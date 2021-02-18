Fındık Nasıl Yetişir? Fındık Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Fındık Türkiye ekonomisine ciddi katkıda bulunan ürünlerden biridir. Türkiye'de en çok ve en iyi şekilde Karadeniz bölgesinde yetişmektedir.



Fındık Nasıl Yetişir?



Fındık özellikle killi topraklarda yetiştirildiğinde daha iyi olmaktadır. Özellikle killi topraklarda yetişen fındıklara tombul fındık, kumun ve kilin karışık olduğu topraklarda yetişen fındıklara ise sivri fındık denmektedir. Fındık, özellikle soğuk bölgelerde ve güneye bakan yamaçlarda yetiştirilmektedir. Fındığın iyi bir şekilde yetiştirilebilmesi için iklimin nemli olması gerekmektedir.



Fındık Nerede Yetişir?



Dünya üzerinde pek çok ülkede fındık üretilmektedir. Dünya üzerinde üretilen yıllık fındık miktarı 600 bin ila 800 bin ton arasındadır. Bu üretimin yaklaşıl 400 bin ila 500 bin tonu yalnızca Türkiye tarafından üretilmektedir. Özelikle Fransa, Çin, İran, İtalya, ABD, İspanya, Tacikistan, Yunanistan, Rusya, Kırgızistan, Azerbaycan, Portekiz, Beyaz Rusya, Gürcistan ve Moldova gibi ülkelerde de fındık yetiştirilmektedir.



Ülkemizde fındık üretimi Karadeniz bölgesinde yoğunlaşmıştır. Doğu Karadeniz bölgesinde Ordu, Giresun, Rize, Trabzon ve Artvin illerinde yetişen fındık, Orta ve Batı Karadeniz'de ise Kastamonu, Sinop, Düzce, Bolu, Sakarya, Kocaeli, Samsun ve Zonguldak'ta yetişmektedir.



Fındık Türkiye'de Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?



Fındık Türkiye'de bol yağış olan, nemli ve mutedil bir iklime sahip olan tüm bölgelerde yetişmektedir. Bu tanıma en uygun bölge Karadeniz'dir. Geçmişte Marmara bölgesinin bir bölümünde fındık yetiştirilmiş olsa da, bugün artık Marmara bölgesinde fındık yetiştirilmemektedir.



Fındık En Çok ve En İyi Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?



Fındık, özellikle bol yağış alması sebebiyle en çok Karadeniz bölgesinde yetiştirilmektedir. Dünyadaki fındık üretimin %75'lik bölümü Türkiye'ye aittir. Türkiye'deki fındık üretiminin %60'ı da Ordu, Rize, Giresun, Trabzon ve Artvin'de gerçekleşmektedir. Türkiye'de fındık üretiminin en iyi şekilde gerçekleştiği ve sayının en fazla olduğu il Ordu'dur.



Dünyada fındığın anavatanı ve ilk kez yetiştiği yerler olarak Karadeniz kıyıları gösterilmektedir. Buna rağmen fındığın yaratılış kaynağı bazı efsanelerde Çin olarak geçmektedir. Çin kaynaklarına bakıldığında, fındığın yetiştirilmeye başlandığı ilk tarihi M.Ö. 2838 olarak karşımıza çıkar.