Feng Shui'ye Göre Yatak Odanızda Kullanmanız Gereken Renkler

Öncelikle, feng shui'deki en şanslı renk nedir?

Konunun uzmanları feng shui'deki en iyi rengin kırmızı olduğunu söylüyor. Çünkü kırmızı ateş, tutku ve yaşamı temsil ediyor. Bununla birlikte, kırmızı çok güçlü bir renktir, bu yüzden çok fazla kullanmaya gerek yoktur. Fazla kırmızı çok yorucu görünebilir. Kırmızıyı kullanmanın en iyi yolu onu küçük detaylarda değerlendirmek olacaktır.

Feng shui'de şanssız renkler var mı?

Feng shui'de hiçbir renk kesinlikle kötü olarak adlandırılmaz. Ancak bunları nasıl kullandığınıza bağlı olarak bazı sorunlar yaratabilir.

Her renk belirli bir enerjiyle ilişkilendirildiğinden, onu hangi odaya yerleştirdiğiniz konusunda dikkatli olmalısınız. Mesela turuncu, sosyal etkileşimi, canlı, eğlenceli havayı yakalamak istediğimiz oturma odasında kullanılabilir ancak yatak odası, çalışma odası ya da okuma odası gibi sessiz kalmak istediğiniz alanlarda kullanımı çok da iyi olmayacaktır.

Yatak odası için en uygun renkler hangileridir?

Yatak odanıza daha yatıştırıcı bir enerji vermek istiyorsanız doğada bulacağınız tonları kullanmalısınız. Sıcak toprak renkleri, yeşil tonları, gök mavisi istediğiniz dingin havayı yakalamanıza yardımcı olur. Toprak tonları stresi azaltır, şifa de destek verir.

Yatağınızın tam karşısındaki alana daha fazla toprak rengi eklemeye çalışın. Bu alan genelde uykuya dalmadan önce son bakacağınız yerlerden biridir ve orada toprak tonu görmek sizi sakinleştirecektir.

Renkleri nasıl birleştirdiğiniz de önemlidir

Feng shui, belirli bir renkten çok, bir odadaki renk ve öğelerin dengesi ile ilgilidir. En iyi renk seçimi, kullanıcıda denge, sağlık ve zindelik hissini teşvik eden renktir. Feng shui, toprak yeşillerinin rahatlatıcı olduğunu ve kırmızı vurgunun fazladan bir şans sağladığını söylüyor. Ancak bu, toprak ve kırmızının sizin için mutlaka doğru olduğu anlamına gelmiyor. Yatak odanızı nasıl dizayn edeceğinize karar vermeden önce kendinize bir danışın ve hangi renklerin size iyi geldiğini bulun.