Feng Shui'ye Göre Şans Getiren 15 Bitki

Bitkiler enerjiyi nasıl etkileyebilir?

Antik Çin'de ortaya çıkan bir felsefe olan Feng shui, ağaç, ateş, toprak, metal ve su unsurlarını dengelemekle ilgilidir. Feng shui uzmanları, ev bitkilerinin ağaç elementi ile ilişkili olduğunu ve bulundukları alana canlılık, nezaket, sevgi ve esneklik kattıklarını söylüyor.

Ağaç, ateş elementini de beslediği ve değişimle yüzleşmemize yardımcı olduğu için yeni başlangıçları da temsil ediyor. Bitkiler, ahşap mobilyalar, evlerimizde yer alan doğa dokunuşlar, yeni yollara uzanmamız ve kendimizi genişletmemiz için bizi etkiliyor.

Öte yandan toprak kokusu oksitosin (aşk hormonu) salgılamaya yardımcı olabiliyor. Gelin Feng shui felsefesine göre 'şanslı' olarak adlandırılan bitkilere bakalım.

ROMANTİZM VE AŞK İÇİN:

Philodendron (Deve tabanı): Hızla büyüyen, kalp şeklindeki dev yaprakları ile Philodendron, ilişkileri geliştirmek için harikadır. Yaydığı enerji ile evde mutlu bir havaya sebep olur.

Şakayık: Feng shui uzmanlarına göre enfes renkleri ile şakayıklar en romantik çiçek olarak adlandırılıyor!

Yasemin: İnanılmaz kokusuyla popüler olan yasemin, genellikle aşk, güzellik ve duygusallıkla ilişkilendirilir.

ZENGİNLİK VE BOLLUK İÇİN:

Afrika menekşeleri: Yuvarlak, madeni para benzeri yaprakları olan diğer bitkilerle birlikte, bunların para ve zenginliğin sembolü olduğu düşünülmektedir.

Para ağacı: Bu küçük ağaç, feng shui'de zenginlik ve bolluğu çekmek ve artırmak için yaygın olarak kullanılır .

Bonsai ağacı: Bu az bakım gerektiren ağaçların aynı zamanda iyi şans ve servetin sembolü olduğu düşünülmektedir.

Portakal ağacı: Feng shui uzmanları, bir portakal ağacının da evinize bolluk getirmesine yardımcı olabileceğini söylüyor.

GÜÇ VE KORUMA İÇİN:

Yılan bitkisi: Kılıç benzeri yapraklarıyla yılan bitkileri gücü, şiddeti ve korumayı temsil ediyor.

Yeşim bitkisi: Yeşim bitkisi ya da ağacı da bolluk ve bereket getirdiğine inanılan bir bitkidir.

KİŞİSEL VE MESLEKİ GELİŞİM İÇİN:

Monstera: Bu bitki büyüdükçe yukarı tırmanıyor ve genişliyor. Büyüme şekli de iyi yerlere gelmeyi, gelişmeyi ve yukarıya tırmanmayı temsil ediyor.

Bambu: Hızlı büyüyen bambu, yucca gibi diğer uzun bitkilerle birlikte yukarı doğru çıkmayı simgeliyor.

SAĞLIK VE DOĞURGANLIK İÇİN:

Orkide: Beyaz orkideler doğurganlığın ve yaratıcılığın sembolüdür. Sarı olanlar ise sağlığı temsil ediyor.

Ada çayı bitkisi: Ada çayı, günümüzde de kötü enerjiden kurtulmak, ağrılardan uzaklaşmak ve rahatlamak için kullanılıyor. Ada çayını bitki olarak yetiştirmek de enerjinizi yükseltiyor.

KONFOR VE DENGE İÇİN:

Fern (Eğrelti otu): Eğrelti otları sert, keskin köşeleri dengelemek ve bir alana biraz yumuşaklık katmak için mükemmeldir.

Fiddle Leaf Fig Tree: Bu bitkinin yumuşak ve bol yaprakları, konfor ve rahatlığı simgeliyor.