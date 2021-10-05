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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam>Fasulye Besin Değerleri: 100 Gr Fasulye Kaç Kalori? Protein Ve Karbonhidrat Değerleri..
Sağlıklı Yaşam

Fasulye Besin Değerleri: 100 Gr Fasulye Kaç Kalori? Protein Ve Karbonhidrat Değerleri..

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Fasulye Besin Değerleri: 100 Gr Fasulye Kaç Kalori? Protein Ve Karbonhidrat Değerleri..

"Sebze ve meyveler yaz ve kış mevsiminde olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Her sebze de olduğu gibi fasulyede de farklı besleyici değerler bulunmaktadır. Fasulye hakkında sık merak edilen sorulardan biri ise 100 gr fasulyenin kaç kaloridir? Fasulyenin besin değerleri nelerdir? Fasulyenin protein ve karbonhidrat değerleri nelerdir detayları ile derledik."

Yaz sebzeleri arasında hem lezzeti ile hem de besleyici olması ile bilinen fasulye, yeşil ve kuru olarak tüketilmektedir. Fasulye, diyet menülerinde de sık yer alan bir sebzedir. Düşük kaloriye sahip aynı zamanda doyurucu olması başlıca tercih edilme nedenidir.

Fasulye Besin Değerleri

Çiçekli bitkiler familyasında yer alan fasulye bir sebzedir. Fasulyenin besin değerleri ise 0.2 gram yağ, 6 mg sodyum ve 211 mg potasyum şeklindedir.

100 Gr Fasulye Kaç Kalori?

Birçok pişirme yöntemi ile tüketilebilen fasulye içerisinde 100 gramda 347 kalori bulunmaktadır.

Protein ve Karbonhidrat Değerleri

Vitamin ve magnezyum açısından oldukça zengin olan fasulyede 21 gram protein ve 63 gram karbonhidrat yer almaktadır.

 

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