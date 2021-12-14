Fibromiyalji Nedir, Belirtileri Nelerdir? İşte Fibromiyalji Hastalığı Tanısı ve Tedavisi

Kadınlarda erkeklere göre daha fazla görülen fibromiyalji nedir, belirtileri nelerdir merak ediliyor. Birçok insanda ayrıca gerilim tipi baş ağrıları, temporomandibular eklem (TME) bozuklukları, irritabl bağırsak sendromu, anksiyete ve depresyona neden olabilen fibromiyalji hakkında detaylı bilgiler haberimizde...

Fibromiyalji nedir?

Fibromiyalji, vücudun her yerinde ağrıya (yaygın ağrı olarak da adlandırılır), uyku sorunlarına, yorgunluğa ve sıklıkla duygusal ve zihinsel sıkıntıya neden olan bir durumdur. Fibromiyaljisi olan kişiler, fibromiyaljisi olmayan kişilere göre ağrıya daha duyarlı olabilir. Buna anormal ağrı algısı işleme denir. Fibromiyalji, yetişkin nüfusun yaklaşık %2'sini oluşturan yaklaşık 4 milyon ABD'li yetişkini etkiler. Fibromiyaljinin nedeni bilinmemektedir, ancak etkili bir şekilde tedavi edilebilir ve yönetilebilir.

Fibromiyalji belirtileri nelerdir?

Fibromiyaljinin birincil semptomları şunları içerir:

Yaygın ağrı: Fibromiyalji ile ilişkili ağrı genellikle en az üç ay süren sabit bir donuk ağrı olarak tanımlanır. Ağrının yaygın olarak kabul edilebilmesi için vücudunuzun her iki yanında, belinizin üstünde ve altında olması gerekir.

Tükenmişlik: Fibromiyaljisi olan kişiler, uzun süre uyuduklarını bildirmelerine rağmen, genellikle yorgun uyanırlar. Uyku genellikle ağrı ile bozulur ve fibromiyaljili birçok hastada huzursuz bacak sendromu ve uyku apnesi gibi başka uyku bozuklukları vardır.

Bilişsel zorluklar: Yaygın olarak "fibro sis" olarak adlandırılan bir semptom, odaklanma, dikkat etme ve zihinsel görevlere konsantre olma yeteneğini bozar.

Fibromiyalji neden olur?

Birçok araştırmacı, tekrarlanan sinir stimülasyonunun, fibromiyaljisi olan kişilerin beyin ve omuriliğinin değişmesine neden olduğuna inanmaktadır. Bu değişiklik, beyinde ağrı sinyali veren belirli kimyasalların seviyelerinde anormal bir artış içerir.

Ek olarak, beynin ağrı alıcıları, ağrıyla ilgili bir tür hafıza geliştiriyor ve duyarlı hale geliyor, yani ağrılı ve ağrısız sinyallere aşırı tepki gösterebiliyorlar.

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere, bu değişikliklere yol açan birçok faktör vardır:

Genetik faktörler: Fibromiyalji ailelerde akma eğilimi gösterdiğinden, sizi bu bozukluğu geliştirmeye daha duyarlı hale getirebilecek bazı genetik mutasyonlar olabilir.

Enfeksiyonlar: Bazı hastalıkların fibromiyaljiyi tetiklediği veya şiddetlendirdiği görülmektedir.

Fiziksel veya duygusal olaylar: Fibromiyalji bazen araba kazası gibi fiziksel bir olay tarafından tetiklenebilir. Uzun süreli psikolojik stres de durumu tetikleyebilir.

Fibromiyalji kimlerde görülür?

Fibromiyalji için risk faktörü taşıyan kişiler şu şekilde sıralanabilir:

Cinsiyet: Fibromiyalji, kadınlarda erkeklerden daha sık teşhis edilir.

Genetik geçmişi: Bir ebeveyn veya kardeşte de durum varsa, fibromiyalji geliştirme olasılığınız daha yüksek olabilir.

Diğer bozukluklar: Osteoartrit, romatoid artrit veya lupusunuz varsa, fibromiyalji geliştirme olasılığınız daha yüksek olabilir.

Fibromiyalji nasıl teşhis edilir?

Doktorlar genellikle hastanın öyküsünü, fizik muayenesini, röntgenlerini ve kan çalışmalarını kullanarak fibromiyaljiyi teşhis eder.

Fibromiyalji nasıl tedavi edilir?

Fibromiyalji, ilaç ve kendi kendine yönetim stratejileri ile etkili bir şekilde tedavi edilebilir ve yönetilebilir.

Fibromiyalji, fibromiyalji ve romatolog adı verilen diğer artrit türlerinin tedavisinde uzmanlaşmış bir doktor veya sağlık uzmanları ekibi tarafından tedavi edilmelidir. Doktorlar genellikle fibromiyaljiyi aşağıdakileri içerebilen bir tedavi kombinasyonu ile tedavi eder:

Reçeteli ilaçlar ve reçetesiz satılan ağrı kesiciler dahil ilaçlar

Aerobik egzersiz ve kas güçlendirme egzersizleri

Meditasyon, yoga ve masaj gibi stres yönetimi teknikleri

Uyku kalitesini artırmak için iyi uyku alışkanlıkları

Altta yatan depresyonu tedavi etmek için bilişsel davranış terapisi olan CBT, insanların hareket etme veya düşünme şeklini değiştirmeyi amaçlayan bir tür konuşma terapisidir.