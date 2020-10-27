Farklı Yaş Gruplarının Ne Kadar Uykuya İhtiyacı Var?

En güncel uyku önerileri, uyku ile ilgili 5,314 bilimsel makaleyi analiz ettikten sonra, uyku tıbbı alanında 15 uzmandan oluşan bir panel tarafından 2015 yılında güncellendi .

Ve araştırmacılar, "Uyku ihtiyacının altında yatan kesin biyolojik mekanizmaların daha net bir şekilde anlaşılması, daha fazla bilimsel araştırma gerektirmeye devam ediyor" şeklinde not alırken, ortalama sağlıklı bir yetişkinin gece başına yedi veya daha fazla saat uykuya ihtiyacı olduğu sonucuna vardılar.

Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi (AASM) ve Uyku Araştırma Derneği (SRS) tarafından sunulan resmi uyku önerileri:

Bebekler (4-11 ay): 12-16 saat

Yeni yürümeye başlayan çocuklar (1-2 yaş): 11-14 saat

Okul öncesi çocuklar (3-5 yaş): 10-13 saat

Çocuklar (6-12 yaş): 9-12 saat

13-17 yaş arası gençler: 8-10 saat

Yetişkinler (18–60): 7 veya daha fazla saat