Feng Shui'ye Göre Çalışma Masanızı Nasıl Konumlandırmalısınız?

Masanız kapıya baksın

İç mimar Gabrielle Santiago "Alanımıza neyin girdiğini göremediğimizde, bu bir teşhir ve dikkat dağınıklığı duygusu yaratır" diyor. Bu mantıkla, masanızın bir kapıya baktığından emin olmanız önemlidir. Bu şekilde, giren ve çıkan her şeyi kolayca fark edebilirsiniz. Ofis alanınızın düzeni için bu mantıklı değilse, en azından arkanızı kapıya çevirmekten kaçının. Ayrıca masanıza küçük bir ayna yerleştirebilirsiniz, böylece kapıyı masanızda oturduğunuz yerden görebilirsiniz.

Odaya kimin girip çıktığını kolaylıkla görebildiğimizde daha dengeli, üretken ve güvende hissediyoruz. Bunu insanlarla dolu bir asansör gibi düşünün; asansörün dolu olduğunu gördüğümüzde, düğmelerin yanında durma eğilimindeyiz çünkü bu bir kontrol noktası veya sırtımızı duvara dayarız çünkü her şeyi görmenin en güvenli yolu budur.

Bilinçaltında kontrolü elimizde hissetmek istiyoruz ve bunu yapmadığımızda önümüzdeki işle tam olarak ilgilenmek zor oluyor. Masanız kapıya dönükken bilinçaltınız daha rahat olur.

Öğeleri birleştirin

Feng shui'nin ana bileşenleri ateş, toprak, metal, su ve ağaçtan olan beş elementi dengelemektir. Bitkileri, mumları, deniz kabuklarını, kristalleri, en sevdiğiniz sürahiyi ve hatta belirli renkleri masanıza dahil edin.

Temizleyin

Dağınık bir çalışma alanı kadar odaklanmayı bozan başka bir şey yoktur. Masanızın görsel olarak davetkar, dağınıklıktan arındırılmış ve enerji olarak yenilenmiş olduğundan emin olun. Masanıza hoş bir koku koymak, rahat bir sandalyeye sahip olmak, dosyaları bir arada tutan bir raf ve sevimli bir kalemlik ortalığı toplamaya ve odaklanmaya yardımcı olacaktır. Öte yandan düzenli olarak masanızın tozunu almayı ve birikmiş kötü enerjilerden uzaklaştırmayı ihmal etmeyin.

Ayrıca alanın enerjisini yükseltmek için bitkiler veya en sevdiğiniz kristaller gibi şeyleri de dahil edebilirsiniz. Monstera bitkileri, bambu, Afrika menekşeleri ve para ağaçları, feng shui'deki finansal bolluk ve profesyonel büyüme ile ilişkili bitkilerden sadece birkaçıdır.

Masanıza bir vizyon tahtası gibi davranın

Ve son olarak, masanızın size ilham verebileceğini unutmayın. Profesyonel hedeflerinizi hayata geçirdiğiniz işlevsel, etkileşimli bir vizyon panosu gibi düşünebilirsiniz. Kitap destenizi, sizi gerçekten motive edecek olanlara indirgeyin ve en sevdiğiniz sanat eserlerini görsel bir tazeleme için dikkatinizi çekecek yerlere yerleştirin.