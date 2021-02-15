Fasulye Nasıl Yetişir? Fasulye Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

En az kuru fasulye kadar lezzetli ve sağlığa faydalı olan taze fasulyenin de birçok çeşidi bulunuyor. En çok tüketilen taze fasulye türleri, Yediveren, Boncuk Ayşe ve Çalı Şeker'dir.

Fasulye Nasıl Yetişir?

Kuru fasulye yetiştirilmesi en uzun süren sebzelerden biridir. Tarımsal üretimde kullanılmaya başlanan yeni yöntemler ile birlikte bu süre 10 aya kadar düşmüştür.

Ilık iklimlerde yetişen fasulyenin çok soğuk ve çok sıcak iklim kuşaklarında yetişmesi zordur. Akdeniz ve tropikal iklimin hakim olduğu bölgelerde rahatlıkla yetiştirilebilir. Toprağın Ph değerinin ise minimum 6.0 olmalıdır. P.H değerinin daha düşük olduğu topraklarda rekolte ve ürün kalitesi düşer.

Fasulye Nerede Yetiştir?

Fasulye, dünya genelinde ve özellikle Asya kıtasında en çok ihraç edilen bakliyattır. Asya dışında Güney ve Kuzey Amerika'da da en çok yetiştirilen sebzelerin başında gelir.

Arjantin, Brezilya ve Şili, kuru fasulyenin en çok yetiştirildiği Güney Amerika ülkeleridir. Kuzey Amerika kıtasında ise, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri en çok fasulye ihraç eden ülkeler arasında yer alıyor.

Fasulye Türkiye'de Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?

2020 yılı itibariyle yıllık fasulye üretimi yaklaşık 250 bin tondur. Kişi başına yıllık tüketim miktarı ise 3.5 kiloya ulaşmıştır.

Fasulye, iklim şartlarının elverişli olması itibariyle en çok İç Anadolu Bölgesinde yetiştirilir. Türkiye'nin yüz ölçümü bakımından en büyük kenti olan Konya, yıllık fasulye üretiminde 1. sırada yer alıyor. En fazla fasulye yetiştirilen şehirler ve bölgeler şu şekilde sıralanabilir.

İç Anadolu Bölgesi: Niğde, Yozgat, Çankırı, Karaman

Doğu Anadolu Bölgesi: Bitlis, Siirt, Van, Muş

En çok taze fasulye yetiştiren bölgeler ise Karadeniz ve Akdeniz Bölgesidir.

Karadeniz Bölgesinde: Samsun, Trabzon, Rize, Ordu

Akdeniz Bölgesinde: Mersin, Antakya, İçel

En fazla fasulye ihraç ettiğimiz ülkeler sınır komşularımız olan İran ve Irak'tır. Her yıl Almanya ve Avusturya'ya da yaklaşık 400 ton fasulye ihraç ediliyor.

Fasulye En Çok ve En İyi Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?

Fasulye en çok ve en iyi PH değeri fazla yüksek olmayan topraklarda ve ılıman iklimin hakim olduğu bölgelerde yetiştirilir.