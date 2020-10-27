Farklı Yaş Gruplarının Ne Kadar Uykuya İhtiyacı Var?
"Yaşınız ilerledikçe eskisinden daha az uykuya ihtiyaç duyduğunuzu fark ettiniz mi? Her yaş grubunun ihtiyacı olan uyku süresi farklıdır. Hangi yaş gruplarının ne kadar uykuya ihtiyacı olduğunu anlatıyoruz."
En güncel uyku önerileri, uyku ile ilgili 5,314 bilimsel makaleyi analiz ettikten sonra, uyku tıbbı alanında 15 uzmandan oluşan bir panel tarafından 2015 yılında güncellendi .
Ve araştırmacılar, "Uyku ihtiyacının altında yatan kesin biyolojik mekanizmaların daha net bir şekilde anlaşılması, daha fazla bilimsel araştırma gerektirmeye devam ediyor" şeklinde not alırken, ortalama sağlıklı bir yetişkinin gece başına yedi veya daha fazla saat uykuya ihtiyacı olduğu sonucuna vardılar.
Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi (AASM) ve Uyku Araştırma Derneği (SRS) tarafından sunulan resmi uyku önerileri:
Bebekler (4-11 ay): 12-16 saat
Yeni yürümeye başlayan çocuklar (1-2 yaş): 11-14 saat
Okul öncesi çocuklar (3-5 yaş): 10-13 saat
Çocuklar (6-12 yaş): 9-12 saat
13-17 yaş arası gençler: 8-10 saat
Yetişkinler (18–60): 7 veya daha fazla saat