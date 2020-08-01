Fazla Tatlı Tüketmenin Zararları Neler?

Bayramlar beslenme düzeninde bazı değişikliklere sebep olabiliyor. Bu değişiklikler sadece sindirim sistemi değil, vücudun tamamında telafisi güç sorunlara yol açabiliyor.

Bayram ziyaretleri sebebiyle öğün saatlerimizde değişiklikler yaşanabilir. Şayet beslenme düzenimizdeki değişikliklere karşın tedbir alınmazsa bazı sağlık problemleri yaşanabilir. Bu problemlerin başlıcaları ise sindirim güçlüğü, kabızlık, mide rahatsızlıkları, tansiyon yükselmesi, kalp çarpıntısı gibi sağlık sorunlarıdır.

Şekerlemelerden uzak durun

Bayram ziyaretlerinde ikram edilen şekerleme ve tatlılardan mümkün olduğunca uzak durulmalıdır. Kurban Bayramı boyunca şerbetli tatlı ve çikolata tüketimi artmaktadır. Bu besinlerin glisemik indeksleri ve kalorileri yüksek olduğundan kan şekerinin de hızla yükselmesine yol açarlar.

Fazla miktarda çikolata ve tatlı tüketimi mide yanması, bağırsak sistem bozukluklarına sebep olarak pek çok sağlık problemine yol açacaktır. Tatlı tercihleri mümkün olduğunca sütlü tatlılardan yana kullanılabilir. Sütlü tatlı olarak dondurma, doğru ve serinletici bir tercih olacaktır.