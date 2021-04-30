Fesleğen Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Fesleğen Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Fesleğen çiçeğinin ana yurdu Güney Asya olup, yılda bir kez yetiştirilebilen bir bitkidir. Evde son derece kolay bir şekilde yetiştirilebilen güzel kokulu bitkiler arasında yeri almıştır.

Fesleğen Çiçeği Nedir?

Çoğunlukla ılıman iklime sahip bölgelerde yetişen fesleğen çiçeği, tek yıllık bitkiler gurubunda yerini almıştır. Bu bitkinin tarımı çoğunlukla yemeklerde kullanılmak amacıyla yapılır. Fesleğen çiçeği güzel kokusu sebebiyle de evde yetişen bitkilerde biridir.

Fesleğen Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Fesleğen çiçeği esasında zahmetli bir bakıma ihtiyaç duymaz. Bu bakımdan kolayca bakımı yapılabilen bir bitki olma özelliği taşır. Fesleğen bakımında humus yönünden zengin toprak önem taşır. Bu sayede fesleğen bitkisinin çok daha iyi yetişmesi sağlanabilir. Bunun anlamı bitkinin bakımından torflu toprakları tercih etmeniz gerekir.

Şiddetli rüzgarları hiç sevmeyen bir bitki olduğu için rüzgar olan ortamlardan uzak tutulması gelişimi açısından son derece yararlı olacaktır. Güneş ışığını ve sıcaklığı sevdiğinden dolayı bakımı için pencere kenarlarını, güneş gören balkonları tercih etmek büyük yarar sağlar.

Fesleğen Çiçeği Nasıl Ekilir?

Fesleğen çiçeğinin tohumunun ekiminde tohumlar saksı içinde bulunan toprağa gelişigüzel serpilerek ekilebilir. Sonrasında da bu tohumların üzeri bir miktar toprakla kapatılır. Ekim işleminin tamamlanmasından sonra ise can suyu verilir.

Fesleğen Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Fesleğen çiçeğinin çoğaltılma işleminde çoğunlukla tohum veya çelikleme yöntemi tercih edilmektedir. Fesleğen çiçeğinin tohumla çoğaltılması için, kış gelene kadar bir kez çiçek açabilen fesleğen çiçeğinin olgunlaşan tohumları sıcak iklimlerde Eylül aylarında ve soğuk olan iklimlerde ise İlkbahar mevsiminin başlarında ekilebilmektedir.

Fesleğen çiçeğinin çelikle çoğaltılma işlemi ise, yaz mevsiminin başlarında ve son ayında gerçekleştirilebilir. Çelikle çoğaltılma işleminde fesleğen çiçeğinin bir dalı kesilir ve kesilen dal suda bekletilmeden hemen toprağa dikilir.

Fesleğen Çiçeği Tohumu Nasıl Olur?

Fesleğen çiçeklerinin tohumları koyu kahverengi bir renge sahip olup gözyaşı biçiminde bir şekle sahiptir.

Fesleğen Çiçeği Nasıl Sulanır?

Fesleğen çiçeğinin haftadan 1 defa sulamak yeterlidir. Fakat çok güneş alan bir ortamda bulunuyor ise sulama günde 2'ye çıkarılabilir. Bitkinin toprağının çok fazla nemli kalmasına ve kurumasına izin vermemek önemlidir. Saksı içerisinde ise fazla suyun geçtiği alt deliklerin olması son derece önemlidir.

Evde Fesleğen Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Fesleğen çiçeği çok fazla bakım gerektirmeyen ve ihtiyacı olan koşullar sağlandığında çok kolay bir şekilde gelişim gösterebilen bir bitki olması bakımından evde fesleğen yetiştiriciliği için çok ideal bir bitki olmaktadır.

Fesleğen Çiçeği Özellikleri

Her bitkinin olduğu gibi fesleğen çiçeğinin de bazı dikkat çekici özellikleri vardır. Bunlar:

- Fesleğen tek yıllık bir bitkidir.

- Çoğunlukla ılıman iklim koşullarının hüküm sürdüğü bölgelerde yetişir.

- Hem çiğ hem de taze olarak tüketilebilen bir bitki olma özelliği taşımaktadır.

- Bitkinin ana yurdu Güney Asya'dır.

- Yetişkin durumdaki fesleğen çiçeklerinin boyları genellikle 20 ile 60 cm arasında değişkenlik göstermektedir.

- Türkiye'de Ege ve Akdeniz kıyı şeridinde sıklıkla yetiştirilen bir bitki türüdür.

- Kare kesitli, boydan boya kabarık çizgili ve yeşil renkli gövdeye sahiptir.

- Bitki tabanına inildikçe kırmızılaşan bir renge sahiptir.

- Oval şekle sahip olan yapraklarının kenarları dişli, sivri uçlu bir yapıya sahiptir.

- Bitkinin yaprakları koyu yeşil renklidir.

- Yaz mevsiminin sonunda çiçek açar.

- Fesleğen çiçeği beyaz, pembe veya sarımsı beyaz renkte çiçekler açar.

Fesleğen Çiçeği Faydaları

Fesleğen çiçeği insan sağlığına oldukça faydalı olan bitkiler gurubuna girmektedir. Bu doğrultuda fesleğen çiçeğinin faydalarından bazıları şunlar olmaktadır:

- Uzun süreli olarak kullanıldığı zaman, ağız kokusunun giderilmesinde etkilidir.

- A ve C vitaminlerinin yanı sıra kalsiyum ve demir açısından çok zengindir.

- Bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesinde oldukça önemli bir rol üstlenir.

- Öksürüğün kesilmesinde ve grip hastalığının kolay bir şekilde atlatılmasında fayda sağlar.

- Mide bulantılarını giderici etki ortaya koyar.

- Vücuda, yorgunluk dönemlerinde kullanıldığı zaman enerji verir.

- Baş ağrısına, migren rahatsızlığına ve karaciğer hastalıklarının iyileştirilmesine fayda sağlar.

- Siyah noktalar ve sivilcelerden kurtulmak doğrultusunda çok güçlü bir silah olarak kullanılır.

- Bağırsak ve sindirim sisteminizi düzenler.

- Balgam, gaz ve idrar söktürücü özelliği vardır.

- Bakterilere karşı koruyucu bir yapı ortaya koyar.