Fesleğen Mantarı Nedir, Nerede Yetişir Ve Yenir Mi? Fesleğen Mantarı Faydaları, Yetiştiriciliği Ve Özellikleri

Özellikle şapka kısmı değişik bir görüntüye sahip olması ile beraber, fesleğen mantarı son dönemlerde ilgi gören türler içerisinde yer almaktadır. Daha önemlisi birçok farklı yemek türünde kullanılmasının yanı sıra, kendine has bir lezzeti olduğunu da dile getirmek mümkün.



Fesleğen Mantarı Nedir?



Latince ismi Botelus Edulis olan fesleğen mantarı, Türkiye'de birçok farklı isim üzerinden bilinmektedir. Ancak özellikle fesleğen adı ile bilinir ve birçok farklı yemekte değerlendirilir. Şapkası 7 ile 30 cm arasında değişkenlik gösterirken, leopar deseninde sahip bir rengi bulunur. Aynı zamanda kabarmış bir çöreğe benzeyen yapısı yer almaktadır.



Fesleğen Mantarı Nerede Yetişir?



Fesleğen mantarı Haziran ayından başlamak suretiyle Eylül ayına kadar olgun olarak toplanabilecek ve yetişen mantarlardan biridir. Özellikle huş, kayın ve meşe gibi ağaçların diplerinde yetişir. Aynı zamanda iğne yapraklı birçok farklı ağaç türünün diplerinde ve kenarlarında yetişen bir mantar türü olduğunu söylemek mümkündür. Orman sınırı boyunca orman yolundan kenarlarında ve asitli topraklarda yetişen bir mantar olarak ön plana çıkıyor.



Fesleğen Mantarı Nerede Bulunur?



Fesleğen mantarı daha çok bir ormanlık alanlarda ve orman kenarlarında bulunmaktadır. Özellikle kayın ve meşe ile beraber iğne yapraklı birçok farklı ağacın dibinde bulmak mümkün. Leopar desen ile beraber geniş şapkası üzerinden şapkasını toprağın üst kısmında görmek oldukça kolaydır. Genel olarak her ne kadar grup halinde bulunan bir mantar türü olsa bile, bazı dönemler tek başına bulunabilecek mantarlardan biridir.



Fesleğen Mantarı Yenir mi ve Zehirli mi?



Fesleğen mantarı son dönemlerde ilgi gören ve sevilen mantar türleri içerisinde yer alıyor. Merak edilen konulardan biri ise zehirli olup olmadığı ya da yenip yenmediğidir. Genel itibariyle fesleğen mantarının zehirli olmadığını söylemek mümkün. Aynı zamanda oldukça lezzetli bir mantar türü olması ile beraber, birçok farklı yemek türünde kullanılır.



Fesleğen Mantarı Faydaları



Lezzetli bir tüketim imkanı sağlaması ile beraber, fesleğen mantarı aynı zamanda oldukça önemli faydalar sunar.



- Düşük yağ oranına sahip olması ile kolesterol koruyucu bir etkiye de sahiptir.

- Kalp ve damar sağlığını önemli oranda korur.

- Önemli bir antioksidan desteğidir ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

- Enerji verici bir yapıya sahiptir.

- Birçok farklı vitamin ve mineral kaynağı ile beraber aynı zamanda protein kaynağı olarak da öne çıkıyor.

- Kemikleri güçlendiren bir yapıda bulunur ve 7'den 70'e herkesin tüketebileceği bir besin kaynağıdır.



Bu gibi daha birçok farklı faydası üzerinden son dönemlerde en çok tercih edilen mantar türleri arasında yer almaktadır.



Fesleğen Mantarı Nasıl Yetiştirilir? Fesleğen Mantarı Yetiştiriciliği



Fesleğen mantarı günümüzde daha çok doğal olarak kendiliğinden yetişen bir mantar türüdür. Özellikle yağışlı bölgeleri sever ve deniz kenarındaki gür ormanlarda daha fazla yetişir. Parlak ve yapışkan bir yapıya sahip olması ile beraber kayın ve meşe gibi ağaçların diplerinde bulunabilmektedir. Özellikle iğne yapraklı ağaçların diplerinde bulmak mümkündür. Eğer özel olarak yetiştirilmek isteniyor ise verimli topraklarda, ilaçlama ve gübreleme yöntemi üzerinden özel olarak ele alınmalıdır.



Fesleğen Mantarı Özellikleri



Fesleğen mantarı sote olarak ya da makarna da sos şeklinde kullanılabilecek özel mantar türleri içerisinde yer alır. Aynı zamanda geniş bir şapka yapısına sahiptir ve gür ormanlık alanların kenarlarında yetişir.