Fındık Kabuğu Saç Rengi Hangi Tene Ve Kimlere Yakışır? Akar Mı? Bakımı Nasıl Yapılır?

Fındık kabuğu saç rengi, renk tonu itibari ile etkileyici bir görsellik sunuyor. Çarpıcı ve iddialı renkler arasında yer alan fındık kabuğu, kumral tonların karamel ışıltılar ile karışımının en güzel dile gelişi. Güneş ışığında en çok parlayan renklerden olması sebebi ile de trendi saç renklerinden.

Fındık kabuğu saç rengi hangi tene ve kimlere yakışır?

Çok açık ve çok koyu bir renk değildir. Bu sebeple bütün kadınlar tarafından fındık kabuğu saç rengi trendi bir renk çeşidi olarak seçilebilmektedir. Seçimlerinde herkes özgür olsa da bu renk her tene çok yakışmayacağı gibi herkese gitmeyebilir. Fındık kabuğu saç rengi en çok beyaz tenli kadınlara yakışmaktadır.

Beyaz tenli kadınların kaş renkleri de genellikle açık ve bu renge yakın tonlarda olacağından kaş boyatmalarına bile gerek kalmaz. Bu rengi kullanmaması gerekenler sadece kızıllardır. Çünkü ten renkleri saç renklerine uygun olduğu için bu renk onlarda emanet duracaktır.

Esmer tenli kadınlar bu rengi tercih edebilirler. Biraz açık tonlarını tercih etmeleri ise bu tonlar ten renklerini daha açık göstereceğinden tavsiye edilmektedir.

Fındık kabuğu saç rengi akar mı?

Fındık kabuğu saç rengi, kaliteli organik boyalar ve boya sonrası bakım kremleri kullanılması halinde çok akan bir renk değildir. Kalıcılığını uzun süre korur. Saçların yıkanma sıklığı da bu konuda etkilidir. Saçlar çok fazla yıkanmamalıdır.

Bu konuda aralıklı bir yıkama düzeni seçilmelidir. Kullanılan şampuan ile bakım kreminin özelliklerinin birbiri ile uyumlu olması da etkili faktörlerdendir. Ayrıca saç renginin çabuk akmaması için saç kreminde amonyak bulunmamasına dikkat edilmelidir. Renk koruyucu saç kremleri de kullanım önerileri arasında.

Bakımı nasıl yapılır?

Fındık kabuğu, parlak bir saç rengidir. Zaman içinde parlaklığını kaybedebileceğinden saç bakım kremlerinin düzenli kullanımı tavsiye edilmektedir. Kireçli su kullanılmamalıdır. Kireçli suyun saçın parlaklığını yok ederek saçın sertleşmesine ve matlaşmasına sebep olduğu bilinmektedir. Parlaklık koruyucu ürünler ara ara kullanılabilir. Şampuan seçimlerinde sülfatsız olanlara öncelik verilmelidir. Onarıcı maske ve serumlar da saçın sağlığı ve görünümü açısından bakımının vazgeçilmez parçalarındandır.