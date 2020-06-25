Favori Pandora’n ile Yazı Karşıla!

Yaz güneşi etrafı ısıtmaya başlarken, yeni mevsimin heyecanı herkesi etkisi altına alıyor. Palmiye yaprakları ve tatil simgeleriyle süslü Pandora mücevherleri, yazın tropikal enerjisini açığa çıkartıyor.

Favori Pandora’larından Pave Külah Dondurma charm, Sallantılı Palmiye charm ve Gökkuşağı Aşkı charm yaklaşan yazın çarpıcı enerjisinin simgesi. Papatya tacından ilham alan Pembe Papatya Üçlemesi yüzük ve Işıltılı Papatyalar yüzük birlikte kullanıldığında yaz çiçeklerinin güzelliğini parmaklarına getiriyor. Yaz renklerinin enerjisini taşıyan parçalar, 925 ayar gümüş ve eşsiz metallerin karışımı 14k pembe altın kaplama Pandora Rose ile tamamlandı.

Sen de yeni mevsimi rengarenk Pandora mücevherleri ile karşıla ve yaza unutulmaz bir başlangıç yap!