldığı zaman bile bundan olumsuz etkilenir. Çiçeğin büyümesi sekteye uğrar.

Fırça çiçeği kış aylarında çok fazla su istemez. Fakat çimlenme aşamasında bolca sulanması gerekmektedir. Geliştikten sonra yaz aylarında daha az sulanabilir. Kışın çok fazla su istemez. Fırça çalısı çiçeği sıcağa çok dayanıklı bir çiçektir. Sulama yapmadan önce toprağın kuru olduğundan emin olun. Toprakta ıslaklık olursa sulama yapmayın.

Kış aylarında sulama yapılmasına ara verilir. Böylece toprağın ve çiçeğin dinlenmesi sağlanır. Fazla ve nemli ortam çiçeğin köklerine zarar verir. Fırça çalısının budanmasına da dikkat edilmelidir. Budanma sırasında senede 1 kez ilk çiçek açtığında budanır. Bu aşamada gövde boyu yarıya indirilir. Dalların düzgün kesilmemesi ağaca zarar verir. Budama fazla yapılırsa ağaç büyümeyecektir. Büyümesini isteyenler fazla budama yapmamalıdır.