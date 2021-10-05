Fasulye Besin Değerleri: 100 Gr Fasulye Kaç Kalori? Protein Ve Karbonhidrat Değerleri..

Yaz sebzeleri arasında hem lezzeti ile hem de besleyici olması ile bilinen fasulye, yeşil ve kuru olarak tüketilmektedir. Fasulye, diyet menülerinde de sık yer alan bir sebzedir. Düşük kaloriye sahip aynı zamanda doyurucu olması başlıca tercih edilme nedenidir.



Fasulye Besin Değerleri



Çiçekli bitkiler familyasında yer alan fasulye bir sebzedir. Fasulyenin besin değerleri ise 0.2 gram yağ, 6 mg sodyum ve 211 mg potasyum şeklindedir.



100 Gr Fasulye Kaç Kalori?



Birçok pişirme yöntemi ile tüketilebilen fasulye içerisinde 100 gramda 347 kalori bulunmaktadır.



Protein ve Karbonhidrat Değerleri



Vitamin ve magnezyum açısından oldukça zengin olan fasulyede 21 gram protein ve 63 gram karbonhidrat yer almaktadır.